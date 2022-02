Dialogue social: nouveau départ ou vœux pieux?, Ibrahimi plaide pour la levée des restrictions sanitaires, régions frontalières du Nord: la formule pour s’affranchir de la contrebande ou encore transport routier: certaines doléances des professionnels satisfaites…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 23 février 2022:

L’Economiste

Dialogue social: nouveau départ ou vœux pieux?

Les réunions du dialogue social vont démarrer ce jeudi 24 février. Les partenaires seront reçus chacun à part pour entamer ce processus qui intervient dans une situation assez tendue marquée par les effets de la crise sanitaire, la sécheresse et la cherté du coût de la vie. Dimanche, les manifestants ont protesté contre l’érosion du pouvoir d’achat, tenant le gouvernement pour responsable de sa détérioration. Surtout avec l’envolée du prix du carburant et de certains produits de première nécessité. L’UMT, qui avec d’autres syndicats avaient boycotté les discussions avec l’ancien gouvernement, veut repartir sur de nouvelles bases: des objectifs clairs et des résultats. De son côté, la CDT s’accroche à l’institutionnalisation du dialogue social via une loi-cadre.

Médecine : “Les facultés auront les moyens pour former plus! »

Certes, il y a urgence. Le Maroc a absolument besoin de plus de médecins, surtout à l’heure où le Royaume se lance dans le grand chantier de la généralisation de la protection sociale. Le déficit actuel en médecins est estimé à près de 32.387. dont 12.000 dans le public. L’annonce, la semaine dernière, du gouvernement de ramener la durée de la formation de 7 à 6 ans et d’augmenter la capacité d’accueil des facultés de médecine ne peut être que saluée. Néanmoins, ne risque-t-on pas, encore, de miser sur la quantité au détriment de la qualité? Le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui, rassure. “Concernant les moyens, toutes les demandes des doyens sur les plans financier et des ressources humaines ont été acceptées, à la virgule prés. Les facultés disposeront des budgets, enseignants-chercheurs, locaux…, qu’il faut pour monter en cadence”, assure-t-il.

Aujourd’hui Le Maroc

Ibrahimi plaide pour la levée des restrictions sanitaires

Le ralentissement de la circulation du Sars-CoV-2 se confirme au niveau national à travers la baisse de tous les indicateurs épidémiologiques. Le Maroc est passé rapidement du niveau orange au niveau vert. Le Pr Azeddine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, membre du Comité technique et scientifique, plaide pour la levée des restrictions au niveau national. L’expert a indiqué sur sa page Facebook qu’après extrapolation des données scientifiques, il s’avère que le Maroc répond aux critères scientifiques de base que la plupart des pays ont utilisés pour annoncer leur calendrier de levée des restrictions sanitaires. L’expert signale que le remplissage des lits de réanimation n’est plus pesant pour le système de santé et permet un retour routinier des soins de santé.

L’Opinion

Régions frontalières du Nord: la formule pour s’affranchir de la contrebande

Durement touchées par la suspension du commerce transfrontalier avec Sebta et Mellilia, les régions frontalières du Nord du Maroc sont en quête d’un nouveau modèle économique après la fin de la contrebande, trop préjudiciable à l’économie nationale. L’Institut marocain d’intelligence stratégique (IMIS) a mené un travail de réflexion pour concevoir un modèle alternatif adapté à ces régions. Plusieurs pistes se profilent: l’industrie du cannabis médical, qui représente l’un des nouveaux vecteurs de développement socio-économique. La mise en place d’une zone d’activités économiques et de chantiers favorables à l’entrepreneuriat des jeunes sont également des solutions qui peuvent revigorer l’économie de la région et l’affranchir du joug de la dépendance des deux villes occupées.

Le Matin

Les Conseils préfectoraux veulent des compétences clarifiées et des moyens renforcés

Alors que les Conseils des préfectures et des provinces ont bouclé leur premier mandat et entamé le deuxième dans le cadre de la nouvelle la loi orga- nique 112-14, des «difficultés» se sont fait jour, les empêchant de jouer pleinement leur rôle en vertu des attributions qui leur sont dévolues. Outre le manque de ressources humaines et financières, ces Conseils souffrent du chevauchement de leurs compétences avec celles de l’État ou d’autres collectivités territoriales. Du coup, la réforme de la loi organique est plus que jamais à l’ordre du jour, sept ans après sa promulgation. Mais à côté de cela, il est primordial de développer les mécanismes d’une gouvernance institutionnelle permettant une meilleure convergence des politiques publiques territoriales.

Al Bayane

Chami présente les contours de la nouvelle génération du système de dialogue social proposée par le CESE

Sur la base d’un diagnostic participatif, le CESE propose quelques pistes de réflexion et d’action afin de mettre en place un nouveau système de dialogue social, a souligné le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Réda Chami, à l’ouverture de la 6ème édition du Forum parlementaire sur la justice sociale, tenu lundi. Le CESE recommande de mettre l’accent sur la concrétisation de la volonté politique, qui est partagée par tous, à la faveur de la promulgation d’une loi-cadre de dialogue social, et de mettre en place un système maroco-marocain de dialogue social de manière participative répondant à la réalité du Royaume et à ses aspirations économiques et sociales. Il prône aussi l’institutionnalisation d’un système global et intégré aux niveaux national et régional dans les secteurs public et privé et au sein de l’entreprise.

Al Yaoum Al Maghribi

Transport routier: certaines doléances des professionnels satisfaites

Le ministère du Transport et de la Logistique a assuré, lundi, qu’il « a déjà procédé à la satisfaction de certaines doléances » exprimées par les professionnels du transport routier, au cours de précédentes réunions de dialogue social. Les doléances concernent particulièrement l’accélération de la cadence de traitement des dossiers relatifs au programme de renouvellement du parc, la prolongation de la gratuité de la formation au profit des conducteurs professionnels, l’accompagnement des entreprises de transport affectées par les répercussions de la pandémie de Covid-19, ainsi que la simplification et la digitalisation de certaines procédures, a souligné le ministère dans un communiqué.

Al Ittihad Al Ichtiraki

La Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains organise un colloque sur le dialogue interreligieux

Le Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires Islamiques de Côte d’Ivoire (COSIM) et la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains tiendront, du 23 au 25 février à Abidjan, un colloque international sur le Dialogue interreligieux. Placé sous le thème « Le message éternel des religions », ce colloque a pour objectifs de soutenir la pérennité de la paix en Afrique et en Côte d’ivoire à travers le dialogue interreligieux ainsi que la continuité du message éternel des religions sur la paix dans le monde, outre l’ouverture des voies pour l’échange et l’écoute entre les adeptes des religions musulmane et chrétienne en Côte d’Ivoire et en Afrique, indique un communiqué des organisateurs. Le conclave vise également l’adoption de la Déclaration de paix d’Abidjan par les différents acteurs religieux et sociaux, ajoute la même source.

Bayane Al Yaoum

Protection des droits humains des migrants : l’approche du Maroc mise en relief à Genève

La politique d’immigration du Maroc et son approche pour la promotion et la protection des droits économiques et sociaux des migrants et des réfugiés ont été mises en relief, lundi à Genève, à l’occasion d’une table ronde intersessions organisée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). Cette rencontre, tenue conformément à la résolution 47/12 du Conseil des droits de l’Homme autour du thème « les droits de l’homme des migrants en situation de vulnérabilité », a connu la participation de responsables de haut niveau, d’experts et d’académiciens. Intervenant durant la 2ème session de cette table ronde en tant que modérateur aux côtés de panélistes de haut rang, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies à Genève, Omar Zniber, a souligné l’importance accordée par le Royaume à la question migratoire, notant que l’approche marocaine dans ce domaine a érigé le Royaume en tant que modèle régional de gestion du phénomène migratoire.