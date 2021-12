La croissance, plus vigoureuse que prévu, tourisme interne: ces palliatifs qui dérangent les opérateurs, Fret maritime: offensive américaine pour dénouer la crise, E-commerce: Encore du chemin à parcourir, Laura Palatini: Le Maroc a réussi à adopter des approches humanitaires dans la gestion de la migration, l’AFD accorde un prêt de 33 millions d’euros pour le financement partiel du BHNS d’Agadir, véhicules immatriculés à l’étranger: Prorogation jusqu’au 30 juin 2022 du délai d’admission temporaire, hausse de 50% du taux des cas positifs au cours des deux dernières semaines.., voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 22 décembre 2021:

L’Economiste

La croissance, plus vigoureuse que prévu

L’année 2021 se terminera sur un taux de 6,7% contre 6,2% annoncé en octobre et 5,3% en juin dernier. Des hausses de 18,8% de la valeur ajoutée agricole et de 5,3% de celle des activités non agricoles sont attendues. La banque centrale, qui a tenu son conseil mardi, s’attend à la consolidation de la croissance à 2,9% en 2022 et à 3,4% en 2023. Mais Omicron souffle le chaud et le froid. Les incertitudes liées à l’évolution de la situation sanitaire au niveau national et international et les restrictions qui pourraient en découler pèseraient sur l’activité économique au cours des deux prochaines années.

Tourisme interne: ces palliatifs qui dérangent les opérateurs

La crise Covid a révélé les faiblesses structurelles du tourisme. L’interruption brutale du transport aérien, la fermeture des frontières, le couvre-feu nocturne… sont autant d’éléments qui ont exacerbé les limites du modèle. Aujourd’hui, en l’absence de solutions à court et à moyen terme, le tourisme interne reste la meilleure alternative. Même s’il ne représente que 30 à 40% de l’économie du tourisme, ce segment de la demande intérieure est des plus prometteurs. Mais face au déficit de l’offre, des palliatifs se propagent dans l’informel.

L’Opinion

Fret maritime: offensive américaine pour dénouer la crise

La flambée historique des tarifs de fret maritime qui perturbe l’ensemble des chaînes logistiques au niveau mondial sans épargner le Maroc pourrait bientôt s’estomper. Souhaitant prémunir leur économie de tout risque de pénurie et d’explosion des prix, les Etats-Unis ont décidé de serrer la vis aux armateurs qui retardent «volontairement» les livraisons de conteneurs. Une mesure qui devrait bénéficier aux importateurs et exportateurs marocains. Cela, à l ‘heure où les professionnels du secteur maritime appellent de leurs vœux au lancement au Maroc d’unités de fabrication de conteneurs. Un marché aujourd’hui dominé par la Chine, mais dans lequel le Maroc a toute sa place et pourrait se positionner en outsider. En plus de disposer du savoir-faire industriel, le Royaume a les moyens de décrocher des parts de marché, notamment dans le pourtour méditerranéen et dans l’Atlantique Nord.

E-commerce: Encore du chemin à parcourir

La contribution du e-commerce à l’économie marocaine ne dépasse pas 0,6% malgré le fait que les indicateurs confirment la croissance qu’a connu ce secteur durant ces dernières années. Un secteur qui a pris encore plus d’ampleur pendant cette crise sanitaire, mais dont la contribution à la croissance économique demeure timide, voire très timide. «Le secteur du commerce électronique a connu une croissance rapide au niveau mondial ces dernières années, en particulier pendant la crise résultant de la pandémie du Covid-19, en témoigne ses ventes totales en 2020 qui s’élèvent à environ 4,2 billions de dollars, soit une augmentation de 24 %par rapport à 2019», a déclaré le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, lors de la séance hebdomadaire des questions à la Chambre des Représentants.