Grève des transporteurs, lutte anti-corruption, optimisation des investissements… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi:

Les Inspirations éco

Transport routier: une grève nationale plane sur le secteur

La récente hausse du prix du gasoil passe mal auprès de certains transporteurs routiers qui menacent de se mettre en grève dans les jours à venir. Si la date reste encore un mystère, les initiateurs de ce mouvement accordent un délai de deux semaines au gouvernement pour une prise en charge « correcte » de leurs doléances. Sinon, explique Ben Azzouz Mounir, secrétaire général national des professionnels du transport au sein de la CDT, “nous allons partir en grève pour faire valoir nos droits”. «Les aides que le gouvernement met à notre disposition sont insuffisantes. Elles ne représentent même pas une consommation de gasoil de dix jours. Comment voulez-vous qu’on s’en sorte au moment où les prix flambent», s’interroge le syndicaliste qui demande au gouvernement de revoir sa copie».

L’Economiste

Anti-corruption: le Maroc fait encore du surplace

Le phénomène de la corruption continue de s’amplifier au Maroc, comme cela ressort du dernier sondage d’opinion réalisé par l’Instance nationale de probité, de prévention et de lutte contre la corruption (INPPLC). Cette dernière a publié son rapport annuel couvrant l’année 2021, qui met l’accent sur la stagnation du pays dans les indices internationaux. Pire, le Maroc a perdu des points a durant les 3 dernières années. Aujourd’hui, la nouvelle équipe de (INPPLC) qui a tenu sa première réunion après la nomination royale, ambitionne d’inverser la tendance et de donner un coup de fouet à la dynamique de lutte contre la corruption.

L’Opinion

Chambre des conseillers: brainstorming sur l’optimisation des investissements

Alors que les concertations autour du Projet de loi des Finances 2023 (PLF2023) se poursuivent, les groupes de la majorité relevant de la deuxième Chambre ont organisé, mardi, une journée de réflexion sur la Charte de l’investissement et les processus de son opérationnalisation. Réforme fiscale, consécration de l’équité territoriale, poursuite de la mise en oeuvre du chantier de la régionalisation avancée, dématérialisation de l’administration publique…ce sont là autant de chantiers abordés lors de cette réunion, dont l’objectif et de contribuer à la réussite de la nouvelle stratégie d’investissement lancée par l’Exécutif, qui vise à relancer la machine économique du Royaume.

Aujourd’hui Le Maroc

Le Maroc vise 26 millions de touristes d’ici 2030

Le Royaume veut doubler les arrivées de touristes avant la fin de cette décennie. La ministre du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor, a souligné devant les députés que le budget prévisionnel du ministère consacré à l’investissement pour le tourisme s’établit à plus de 628,56 MDH. Passant en revue les principales mesures du plan d’action de l’année prochaine, la ministre a fait état de la mise en œuvre des résultats de la nouvelle feuille de route pour le secteur qui vise à doubler le nombre de touristes pour atteindre 26 millions d’ici 2030. Elle a également cité l’accélération des mesures de marketing et de promotion pour augmenter les arrivées de touristes ainsi qu’un appui technique et financier dans le cadre de conventions signées ou en cours de signature pour le développement du produit touristique.

Le Matin

Le déficit commercial se creuse de 53,3% à fin septembre 2022

Le déficit commercial s’est creusé de 53,3% et le taux de couverture a perdu 2,6 points (57,6% contre 60,2%) à fin septembre dernier. Une évolution due à une progression des importations plus rapide que celle des exportations, selon l’Office des changes. À fin septembre dernier, les importations se sont accrues de 43,8% par rapport à la même période de l’année dernière, s’élevant à 552,347 milliards de DH, et les exportations ont augmenté de 37,4%, atteignant 317,891 milliards.

Al Bayane

Le taux de réalisation du programme d’électrification rurale global a atteint 99,85%

Le taux de réalisation du programme d’électrification rurale global (PERG) a atteint 99,85% jusqu’à fin septembre, a annoncé lundi à la chambre des représentants, la ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, Leila Benali. En réponse à une question orale sur la «généralisation de l’électricité dans le monde rural», présentée par le groupe RNI, Benali a assuré que le ministère s’emploie à parachever ce programme à travers l’électrification de 400 villages durant la période allant de 2022 à 2025, afin d’atteindre les 99.94%. Le ministère étudie le raccordement en électricité des villages non couverts par le programme, ce qui coûtera environ un milliard de dirhams, a-t-elle noté, faisant remarquer que le cadre initial du programme est arrivé à son terme.