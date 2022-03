Médecins: A quoi bon en former plus s’ils comptent partir!, l’électricité «made in Morocco» s’exporte bien, élevage et viandes rouges: la résilience de la filière à l’épreuve de la sécheresse…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 2 mars 2022:

L’Economiste

Médecins: A quoi bon en former plus s’ils comptent partir!

En 2020, les universités publiques devaient livrer 3.300 lauréats, conformément aux objectifs fixés en 2010. Elles n’ont finalement pu diplômer que quelque 1.732 médecins et dentistes, soit à peine la moitié de l’effectif ciblé. Le Maroc continue de traîner un déficit monstre en médecins (7,3 pour 10.000 habitants). Avec l’expatriation massive de docteurs en médecine, la pénurie ne cesse de s’accentuer. Une étude du laboratoire d’épidémiologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca montre l’ampleur du phénomène. L’étude réalisée entre le ler et le 31 janvier 2021 a couvert 251 étudiants en dernière année de leur cursus. Le résultat est édifiant, quelle que soit leur origine socioéconomique, 7 sur 10 (dont 63,6% de femmes) ont fait part de leur intention de quitter le pays.

Aujourd’hui Le Maroc

L’électricité «made in Morocco» s’exporte bien

Le Royaume confirme son statut d’un des plus importants producteurs d’électricité dans la zone. Une performance qui arrive avec une montée en puissance des énergies renouvelables dans le mix national. Les derniers chiffres officiels sur les échanges extérieurs montrent que le volume des exportations en 2021 a atteint 851 GWh, correspondant à 2% de la production nationale, soit l’équivalent de la production hydroélectrique du pays (hors station de transfert d’énergie par pompage). Des performances qui se traduisent par une bonne performance en matière des recettes en devises. Ainsi, ces échanges ont permis de réaliser des recettes en devise de plus de 565 millions de dirhams, enregistrant ainsi une hausse de près de 700% par rapport à l’année 2020.

Le Matin

Le taux d’emploi s’améliore mais sans atteindre son niveau d’avant-crise

La population en âge d’activité a atteint 27.127.000 personnes en 2021. Selon la dernière note du HCP sur les caractéristiques de la population active occupée, 12.280.000 d’entre eux sont des actifs, dont 10.772.000 pourvus d’un emploi et 1.508.000 en situation de chômage. Le secteur des services reste le premier employeur du Royaume avec 45,8% des actifs occupés. Le salariat attire 51,8% des actifs occupés. Selon le document, 52,9% des actifs occupés n’ont aucun diplôme. Ils ne sont que 25% à bénéficier d’une couverture médicale liée à l’emploi. Enfin, plus de la moitié des salariés (54,6%) ne disposent d’aucun contrat formalisant leur relation avec l’employeur et 9,3% sont en situation de sous-emploi.

L’Opinion

Élevage et viandes rouges: la résilience de la filière à l’épreuve de la sécheresse

Alors que le plan d’urgence mis en place par le gouvernement est en cours de mise en œuvre, les impacts de la sécheresse sur les éleveurs ne manquent pas de se répercuter sur la filière des viandes rouges. Après plusieurs années de croissance et d’amélioration des acquis, la filière traverse depuis 3 ans une période de vaches maigres qui s’exacerbe actuellement à cause du manque de pâturage, de l’impact économique de la pandémie et de l’augmentation des prix des intrants alimentaires qui constituent une part significative des coûts de production des viandes rouges. Une situation qui risque à court terme de faire baisser les prix de la viande mais qui, à moyen et long termes, pourrait porter préjudice à la sauvegarde du cheptel national.

Libération

Collectivités territoriales: Excédent de 3,4 MMDH à fin 2021

La situation provisoire des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2021, contre un excédent global de 257 millions de dirhams (MDH) enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Cet excédent tient compte d’un solde positif de 1,4 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales de décembre 2021. Le bulletin fait également état d’une hausse des recettes ordinaires de 12,9% provenant de l’augmentation de 25,7% des impôts directs suite à la hausse de la taxe de services communaux (+26,7%), de la taxe professionnelle (+36,2%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (+34,6%), de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (+12,3%) et de de la taxe d’habitation (+47,4%).

Al Massae

Coronavirus creuse les plaies des professionnels du tourisme

Au moment où un certain nombre d’hôtels ont été fermés dans des villes touristiques comme Marrakech et Agadir, le nombre de touristes venant dans les établissements d’hébergement touristique classés a diminué de 59,5% en 2020, contre – 80,7% pour les arrivants, dont le nombre est passé à 1,4 million de touristes. Dans une analyse sur le potentiel du tourisme intérieur comme locomotive de la reprise post-Coronavirus, la Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF), relevant du Ministère de l’Economie et des Finances, a expliqué que malgré les incertitudes et les mesures de restriction imposées au niveau territorial, le tourisme intérieur a joué un rôle clé dans l’absorption des chocs lors de la crise du Covid 19.

Rissalat Al Oumma

Benmoussa convoque les syndicats à une nouvelle séance de dialogue

Quelques semaines après la signature d’un accord périodique, et concomitamment à la grève prévue par les cadres des académies régionales de l’éducation et des docteurs de la fonction publique, Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des Sports, a convoqué les secrétaires généraux des syndicats de l’enseignement les plus représentatifs à une nouvelle séance du dialogue, mercredi . Cette réunion est la deuxième du genre après l’adoption par le Conseil du gouvernement de trois projets de décrets permettant de régler les dossiers de quatre catégories des personnels de l’enseignement, suite à l’accord signé entre le ministère de l’Éducation nationale et les syndicats les plus représentatifs. Les décrets visaient à régler les dossiers des cadres administratifs (administrateurs pédagogiques), des conseillers en orientation et planification pédagogiques, des professeurs du primaire et du collège chargés d’enseigner en dehors de leur cycle d’origine et du personnel enseignant titulaire de diplômes supérieurs.