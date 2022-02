L’export renoue avec les niveaux pré-pandémie, la traque des «tueurs en série» s’est intensifiée au Maroc en 2021, l’Australie ouvre les portes de ses universités aux étudiants marocains ou encore comment le Maroc compte faire face à la raréfaction de ses ressources hydriques?…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 2 février 2022:

L’Economiste

L’export renoue avec les niveaux pré-pandémie

Les exportations de biens se sont redressées l’année dernière dépassant leur niveau pré-pandémie: 326,9 milliards de DH en 2021 contre 284,4 milliards en 2019. Mais cela n’a pas suffi à compenser la hausse des importations (+24,5% s’établissant à 526,64 milliards de DH), suite à l’évolution des prix de l’énergie et des produits finis de consommation. Le déficit commercial s’est ainsi creusé de 25% par rapport à 2020. A fin décembre 2021, tous les secteurs exportateurs ont repris. Les ventes des phosphates et dérivés ont augmenté de 57,1% sous l’effet de la hausse des exportations des engrais naturels et chimiques due à l’effet prix: 4.774 DH/T à fin décembre 2021 contre 2. 785 DH/T à fin décembre 2020. En revanche, les quantités exportées ont baissé de 7,1%.

Chaînes de valeur: le poids réel du Maroc sur l’échiquier mondial

Les 10 dernières années, le Royaume a réussi à se positionner via différentes chaînes en se hissant progressivement vers des segments à forte valeur ajoutée notamment à travers l’industrie automobile, l’aéronautique, le textile-habillement, l’agro-business… Cependant, «la dynamique d’insertion et de montée en gamme demeure assez faible, comparativement à des pays comparables», souligne une analyse récente de la Direction des Etudes et des Prévisions financières. Cette étude vient de faire l’objet d’une analyse plus affinée par les équipes de Policy Center. L’enjeu étant d’apporter plus d’éclaircissements sur la dynamique et le profil de l’intégration du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales. Et surtout identifier les gisements d’amélioration ou encore les origines et les caractéristiques du déficit commercial.

Aujourd’hui le Maroc

La traque des «tueurs en série» s’est intensifiée au Maroc en 2021

Ils représentent un véritable danger de mort mais se retrouvent parfois accessibles à tout le monde à des prix cassés. Ces objets sont devenus de véritables «tueurs en série» depuis des années, souvent dans des conditions atroces pour les victimes. Ces tueurs souvent silencieux sont des chargeurs de téléphones, chauffe-eaux et détendeurs de gaz. Les autorités traquent ainsi les produits contrefaits ou hors normes. Les chiffres sont édifiants et renseignent sur le degré d’insouciance des producteurs de ces objets dangereux. Les saisies se comptent ainsi par dizaines de milliers au cours de l’année passée. Les autorités ont refoulé aux frontières pas moins de 182.000 chargeurs de téléphones portables.

L’Opinion

Apiculture: Surpeuplement, insecticides, sécheresse…,le mystère sur l’effondrement des colonies persiste

Les colonies d’abeilles dans diverses régions du Royaume sont en chute libre depuis plusieurs semaines. Un phénomène qui a poussé le ministère de l’Agriculture à débloquer, en urgence, une enveloppe de 130 millions de DH pour soutenir les apiculteurs. D’un autre côté, les enquêtes diligentées par l’ONSSA qui – à ce stade – exclut la piste d’une maladie épidémique, restent loin de calmer l’inquiétude des professionnels et du grand public. Insecticides, sécheresse, mauvaise gestion des ruches ou encore surpeuplement des colonies, plusieurs causes probables sont avancées de part et d’autre afin d’expliquer la « disparition » subite des abeilles.

Le Matin

Comment le Maroc compte faire face à la raréfaction de ses ressources hydriques?

Le Maroc passe de la phase de carence en eau à la phase de la rareté de l’eau. Cette phrase lourde de sens est de Nizar Baraka, ministre de l’équipement et de l’eau qui s’exprimait il y a quelques jours dans un entretien avec la presse. Malheureusement, les chiffres lui donnent raison : cette année est marquée par le recul de 59% des ressources hydriques. Le taux de remplissage des barrages atteint actuellement seulement 34% avec 5,3 milliards de m³, alors que la capacité des barrages dépasse les 19 milliards de m³. De ce fait, l’un des défis majeurs que le Maroc aura à relever dans les prochaines années sera sans conteste celui de la gestion rationnelle et pérenne de ses ressources en eau.

Libération

Le financement vert domine les investissements de la BERD au Maroc en 2021

Le financement vert est arrivé en tête des activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) au Maroc en 2021, représentant pour la première fois plus de la moitié de son investissement total dans ce pays. Dans un communiqué, la BERD précise que l’investissement total de la Banque, d’un montant de 211 millions d’euros dans 10 projets, était entièrement axé sur le secteur privé. « À travers son Mécanisme de financement d’une économie verte et le Programme pour une chaîne de valeur verte, la BERD a fourni au total de 88 millions d’euros aux banques partenaires pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) et les sociétés à investir dans les technologies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique », relève la banque.

Le crédit bancaire en hausse de 3,4% en décembre 2021

Le crédit bancaire au secteur non financier s’est accru, en glissement annuel, de 3,4% en décembre 2021, après 4% un mois auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Cette évolution reflète la progression de 4,6% après 5% des prêts aux ménages et de 4,4% après 4% des concours aux sociétés privées, explique BAM qui vient de publier ses indicateurs clés des statistiques monétaires pour le mois de décembre 2021. La ventilation par objet économique des crédits alloués au secteur non financier fait ressortir un accroissement de 2,7% après 2,3% des crédits à la consommation, de 2,7% après 2,8% des prêts immobiliers, une accentuation de la baisse des concours à l’équipement à 4,4% après 1,5% et une stagnation de la progression des facilités de trésorerie à 9,6%.

Al Massae

La Cour des comptes lance l’opération de renouvellement des déclarations de patrimoine

L’opération de renouvellement des déclarations de patrimoine, exigible tous les trois ans pour les fonctionnaires de l’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales, débute le 1er février et se poursuivra tout au long de ce mois, a annoncé la Cour des comptes. Cette opération intervient conformément à l’article 5 (paragraphe 2) de la loi 54-06 relative à la déclaration obligatoire du patrimoine pour certains élus des conseils communaux, des chambres professionnelles et certaines catégories de fonctionnaires ou d’agents publics, précise la Cour des comptes dans un communiqué. A cet effet, et en vue d’organiser l’opération de dépôt des déclarations dans les meilleures conditions, la Cour des comptes a mis à la disposition des assujettis, via son site web officiel, une application informatique, leur permettant de prendre rendez-vous auprès de la Cour des comptes ou de la Cour régionale des comptes compétente, en vue de déposer leur déclaration de patrimoine selon les modalités et les conditions fixées par la loi et explicitées sur le site web de la Cour.

Al Yaoum Al Maghribi

Fabrication de vaccins anti-Covid: Le président de l’AG de l’ONU salue les efforts du Maroc

Le président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Abdulla Shahid a salué les efforts consentis par le Maroc en matière de fabrication de vaccins anti-Covid19, en disant soutenir toutes les actions qui contribuent à l’équité vaccinale, particulièrement en Afrique. « Je note que le Maroc est l’un de cinq pays africains seulement qui ont atteint l’objectif de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de vacciner 40% de la population contre Covid-19 », a souligné Shahid dans une déclaration à la MAP. « Ces efforts doivent être applaudis », a affirmé le haut responsable du principal organe de délibération, d’élaboration des politiques et de représentation des Nations Unies.

Al Ahdath Al Maghribia

L’Australie ouvre les portes de ses universités aux étudiants marocains

L’Australie dispose d’atouts majeurs qui ne cesseront de fasciner les étudiants marocains, a affirmé l’ambassadeur australien à Rabat, Michael Cutts, relevant que les étudiants internationaux qui ont choisi ce pays bénéficient d’opportunités et d’expériences d’apprentissage uniques. Dans une tribune intitulée « L’Australie : le package parfait pour les étudiants marocains », le diplomate a relevé que la combinaison du peuple australien, du lieu et de l’offre éducative forme l’alliance parfaite pour que les étudiants marocains découvrent leur avenir brillant. Dans cette tribune destinée aux Marocains désirant poursuivre ou de commencer leurs études en langue anglaise à l’étranger, Cutts a souligné que les étudiants marocains seront certainement envoûtés par les villes australiennes qui affichent l’un des taux de criminalité les plus faibles au monde, ajoutant que « l’Australie procure une expérience dépaysante, mais également un environnement accueillant, inclusif et favorable où, comme au Maroc, le soleil et les belles plages sont au rendez-vous ».