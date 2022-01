Aujourd’hui Le Maroc

Le non-respect du feu rouge désormais contrôlé par radar L’infraction aux feux tricolores sera désormais contrôlée automatiquement. Et pour cause. Une nouvelle génération de radars est entrée en service. L’objectif de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) est d’atteindre pas moins de 550 radars de nouvelle génération sur les routes et grandes artères du Royaume. L’agence vient de présenter le plan national de contrôle routier pour la période 2022-2024, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de la sécurité routière 2017- 2026. Ce plan triennal a été élaboré suite à l’analyse de l’état des lieux des accidents de la circulation en fonction des espaces et des causes principales et à la délimitation des tronçons et axes routiers accidentogènes. Un programme d’investissement, de gouvernance et d’évaluation figure aussi dans le projet. Recherche et exploitation minière au Maroc: Les gisements de l’avenir Héritant d’une longue tradition minière, le Maroc se veut un important gisement d’opportunités sur ce segment. Le secteur minier est érigé comme étant l’un des piliers de l’économie nationale. Un positionnement illustré aussi bien par la richesse qu’il crée que par les investissements qu’il draine. Le secteur joue un rôle important dans le développement territorial, la création de l’emploi ainsi que dans l’essor des transports et de l’activité portuaire. En chiffres, l’activité minière contribue à hauteur de 10% au PIB national. Elle a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 66,5 milliards de dirhams ainsi que des investissements de l’ordre de 11,9 milliards de dirhams. Sa part dans les exportations nationales s’élève à 21,1%. En termes d’employabilité, le secteur génère plus de 40.000 emplois directs au niveau national.

Libération

La CGEM et l’ADII s’allient pour accompagner les entreprises et améliorer le climat des affaires La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) ont signé, à Casablanca, un accord-cadre matérialisant le partenariat entre les deux institutions en faveur d’un accompagnement plus important des entreprises marocaines opérant dans le commerce international et de l’amélioration de la relation entre les acteurs économiques et l’Administration. Paraphé par le directeur général de l’ADII, Nabyl Lakhdar et le président de la CGEM, Chakib Alj, cet accord-cadre vise ainsi à promouvoir les services de la Douane auprès des membres de la CGEM et à instaurer des mécanismes de facilitation des opérations du commerce international, notamment via la mise en place d’une catégorisation d’entreprises.

Al Bayane

La numérisation de l’administration, un outil fondamental pour renforcer l’efficacité et la transparence La numérisation de l’administration marocaine est un outil fondamental pour atteindre l’efficacité et la transparence, et renforcer la confiance entre l’administration et le citoyen, a indiqué, à Tanger, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour. S’exprimant à l’ouverture d’un séminaire international sous le thème « fondement législatif de la numérisation des procédures judiciaires », Mezzour a fait savoir que le Maroc a réussi à améliorer son modèle de développement, tout en faisant de l’administration publique un des fondements et des piliers du développement, notant que le Royaume a instauré les fondements d’une administration moderne basée sur la numérisation en tant que moyen de dispenser ses services aux usagers de manière à atteindre l’efficience et la transparence, et à renforcer la confiance entre l’administration et le citoyen.

Al Massae

Plus de 150 000 familles dans l’habitat insalubre La ministre de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville Fatima-Zahra Mansouri a indiqué que plus de 150.000 familles vivent toujours dans des habitats insalubres, soulignant que ce phénomène persiste malgré des efforts considérables déployés pour éradiquer les bidonvilles. El Mansouri, qui s’exprimait lundi à la Chambre des représentants, a souligné que son département avait reçu 21.000 permis de construire en milieu rural en 2021, notant que ce nombre ne reflétait pas la réalité, compte tenu de l’existence de constructions sans permis en raison de nombreuses contraintes auxquelles est confronté le citoyen dans le monde rural. Elle a, par ailleurs, relevé que le manque de foncier, en milieu urbain en particulier, et le faible pouvoir d’achat sont parmi les facteurs qui limitent l’efficacité de toutes les approches conçues pour résoudre ce problème.