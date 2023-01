Internationalisation des start-ups, réunion de défense maroco-israélienne, soutien du Yémen à la marocanit du Sahara… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi :

Le Matin

Réunion du Comité de suivi de la Coopération de défense maroco-israélienne

Conformément aux Hautes Instructions du roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, la première réunion du Comité de Suivi de la Coopération de défense maroco-israélienne s’est tenue les 16 et 17 janvier 2023 au Cercle Mess Officiers de Rabat. Coprésidée par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Monsieur Dror Shalom, Directeur du Bureau des affaires politico-militaires du Ministère de la défense d’Israël, cette réunion a examiné les différents domaines de la coopération militaire bilatérale, notamment la logistique, la formation et les entraînements ainsi que l’acquisition et la modernisation des équipements, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

L’Economiste

Feu vert à l’internationalisation des startups

Une grande ouverture à l ‘international se dessine pour les start-ups marocaines. Le carcan de la territorialité sera enfin levé sous certaines conditions, mais plus avantageuses que le schéma actuel. Les trois fonds d’investissement opérationnels au Maroc, en l’occurrence Azur Innovation Fund, Emerging Tech Ventures, ex-SEAF Morocco Capital Partners et MNF II viennent d’être autorisés par leurs investisseurs à reconfigurer leur stratégie à l’international. La nouvelle vision porte sur plusieurs assouplissements. Parmi ces derniers, figure notamment la possibilité pour les fonds d’investir 30% de leur enveloppe financière dans des startups innovantes existantes ou en cours de création à l’étranger, mais à condition qu’elles comptent dans leur table au moins un résident marocain ou un Marocain du monde (MRE) et qu’elles créent une filiale au Maroc.

L’Opinion

Bois de feu: entre besoin vital et risque environnemental

Avec l’hiver qui bat son plein, l’utilisation du bois de feu pour le chauffage augmente, surtout dans les zones rurales de montagne qui s’accaparent plus de 80% du bois de feu consommé chaque année au niveau national. Sachant que le bois de feu utilisé au Maroc est produit localement, la demande excède l’offre existante, ce qui augmente la pression sur les écosystèmes forestiers et met ainsi en préjudice leur santé. Au niveau national, les Marocains consomment plus de 11,3 millions de tonnes de bois de feu chaque année, dont plus de de 6 millions de tonnes proviennent des forêts, 2,1 millions d’arbres fruitiers et 3 millions issues de biomasses agricoles. 88% du total de ces volumes est consommé exclusivement en milieu rural, essentiellement dans les zones montagneuses qui connaissent des rudes.

Al Bayane

Sahara marocain: ferme soutien du Yémen au Maroc

Le président de la Chambre des représentants du Yémen, Sultan Said al-Barkani, a réaffirmé la position ferme de son pays concernant l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et sa souveraineté sur son Sahara. « Notre position est ferme concernant la question du Sahara et sa marocanité, tout comme l’intégrité du Yémen est inviolable et ne peut faire l’objet d’un compromis », a affirmé al-Barkani dans une déclaration à la presse à l’issue d’un entretien avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami. En visite dans le Royaume à la tête d’une importante délégation parlementaire, le responsable yéménite a noté que les deux « partagent un seul et même souci, celui de notre l’intégrité territoriale, qui est indivisible ».

Maroc le jour

Lancement des travaux d’extension de l’usine “Casablanca Aéronautique”

Les travaux d’extension de l’usine “Casablanca Aéronautique”, filiale du Groupe Figeac Aéro, ont été lancés dans la Technopôle de Nouaceur, dans le cadre du partenariat avec le Groupe Safran visant le transfert de technologie et le développement de l’écosystème aéronautique national. Cette cérémonie consacre le partenariat entre les deux groupes français portant sur le développement de l’écosystème aéronautique marocain à travers l’intégration des technologies et d’un savoir-faire de pointe. Basé sur l’apport de technologies d’usinage 5 axes de pièces de grandes dimensions, et d’assemblages complexes et de précision, ce projet fait suite à la signature de la convention d’investissement entre l’État et “Casablanca Aéronautique” portant sur un montant d’investissement de 132 millions de dirhams (MDH).