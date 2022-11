Les félicitations du roi à Benabdallah, la reprise du tourisme, dialogue social… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi:

Al Bayane

Le roi félicite Mohamed Nabil Benabdallah à l’occasion de sa réélection secrétaire général du PPS

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Mohamed Nabil Benabdallah, à l’occasion de sa réélection au poste de secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS). « Il Nous est agréable de vous féliciter pour le renouvellement de la confiance placée en votre personne à la tête du parti du Progrès et du Socialisme lors de son 11ème congrès national », écrit SM le Roi dans ce message.

Le Matin

Leïla Benali: les zones industrielles alimentées en électricité propre à partir de 2023

Lors de son intervention devant la commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants pour présenter son budget sectoriel dans le PLF 2023, la ministre Leïla Benali a révélé que la première zone industrielle qui verra le déploiement de ce projet est celle de Kenitra. Et de préciser que pour une première phase, la capacité prévue va atteindre les 160 gigawatts/heure. Le projet sera par la suite étendu à d’autres zones industrielles prioritaires avec une capacité de 800 gigawatts/heure. Leïla Benali a fait savoir que son département s’active pour la mise à jour du plan d’équipement électrique ainsi que la finalisation de l’étude relative à la détermination de la capacité de stockage des réseaux électriques très haute, haute et moyenne tension de l’électricité produite à partir des énergies propres.

Le Matin

Récupération des touristes post-Covid: avec 80%, le Maroc fait mieux que la moyenne mondiale

Les différentes mesures déployées depuis plusieurs mois pour redynamiser le tourisme semblent porter leurs fruits. Intervenant, lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire a affirmé que le secteur a pu récupérer 80% de ses touristes au terme des 9 premiers mois de l’année, par rapport à la période d’avant crise Covid-19. Fatima Zahra Ammor a assuré que ce niveau place le Maroc au-dessus de la moyenne internationale qui se situe à 70%. La ministre a souligné que l’activité touristique est en train de réaliser une performance exceptionnelle également dans la récupération des recettes. Celles-ci ont même dépassé (103%) à fin septembre le niveau atteint à la même période de 2019, se réjouit-elle.

L’Economiste

Dialogue social: plus de 9,2 milliards de DH en une seule année

La plupart des intervenants des centrales syndicales représentées à la Chambre des conseillers ont montré leur déception des résultats du dialogue social paraphé avec le gouvernement le 30 avril dernier. Pour elles, cela n’a pas été concrétisé comme elles le souhaitaient. Ainsi, les mesures prises par le gouvernement sont partielles et n’ont pas d’impact sur le pouvoir d’achat des travailleurs. Sur ce chapitre, Fouzi Lekjaâ n’est pas du même avis. Pour le ministre en charge du Budget, l’enveloppe consacrée au dialogue social, jugée limitée par les syndicats, s’élève à 92 milliards de DH. « Si ce montant n’est pas suffisant, alors de quoi parle-t-on », s’est-il interrogé en substance.

Aujourd’hui Le Maroc

Bank Al-Maghrib et l’Office des Changes renforcent leur coopération

Bank Al-Maghrib et l’Office des Changes ont signé une convention de partenariat ayant pour objectif la mise en place d’un cadre formalisé d’échange de données et d’expériences dans les domaines d’intérêt commun. Ce nouveau cadre permettra également aux deux institutions de renforcer leur coopération à travers la réalisation de travaux conjoints visant notamment le renforcement de la qualité des données ainsi que le développement de compétences en statistique et en gestion de données, indique-t-on dans un communiqué conjoint.

L’Opinion

USDA: montée constante des exportations de fruits du Maroc

Le Maroc est désormais le 15ème exportateur de fruits au monde en valeur. Les exportations de fruits du pays ont plus que doublé sur la période 2016-2021, selon le United States Department of Agriculture (USDA), passant en valeur de 729 millions de dollars à plus de 1,5 milliard de dollars. Une performance due aux projets de développement d’infrastructures lancés ces dernières années par le Royaume et qui ont fini par le propulser au rang de fournisseur clé de l’UE avec 23% de part de marché (27.000 tonnes), dépassant ainsi le Chili et occupant la place de deuxième fournisseur des vingt-sept, derrière le Pérou. Au niveau mondial, les exportations marocaines de fruits s’accaparent à peine 29% du marché, néanmoins, les potentialités de développement sont d’envergure.