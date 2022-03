Projets publics: Pourquoi ça bloque dans les régions, le Maroc gagnerait à renforcer ses connexions maritimes, la délégation de la CDT appelle à accélérer la résolution des conflits sociaux ou encore réserves de blé: le Maroc moins touché que ses voisins…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 16 mars 2022:

L’Economiste

Projets publics: Pourquoi ça bloque dans les régions

C’est l’un des principaux problèmes freinant le développement au niveau des territoires. Plusieurs projets stratégiques se retrouvent bloqués à cause d’une série de dysfonctionnements. Dans son dernier rapport annuel, la Cour des comptes s’est penchée sur la gestion des projets publics réalisés au niveau des régions. Ce document a mis en évidence une série d’insuffisances dans la gestion de ces projets publics. L’accent a été mis sur les chantiers confrontés à des difficultés lors de leur exécution ou exploitation, entièrement ou partiellement financés par les acteurs publics. II s’agit de projets à «caractère économique, social, sanitaire, éducatif, culturel ou sportif, sans pour autant englober les projets de restructuration et ceux relatifs à l’infrastructure».

Aujourd’hui Le Maroc

Le Maroc gagnerait à renforcer ses connexions maritimes

Bien que bénéficiant de deux façades maritimes d’une longueur de 3.500 km, le Maroc n’exploite pas suffisamment cet avantage géostratégique à son maximum. Selon une analyse publiée par Policy Center for the New South intitulée «La maritimisation du monde et l’espace atlantique africain : Quelle place pour le Maroc ?», au-delà des aspects commerciaux de pôles logistiques efficients vers l’Afrique «cette façade atlantique est une ouverture sur le monde nord et sud- américain. Avec les Etats- Unis, le Brésil et le Canada, le Royaume du Maroc peut raffermir cette conscience de la côte atlantique comme espace géopolitique propre et capitaliser aussi sur ses positions pour affirmer son influence dans la zone».

Al Bayane

Fin de la pandémie covid-19: Il faut faire preuve de vigilance

La pandémie Covid-19 est sous les feux de la rampe, le coronavirus et ses variantes font la une des médias. Tout le monde scrute, attend et espère une fin prochaine de cette pandémie. Face aux améliorations constantes que nous enregistrons depuis quelques semaines, améliorations confirmées par tous les indicateurs épidémiologiques que présente le ministère de la santé à chaque point de presse, plusieurs questions restent de mise. Aujourd’hui en ce mois de mars 2022, la situation a évolué favorablement. On a une meilleure visibilité, une plus grande maîtrise sur cette pandémie, plus de moyens, moins de nouveaux cas, moins d’hospitalisations en réanimation, moins de décès.. Une situation qui a permis au gouvernement de prendre la décision d’assouplir les mesures de restrictions sanitaires mises en place depuis le début de la pandémie Covid au mois de mars 2020.

L’Opinion

Rapport de la Cour des Comptes: Projets de développement, système de Santé, Education… peu d’atouts, trop de lacunes

Le dernier rapport de la Cour des Comptes a listé les lacunes du système de gouvernance marocain. Éducation, Santé, Politiques publiques… l’institution de Zineb El Adaoui a souligné l’impératif de revoir les systèmes de planification et de gestion desdits secteurs, afin de répondre adéquatement aux attentes des citoyens. Pour ce qui est des projets de développement, la Cour affirme qu’il faut, désormais, faire preuve de réalisme dans la sélection des chantiers à réaliser et de les classifier par ordre de priorité, surtout dans une conjoncture où l’optimisation des ressources est le mot d’ordre.

Les Inspirations ÉCO

Subvention aux transporteurs routiers: L’heure est aux supputations en attendant les précisions du gouvernement

Les professionnels du secteur des transports vont être subventionnés pour ne pas avoir à répercuter la hausse des prix des carburants sur leurs tarifs. Objectif: préserver le pouvoir d’achat des citoyens. A l’issue de la rencontre du lundi, qu’aucun patron du secteur n’aurait voulu manquer, Mohamed Abdeljalil et Fouzi Lekjaa, respectivement ministre du Transport et de la logistique et ministre délégué chargé du Budget, ont présenté la décision du gouvernement d’intervenir pour soutenir les professionnels du transport et, par voie de conséquence, préserver le pouvoir d’achat des citoyens. «Le gouvernement va intervenir à travers l’octroi d’un soutien, à partir des prochains jours, pour réduire les effets de la flambée des prix et faire en sorte que la chaîne d’approvisionnement des citoyens se maintienne dans de bonnes conditions», explique Lekjaa. Toutefois, les Contours du soutien qui sera accordé aux professionnels n’ont pas été précisés. «lls seront dévoilés prochainement», promet le ministre, soulignant qu’ils «sont en cours d’étude».

Libération

Abdelmalek Alaoui: Le Maroc et l’Europe ont un intérêt stratégique et économique commun

Le Maroc et l’Europe ont un intérêt stratégique et économique commun, estime Abdelmalek Alaoui, président de l’Institut marocain d’intelligence stratégique (IMIS). Dans une interview au magazine économique belge «Trends » dans sa dernière livraison, Alaoui a indiqué que le Maroc a les attributs de la puissance sur le plan diplomatique et de l’influence régionale, notant que le Royaume reste certes un acteur de taille moyenne aux revenus intermédiaires avec 120 milliards de dollars de PIB, mais dont le rayonnement, l’influence et peut-être même le positionnement ont fait qu’il a réussi à se démarquer ces dernières années tout en maintenant une croissance économique soutenue. Après avoir longuement exposé les atouts du Royaume, notamment la stabilité institutionnelle incarnée par SM le Roi, la résilience économique et les grands chantiers de développement réalisés sous l’impulsion du Souverain, Alaoui a fait remarquer que le Maroc peut devenir l’un des producteurs d’énergie propre pour l’Europe.

Assahra Al Maghribia

La délégation de la CDT appelle à accélérer la résolution des conflits sociaux

La délégation de la CDT a appelé, lundi lors de la réunion de la commission de dialogue social pour le secteur privé, présidée par Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, à accélérer la cadence de la résolution des problèmes sociaux, améliorer les revenus et institutionnaliser le dialogue social. Au cours de la réunion, la délégation de la CDT a présenté ses revendications et abordé certains conflits sociaux majeurs qui n’ont pas été résolus aux niveaux national et régional, ainsi que les problèmes liés aux libertés syndicales, en plus des questions relatives à l’institutionnalisation du dialogue social, a expliqué Youness Ferachen, membre du Bureau exécutif de la CDT. Elle a également souligné la nécessité de multiplier les réunions, en formant un commission technique pour s’occuper des revendications, et un autre pour s’occuper des lois, a-t-il déclaré au journal.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Tayeb Hamdi: Il est possible d’avoir un rebond les prochaines semaines et la vaccination est le moyen le plus simple de protection

La vaccination complète incluant la troisième dose booster reste le moyen de protection le plus simple, le plus sûr et le plus efficace pour aborder et accompagner un retour serein à la vie normale, a affirmé le médecin chercheur en politiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi. « Les leçons sont évidentes : la vaccination est un rempart de protection individuelle et collective contre les formes graves et les mauvaises surprises », a écrit l’expert dans un article intitulé « le rebond du Covid-19 dans le monde: Au Maroc rester vigilant, vacciné sans inquiétude ». Mettant en garde contre les risques de contaminations liés aux rassemblements dans des espaces fermés, le chercheur a souligné que « la garde ne devrait pas baisser en adoptant les comportements sains et protecteurs pour toute la population, essentiellement pour les personnes de plus de 60 ans, les maladies chroniques ». Dans ce sens, Hamdi a indiqué qu’il est possible d’avoir un rebond les prochaines semaines, « mais dont l’impact restera limité sans changer le cours ni le visage de l’épidémie ».

Al Alam

Réserves de blé: le Maroc moins touché que ses voisins

Le Maroc est moins touché que ses voisins en matière de réserves de blé, qui pourraient être perturbées par la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine, étant donné que l’Ukraine fait partie des principaux pays qui approvisionnent notamment l’Afrique du Nord en ce produit. Les pays de cette région envisagent avec inquiétude la poursuite du conflit armé entre les deux pays. Cependant, la situation est légèrement différente pour le Maroc, qui est moins dépendant des céréales ukrainiennes et russes, lesquelles représentent seulement environ 20 % de ses importations de blé, tandis que les 80 % restants sont importés d’autres pays, notamment la France, selon un rapport du Policy Center for the South. Le ministère de l’Agriculture se veut particulièrement rassurant quant à l’approvisionnement du marché local en céréales, le Maroc disposant d’un stock suffisant couvrant une durée de cinq mois, en plus d’une réserve importante chez les agriculteurs.