L’Economiste

La gestion de la problématique de l’eau figure parmi les dossiers prioritaires

“La gestion de la problématique de l’eau, dans un contexte de changement climatique, figure parmi les dossiers prioritaires. Parfois, elle donne des insomnies, particulièrement au cours des dernières semaines», a souligné Aziz Akhannouch. Pour lui, il est insupportable de se retrouver dans l’obligation de couper l’eau potable dans les villes comme Marrakech, Casablanca, Rabat ou Oujda. Idem pour l’irrigation et l’industrie, a souligné le chef du gouvernement devant les députés, lundi dernier, lors de la séance mensuelle des questions de politique générale de la Chambre des représentants. Mais en attendant les pluies, le Maroc est sur la bonne voie d’autant que SM le Roi Mohammed VI a tiré la sonnette d’alarme devant le Parlement en précisant que la gestion de cette problématique dépasse le cadre gouvernemental pour s’inscrire dans le temps strategique de l’Etat.

Port Nador West Med: un prêt de 100 millions d’euros de la BERD

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) vient d’accorder un prêt de 100 millions d’euros à la société Nador West Med, pour la construction du port de Nador West Med dans la région de l’Oriental. Ce prêt constitue une nouvelle tranche dans le cadre d’un accord de prêt de la Berd de 200 millions d’euros, signé en 2015, indique l’institution basée à Londres. Le Maroc est un membre fondateur de la Berd, et est devenu un pays d’opérations en 2012. A ce jour, la Banque a investi plus de 3,8 milliards d’euros dans le pays à travers 90 projets.

Le Matin

Casablanca: lancement de la mission d’affaires du consortium européen AEWEN

Le consortium européen « Africa Europe Water & Energy Network » (AEWEN) a lancé la première mission de visite et de rencontres d’affaires entre plusieurs entreprises européennes et marocaines dans le cadre du programme « COSME- Clusters go international ». Soutenue par l’Union Européenne, cette opération vise à intensifier la collaboration internationale et intersectorielle entre les clusters et les réseaux d’entreprises et de promouvoir la compétitivité des PME à l’échelle mondiale. Dans une allocution de circonstance, Catherine Delahaye, Project Development auprès de Technology Wallonia Energy Environment and sustainable Development (TWEED), a expliqué que l’objectif premier du projet AEWEN est la création d’un réseau entre l’Afrique et l’Europe dans le secteur de l’eau et de l’énergie.

Les Inspirations Éco

Service militaire 2023: bientôt l’opération de recensement

L’opération de recensement relatif au service militaire au titre de l’année 2023 débutera le 28 décembre 2022 et prendra fin le 25 février prochain. Selon la décision n° 3337.22 du ministre de l’Intérieur fixant la date du début et de la fin de l’opération de recensement relatif au service militaire au titre de 2023 paru au bulletin officiel n° 7151 du 12 décembre 2022, les walis des régions et les gouverneurs, chacun en ce qui le concerne, sont appelés à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre cette décision au niveau de la préfecture ou de la province ou de la préfecture d’arrondissements relevant de leurs compétences territoriales.

Aujourd’hui Le Maroc

L’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat tient sa 1ère réunion

L’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’Etat et de Suivi des Performances des Etablissements et Entreprises Publics (ANGSPE) a tenu la première réunion de son Conseil d’Administration sous la présidence de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah. Cette première réunion du Conseil d’Administration de l’Agence, qui s’est déroulée en présence des représentants de l’Etat, désignés par le Conseil du Gouvernement, en date du 1er décembre 2022, en tant que membres dudit Conseil, s’inscrit dans le cadre du déploiement des Hautes Orientations Royales concernant la réforme du secteur public, en général, et la création de l’ANGSPE en particulier, indique un communiqué de l’Agence.

L’Opinion

Béni Mellal: signature d’une série de contrats pour la mise en œuvre du « Programme d’augmentation du nombre de professionnels de la santé à l’horizon 2030 »

Plusieurs contrats pour la mise en œuvre du Programme d’augmentation du nombre de professionnels de la santé à l’horizon 2030″ ont été, signés, à Béni Mellal, entre le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et dix facultés de médecine et de pharmacie relevant de sept universités publiques. La signature de ces contrats intervient en application des Hautes Directives Royales relatives à la généralisation de la protection sociale et dans le sillage de la mise en œuvre du programme d’augmentation du nombre de professionnels de la santé à l’horizon 2030.