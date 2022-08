Prime à la casse, égalité en héritage, rentrée parlementaire… Voici les principaux titres développé par la presse nationale de ce mercredi:

L’Economiste

Égalité dans l’héritage: ce n’est pas pour demain!

La question de l’égalité dans l’héritage continue de raviver les passions. A l’instar de l’enquête L’Economiste-Sunergia, publiée en 2018, la récente enquête montre que les mentalités ont peu évolué sur ce sujet. 63% des personnes interrogées s’opposent toujours au changement des règles de succession pour accorder des parts égales du patrimoine aux héritiers mâles et femelles. La proportion du refus est élevée même chez les femmes, principales bénéficiaires de cette potentielle évolution. En face, sur le sujet de l’accès au marché du travail au même titre que les hommes, la majorité d’entre elles (81%) sont plutôt favorables.

Aujourd’hui Le Maroc

Les dossiers chauds de la rentrée parlementaire

Le Parlement aura du pain sur la planche. Et pour cause, de nombreuses réformes stratégiques sont attendues. Si les parlementaires observent depuis quelque temps une trêve estivale avec une reprise officielle attendue en octobre, le travail des commissions parlementaires permanentes peut se poursuivre entre les deux sessions. Deux grands textes ont ainsi été déposés il y a quelques jours au Parlement pour entamer le processus d’examen en vue d’une adoption prochaine. Il s’agit de la loi-cadre n° 06.22 relative au système national de santé et de la loi-cadre n°03-22, qui concerne l’investissement. En plus de ces deux textes importants, le plus gros de la prochaine rentrée parlementaire sera consacré au PLF 2023.

L’Opinion

Le trésor poursuit le recours au marché intérieur

Les comptes publics de l’Etat demeurent confortables au premier semestre 2022. Selon AGR (Attijari Global Research), le déficit budgétaire s’est établi à 18,3 milliards de dirhams à fin juin 2022, en hausse de 11,1 milliards de dirhams en glissement annuel. Cette évolution s’est opérée en dépit d’une nette augmentation des dépenses de l’État dans un contexte inflationniste. Pour sa part, le Trésor est arrivé, à l’issue du premier semestre 2022, à contenir son besoin de financement à 22,1 milliards de dirhams grâce à l’amélioration des recettes fiscales de l’État et à la maîtrise du niveau des arriérés du Trésor à 3,8 milliards de dirhams. Les analystes d’AGR estiment que le déficit budgétaire du Trésor pourrait être maintenu en dessous des 6% du PIB durant l’année courante.

Le Matin

Saison balnéaire: 9.482 noyades enregistrées du 1er mai au 15 juillet

La Direction générale de la Protection civile souligne que le bilan des noyades enregistrées du mois de mai au 15 juillet 2022 fait état de 9.482 personnes noyées, dont 32 sont décédées et 20 portées disparues. Durant la saison balnéaire 2021, quelque 33.061 personnes se sont noyées. 32.945 parmi elles ont été repêchées vivantes, tandis que 94 ont trouvé la mort et 22 étaient portées disparues, selon la même source. Les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Casablanca-Settat, et Rabat-Salé-Kénitra arrivent en tête des régions qui enregistrent le plus grand nombre de noyades. La DGPC souligne, par ailleurs, que la forte densité des baigneurs sur de nombreuses plages, la baignade en zones non surveillées, l’ignorance des consignes dictées par les nageurs-sauveteurs et la baignade en dehors des horaires de surveillance restent parmi les principales causes de noyade.

Maroc Le Jour

Le Guatemala, un « allié fiable » du Maroc en Amérique centrale

Le ministre guatémaltèque des relations extérieures, Mario Adolfo Bucaro Flores, a affirmé que son pays est un « allié fiable et sûr » du Maroc en Amérique centrale, plaidant pour la consolidation des liens de coopération économique entre les deux pays qui célèbrent cette année le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques. Mario Bucaro a également réitéré la position immuable de son pays en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume et de sa souveraineté sur le Sahara, mettant en exergue les « nombreuses choses qui unissent le Maroc et le Guatemala, plus spécialement des liens d’amitié historiques ».

Al Yaoum Al Maghribi

Transport routier: c’est parti pour les primes à la casse

L’Agence nationale de la Sécurité routière a annoncé avoir réceptionné et traité l’ensemble des dossiers liés au programme de renouvellement du parc du transport routier pour l’année en cours. Elle a indiqué que ces dossiers, qui ont été reçus via le portail électronique tajdid-hadira.narsa.gov.ma, ont été examinés et traités, ajoutant que les entreprises concernées ont été notifiées par un courriel les informant de l’état d’avancement de leurs dossiers. Le budget alloué au programme de renouvellement du parc, au titre de l’année 2022, nécessite une enveloppe budgétaire de 250 millions de dirhams.