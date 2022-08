Des comptes publics confortables, une production céréalière en baisse, soutien direct aux futurs propriétaires… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi:

Aujourd’hui Le Maroc

Immobilier: soutien direct aux futurs acquéreurs

Exit les exonérations fiscales, place au soutien direct. Le gouvernement a annoncé dans le cadre de la lettre de cadrage pour l’élaboration du projet de loi de Finances 2023 un changement de cap stratégique en la matière. Il accorde un intérêt particulier à la facilitation de l’accès au logement décent. Il a ainsi été décidé de changer de méthode d’aide visant à échanger les dépenses fiscales (exonérations) dont la mesure de l’impact social et économique reste difficile, par un soutien direct pour l’accès à la propriété. Cette démarche sera adoptée en concertation avec toutes les parties prenantes, lit-on dans la lettre de cadrage du PLF 2023, signée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

L’Economiste

Sécurité sanitaire: ce que préconisent les parlementaires

Dans son rapport discuté en plénière dans la Chambre des conseillers, le groupe de travail de cette Chambre, qui s’est penché sur le système de santé, a invité le gouvernement à accompagner le projet royal de la protection sociale, qui va améliorer nettement les niveaux d’accès à la santé. Il a aussi recommandé de trouver une formule efficace pour activer les mécanismes de concertation. Il a, d’autre part, préconisé d’augmenter progressivement les dépenses publiques en faveur du système de santé. Les parlementaires ont également conseillé de mener une réforme profonde des différentes caisses d’assurance maladie, selon une approche de solidarité et de mutualité.

L’Opinion

Transport maritime: l’aubaine des vraquiers pour le Maroc

A l’instar du secteur automobile qui tire pleinement profit de la crise ukrainienne, l’univers maritime marocain peut également profiter du chamboulement actuel dans le secteur des hydrocarbures et de la forte hausse de la demande du marché mondial en phosphates. Comment? En investissant dans les vraquiers, ces navires de transport de marchandises solides (céréales et minerais) ou liquides (pétrole, gaz et produits chimiques). Une manœuvre qui permettrait non seulement au Maroc de relancer son pavillon national, mais également de maîtriser la logistique de la distribution des phosphates, tout en devenant un acteur encore plus influent sur le transport maritime mondial. L’Agence nationale des Ports dispose de l’expertise pour réussir un tel pari, qui exige toutefois une véritable vision stratégique.

Le Matin

Transfert des agréments des taxis : un nouveau tour de vis du ministère de l’Intérieur

Le ministère de l’Intérieur tient à encadrer davantage la procédure de transfert des agréments des taxis, notamment aux ayants droit, après le décès de leurs titulaires. Dans une récente circulaire adressée aux walis et aux gouverneurs, le ministre de l’Intérieur souligne que cet agrément est une autorisation administrative qui ne peut être assimilée à une propriété du titulaire ou faire partie de son héritage, donnant lieu à des droits au profit des membres de sa famille après son décès.

Maroc Le Jour

Les comptes publics « confortables » au S1-2022

Les comptes publics de l’État demeurent « confortables » au titre du premier semestre de l’année 2022, indique Attijari Global Research (AGR). Le déficit budgétaire s’est établi à 18,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2022, en hausse de +11,1 MMDH en glissement annuel, souligne AGR dans son dernier « Research report – fixed income », intitulé « vers une poursuite de la hausse des taux en 2022 », ajoutant que cette évolution s’est opérée en dépit d’une nette augmentation des dépenses de l’État dans un contexte inflationniste. Et de soutenir qu’à l’origine, le comportement favorable des recettes fiscales durant ce premier semestre.

Al Massae

Campagne céréalière 2021/2022 : Une production de 34 millions de quintaux

La production définitive des céréales principales au titre de la campagne agricole 2021/2022 est de 34 Millions de quintaux, soit une baisse de 67% par rapport à la campagne précédente qui a enregistrée une performance exceptionnelle de 103,2 MQX, indique le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. La superficie céréalière semée au titre de la campagne est de 3,6 millions d’hectares contre 4,35 millions d’hectares lors de la campagne précédente, précise le ministère dans un communiqué. Par espèce, la production céréalière se répartit sur le blé tendre (18,9 MQX), le blé dur (8,1 MQX) et l’orge (7 MQX).