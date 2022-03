BTP: Un plan d’aide en discussion, près de la moitié de la population féminine au Maroc n’a pas de couverture médicale, les victimes du terrorisme du polisario dénoncent l’impunité dont jouissent les séparatistes en Espagne ou encore les petits agriculteurs qui demandent au gouvernement d’abolir leurs dettes…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 8 mars 2022:

L’Économiste

BTP: Un plan d’aide en discussion

Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, ne s’engage pas envers les entreprises du bâtiment et travaux publics (BTP) mais promet de les aider. Interrogé lors de son passage au Club du journal, il a annoncé que leurs doléances ne resteront pas lettre morte. « La problématique soulevée par la Fédération est bien réelle. Aujourd’hui, il y a une augmentation importante des prix des matériaux de construction, liée essentiellement à une inflation importée. Et la révision des prix à laquelle nous procédons régulièrement, effectuée d’ailleurs la semaine dernière, est insuffisante pour répondre aux attentes des entreprises », a-t-il souligné, expliquant que c’est la raison pour laquelle “nous avons saisi, dès le mois de décembre dernier le chef du gouvernement”. L’objectif étant d’examiner les mesures pouvant être examinées.

Leadership: Il est temps de repenser la place des femmes en entreprise

A peine une Marocaine sur cinq est sur le marché de l’emploi. Sur les Vingt dernières années, le taux d’activité féminin n’a cessé de s’effriter, pour perdre pas moins de 10 points. En écartant ses femmes du marché du travail, le Maroc se prive de ressources précieuses à même de doper considérablement son PIB. Il est aujourd’hui temps d’agir pour reconsidérer la place de la femme en économie, et ça commence en entreprise. 87% des cadres pensent qu’il est nécessaire aujourd’hui de repenser la place des femmes dans les entreprises, selon l’enquête réalisée par le cabinet de conseil en management des organisations et en systèmes d’information, CSA. L’étude, réalisée du 9 au 24 février 2022, a sondé 208 cadres travaillant dans des entreprises de toutes tailles au Maroc, dont 107 participantes et 101 hommes. Pour les trois quarts des sondés, le fait que la majorité des structures soient gérées par des hommes révèle un problème d’égalité entre genres.

Aujourd’hui Le Maroc

Près de la moitié de la population féminine au Maroc n’a pas de couverture médicale

Au Maroc, elles sont encore nombreuses à ne pas bénéficier d’une couverture médicale. 44,6% des femmes ne sont ni adhérentes ni bénéficiaires d’aucun des deux systèmes d’assurance-maladie (AMO ou RAMED). C’est ce qui ressort d’une étude sur « les discriminations intersectionnelles des femmes au Maroc » réalisée par l’Observatoire national du développement humain (ONDH). Cependant, il faut noter que ce taux moyen (44,6%) cache d’importantes inégalités entre les femmes si l’on tient compte de plusieurs critères : milieu de résidence, quintiles de dépenses et région. En milieu urbain, le taux de privation par rapport à l’assurance-maladie atteint 39,2% contre 53,7% pour le milieu rural.

L’Opinion

Aawatif Hayar: Le Maroc a réalisé des avancées encourageantes en matière de statut des femmes

Nul ne peut nier qu’il y a une réforme en faveur des droits des femmes, a affirmé la ministre de la Solidarité, de l’intégration sociale et de la famille, Aawatif Hayar, soulignant que les indicateurs montrent des avancées encourageantes en matière de statut des femmes au Maroc depuis les années 2000 grâce aux efforts continus et éclairés de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à travers la mise en place de mesures institutionnelles et législatives visant l’amélioration de la parité, l’égalité des chances entre les deux sexes et la promotion de la représentativité des femmes au niveau des différentes institutions, puis à travers le Nouveau Modèle de Développement qui renforce ces efforts. Dans une interview accordée au journal, la ministre a indiqué que le programme gouvernemental se propose comme objectif de faire passer le taux des femmes actives de 20 à 30%.

Les Inspirations ÉCO

Ambassadrice de France: le Maroc est le seul pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à être classé en vert

Selon l’ambassadrice de France au Maroc Hélène Le Gal, il y a beaucoup d’efforts qui ont été fait à la fois pour rassurer les touristes sur le plan sanitaire mais aussi pour proposer des expériences plus intéressantes. Dans un entretien au journal, la responsable française a expliqué que les compagnies aériennes ne s’y sont pas trompées puisqu’elles ont toutes repris leurs vols sur l’ensemble des destinations marocaines. En termes de sécurité, “nous avons une classification des pays en France avec des couleurs qui correspondent à des niveaux de sécurité”, a-t-elle dit, précisant que le Maroc est le seul pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à être classé en vert, c’est-à-dire qu’il est d’une sécurité absolue. Un critère largement pris en compte dans le choix des touristes, a-t-elle souligné.

Le Matin

Les victimes du terrorisme du polisario dénoncent l’impunité dont jouissent les séparatistes en Espagne

Les victimes espagnoles des actes terroristes perpétrés par le polisario réclament réparation de leurs préjudices et dénoncent l’impunité dont jouissent les séparatistes en Espagne. L’Association canarienne des victimes du Terrorisme (ACAVITE), qui réunit les proches de plus de 300 victimes du terrorisme du polisario, a appelé le parlement régional canarien à entreprendre « des actions fortes visant à pallier le manque de protection, la négligence délibérée et l’oubli institutionnel » dont souffrent les victimes des actes terroristes perpétrés par les séparatistes. Un « rapport complet et transparent » contenant les cas de plus de 300 familles canariennes ayant été victimes au cours des cinquante dernières années des actes de terrorisme en Espagne doit être « élaboré de manière urgente », souligne l’Acavite dans un communiqué.

Al Massae

Les petits agriculteurs demandent au gouvernement d’abolir leurs dettes

Le Syndicat national des agriculteurs, affilié à la Fédération nationale du secteur agricole, a appelé le gouvernement Akhannouch à fournir un soutien matériel direct aux petits agriculteurs, à supprimer leurs dettes et à les associer au suivi des différentes opérations de soutien qui les concernent. Le Bureau national de ce syndicat (affilié à l’UMT) a dénoncé ce qu’il a qualifié de traitement négatif réservé par le ministère de l’Agriculture et ses Services aux plaintes et revendications des petits agriculteurs, dont le mémorandum revendicatif du Syndicat, malgré les promesses d’organiser des séances de dialogue à ce sujet. Il s’est dit inquiet de voir « improviser » les mêmes programmes pour faire face aux effets de la sécheresse, sans prendre en compte le caractère structurel de ce phénomène. Il a, par ailleurs, regretté que cette façon d’agir constitue une occasion de plus pour piller et gaspiller des fonds publics, sans aucun impact positif tangible sur l’agriculture et les petits agriculteurs.

Bayane Al Yaoum

Le Forum Parité-égalité appelle à accorder une attention particulière aux femmes en milieu rural

Le Forum Parité-égalité, organisation parallèle du PPS, a appelé le gouvernement à accorder une attention particulière et un soutien exceptionnel aux femmes en milieu rural, dans une période caractérisée par la sécheresse et la pénurie d’eau, et donner aux femmes les moyens d’exercer leurs droits économiques et sociaux. Dans un communiqué rendu public à l’occasion de la Journée internationale des femmes, le Forum a également appelé à réformer le Code pénal en privilégiant une vision moderne qui renforce les libertés, rend justice à la femme marocaine et lui permet d’atteindre la pleine égalité. Il a également souligné la nécessité de prévoir une interdiction totale du mariage des mineures et d’apporter des modifications au Code de la famille de manière à l’adapter à l’esprit de la Constitution, dans le sens de consolider le principe d’égalité. Le Forum a aussi plaidé pour le lancement d’un dialogue serein, responsable et équilibré sur les questions particulièrement sensibles en matière d’égalité, telles que l’égalité dans l’héritage.

Al Alam

Les conséquences des précipitations n’apparaîtront pas maintenant, l’importation à l’origine de la hausse des prix

Les prix de nombreux produits de consommation courante au Maroc continuent de monter en flèche ces derniers temps, ce qui a un impact négatif sur la situation financière des citoyens, en particulier les catégories modestes. En effet, les Marocains souffrent du renchérissement de la plupart des produits de consommation, tels que les denrées alimentaires de base, les légumes, les fruits, les carburants et tous les produits liés à l’agriculture, tels que l’alimentation du bétail. D’autre part, bien que le revenu par habitant reste faible, les prix de certains produits ont doublé. Et avec la faible pluviométrie et les licenciements d’un certain nombre de travailleurs dans certains secteurs d’activité, la situation s’aggrave de plus en plus, si bien que des usagers des réseaux sociaux ont appelé à une augmentation des salaires et à un rétropédalage sur le renchérissement des prix des produits de consommation courante.