Rush de passagers dans les aéroports, Fogarim: Plus de 31,14 milliards DH de prêts accordés, Rabat attaché aux 23 objectifs du Pacte de Marrakech ou encore la décrue de la vague Omicron qui se poursuit au niveau national…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 8 février 2022:

L’Economiste

Rush de passagers dans les aéroports

Hier matin, date de réouverture des frontières aériennes, l’aéroport de Casablanca était quasi plein. MRE, résidents bloqués, touristes, étudiants, hommes d’affaires, malades nécessitant suivi, contrôle ou traitement à l’étranger, personnes âgées… Au départ comme à l’arrivée, la typologie des voyageurs est assez cosmopolite et plurielle. La reprise des programmes de vols s’est effectuée en présence du ministre de la Santé, des dirigeants de l’ONDA, du wali du Grand Casablanca et autres hauts gradés (Gendarmerie royale, DGSN, Protection civile, Douane, Forces auxiliaires…) Selon nos équipes sur place, les instructions sont fermes et les forces de l’ordre veillent au grain pour le strict respect des consignes sanitaires. Il faut dire que le contexte est plutôt favorable à la réouverture.

Comment M2T accélère la généralisation de la couverture sociale

Pour faire bénéficier quelque 8,5 millions de personnes de la couverture sociale, il fallait créer plusieurs centaines d’agences CNSS à travers le Royaume. Ce qui aurait été coûteux en termes de délai et de charges financières. Cette contrainte a été contournée via le partenariat stratégique noué entre la CNSS et M2T, filiale de la Banque Centrale Populaire, spécialisée dans l’activité d’encaissement de factures, le transfert d’argent, le paiement mobile et le déploiement de hubs multicanal et multiservices. D’autant plus que le gouvernement a arrêté un échéancier précis pour la généralisation de la couverture sociale à l’horizon 2025. M2T a donc rapidement mis en place un hub s’articulant autour d’une galaxie de plus de 7.000 points de proximité.

Aujourd’hui Le Maroc

L’ONMT à la rencontre des opérateurs espagnols

À l’heure où le Maroc rouvre son espace aérien, l’ONMT fait escale à Madrid où Adil El Fakir et ses équipes ont mis le point sur la reprise avec les principaux prescripteurs de voyage espagnols. Cette étape conclut ainsi la première tournée commerciale, promotionnelle et de communication de l’Office national marocain du tourisme afin d’accélérer la dynamique de reprise accompagnant la réouverture du ciel marocain. «Il est essentiel pour nous d’être présents en Espagne auprès de nos partenaires pour activer une reprise très attendue des deux côtés de la Méditerranée», indique Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT. Et de poursuivre que «l’aérien est aujourd’hui notre cheval de bataille. Notre objectif étant de sécuriser les capacités aériennes des principales grandes compagnies pour amorcer une reprise rapide de l’activité touristique au Maroc».

Fogarim: Plus de 31,14 milliards DH de prêts accordés

Pour permettre aux familles d’acquérir un bien immobilier, l’Etat a mis en place depuis plusieurs années des programmes spécifiques dédiés à l’habitat. Cette dynamique s’est accompagnée par la mise en chantier des logements sociaux et économiques à destination des ménages à revenu modeste. A cet égard, les principaux indicateurs du secteur de l’immobilier permettent de tâter le pouls de la stratégie déployée pour assurer l’inclusion sociale dans le secteur et d’évaluer la résorption de la pénurie en logement dans le pays. Pour l’acquisition d’un logement, certaines familles ont donc eu recours au fonds Damane Assakane par lequel l’Etat accorde des crédits immobiliers. Il s’avère que 196.970 ménages ont bénéficié de la garantie Fogarim depuis le lancement de cette offre en 2004 jusqu’à fin décembre 2021. Au cumul, le montant total de ces prêts s’élève à 31,14 MMDH, selon le département de l’habitat et de la politique de la ville.

L’Opinion

Rabat attaché aux 23 objectifs du Pacte de Marrakech

L’engagement du Maroc sur la question migratoire n’est plus à démontrer. Avec ses politiques migratoires inclusives, et ses initiatives pour offrir aux migrants des services sociaux décents, le Royaume est initiateur de la gouvernance migratoire dans la région MENA, tout en étant l’un des rares pays qui s’érigent en modèle de traitement humanitaire des migrants. Avec sa participation active au 35ème sommet ordinaire de l’Union Africaine, Rabat renouvelle son engagement à assurer le succès du Pacte de Marrakech relatif à la migration, et sa conformité aux conventions internationales. Un engagement qui intervient dans un contexte de pandémie qui a exacerbé la vulnérabilité des migrants à la traite des êtres humains et a augmenté l’instabilité et la précarité des travailleurs migrants.

Libération

Le dirham se déprécie face à l’euro

Le dirham s’est déprécié de 0,68% face à l’euro et de 0,42% vis-à-vis du dollar américain durant la période allant du 27 janvier au 2 février 2022, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération n’a été enregistrée dans le cadre des adjudications de devises organisées par BAM, indique la Banque Centrale dans son récent bulletin hebdomadaire. Au 28 janvier 2022, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 330,3 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 0,4% d’une semaine à l’autre et de 5,2% en glissement annuel. Au cours de la même période, l’encours global des interventions de BAM ressort à 78,1 MMDH, dont 35,8 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 22,7 MMDH sous forme d’opérations de pension livrée et 19,7 MMDH dans le cadre des programmes de soutien au financement de la très petite, petite et moyenne entreprise (TPME).

Automobile: Les ventes en baisse de 6,72% à fin janvier

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 12.439 unités à fin janvier 2022, en baisse de 6,72% par rapport à la même période de 2021, ressort-il des statistiques mensuelles de l’Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM). Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s’est élevé à 10.977 unités, en repli de 6,01%, tandis que celui des véhicules utilitaires légers (VUL) s’est chiffré à 1.462 unités (-11,71%), précise la même source. La marque « Dacia » domine le segment des VP, avec une part de marché de 27,61%, soit 3.031 nouvelles immatriculations à fin janvier 2021 (-16,06%), suivie de Renault qui a écoulé 1.825 nouvelles unités (part de marché de 16,63%), de Hyundai (1.471 unités et 13,4% en part de marché) et de Peugeot (711 véhicules et part de marché de 6,48%).

Al Massae

La décrue de la vague Omicron se poursuit au niveau national pour la deuxième semaine consécutive

La décrue de la vague Omicron se poursuit au niveau national, pour la deuxième semaine consécutive, avec une vitesse rapide, a assuré lundi sur son compte LinkedIn, le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale, Mouad Merabet. Dans une publication intitulée « Bref commentaire sur la situation épidémiologique de l’infection au SARS-CoV-2 à la date du 06/02/2022 », Merabet a souligné que la baisse des nouvelles contaminations avec un changement hebdomadaire « Weekly change » a atteint les -52%, la baisse du taux de positivité hebdomadaire est de 21.8% à 14.9%, alors que le nombre de reproduction du SARS-CoV-2 au Maroc, à la date du 06/02/2022 est de 0,80 (+/- 0.01). « Cet indicateur (nombre de reproduction) est < 1 au niveau de toutes les régions sauf de l’Oriental », a-t-il précisé.

Assahra Al Maghribia

Haute commission mixte maroco-qatarie: Doha salue les efforts de Sa Majesté le Roi pour la défense d’Al-Qods Al-Charif

Le Qatar a salué les efforts continus déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, afin de défendre Al-Qods Al-Charif et ses habitants. A l’occasion de la huitième session de la Haute commission mixte maroco-qatarie, tenue lundi à Doha, sous la coprésidence du Premier ministre qatari et ministre de l’Intérieur Cheikh Khalid Bin Khalifa Al Thani, et le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le Qatar a également salué les efforts de Sa Majesté le Roi pour sauvegarder la Ville Sainte et son identité civilisationnelle et préserver sa position en tant que symbole de tolérance et de coexistence entre les différentes religions monothéistes, ainsi que les projets à caractère humanitaire et social mis en œuvre par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Charif, le bras exécutif du Comité, pour installer les Maqdessis sur leur terre et soutenir leur résistance. Le procès-verbal ayant sanctionnée les travaux de la Commission a réitéré la solidarité avec le peuple palestinien et son droit à établir son État indépendant et souverain avec Al-Qods orientale comme capitale, conformément aux résolutions de la légitimité internationale pertinentes.

Vaccins: L’unité de Benslimane fera du Maroc un « hub de biotechnologie

L’unité industrielle de fabrication de vaccins anti-covid-19 et autres vaccins de Benslimane, est un projet d’envergure qui vise à faire du Maroc un « hub de biotechnologie incontournable » au niveau régional et international, ont affirmé des participants à une conférence initiée par l’université McGill au Canada. Organisée sous format virtuel les 4 et 5 février sous le thème: « Panafricanisme: Impact économique et commercial », la conférence annuelle du Club McGill Desautels African Business Initiative’’ (DABI) vise à sensibiliser la communauté estudiantine de la prestigieuse université située à Montréal, sur les opportunités d’affaires et d’investissements en Afrique. A cette occasion, le PDG de Cooper Pharma, basé à Casablanca, Ayam Cheikh-Lahlou, a mis en en exergue les efforts déployés par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI pour hisser le Royaume au rang d’acteur continental et mondial en matière de production et de commercialisation des produits biopharmaceutiques.

Al Ahdath Al Maghribia

Les frontières maritimes demeurent fermées jusqu’à nouvel ordre

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé le prolongement de la suspension du transport de passagers par voie maritime depuis et vers tous les ports marocains. Dans une note adressée aux autorités portuaires et aux compagnies maritimes de passagers, la Direction de la marine marchande a annoncé que les frontières maritimes du Maroc demeurent fermées pour le transport de passagers depuis et vers tous les ports marocains jusqu’à nouvel ordre. Cette décision s’inscrit « dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 », selon la même source. Cette disposition ne s’applique pas aux ve hicules utilitaires destine s au transport professionnel de marchandises et de messagerie.

Industrie: le climat des affaires se redresse

Les entreprises industrielles embrassent le sentiment de surmonter les répercussions de la pandémie, en ce qui concerne le climat des affaires. Selon une enquête menée par Bank Al-Maghrib, 65% des chefs d’entreprise ont estimé que le climat général des affaires était « normal » au cours du quatrième trimestre 2021, contre 29% qui ont dit le contraire, en soulignant que ce climat était « défavorable ». Au niveau de l’approvisionnement, 68% des industriels ont estimé que les conditions d’approvisionnement étaient « normales », tandis que 27% les ont jugées « difficiles ».

Al Ittihad Al Ichtiraki

Les recettes du tourisme étranger chutent de 90 milliards de dirhams

Après une fermeture de plus de deux mois pour lutter contre le variant d’Omicron, le Maroc a rouvert lundi son espace aérien aux vols internationaux de passagers dans l’espoir de sauver le secteur du tourisme, qui a subi de lourdes pertes en raison de la crise sanitaire. Après avoir représenté près de 7% du PIB en 2019, les recettes du tourisme étranger ont enregistré une baisse de 90 milliards de dirhams au cours des deux dernières années, selon les chiffres officiels. La dernière fermeture des frontières aura aggravé ces pertes car elle a coïncidé avec les congés de fin d’année qui attirent habituellement les touristes européens. L’annonce de la reprise des vols a soulagé les travailleurs du secteur du tourisme et les Marocains bloqués à l’étranger, qui s’interrogent sur l’utilité de la fermeture des frontières en raison de l’augmentation des cas de contaminations en janvier.