L’Economiste

Autoproduction d’énergie: un potentiel bridé par la loi

L’adoption d’un projet de loi sur l’autoproduction de l’énergie électrique par le conseil de gouvernement suscite des interrogations sur le potentiel du Maroc. «La question qu’il faut se poser dans un premier temps est pourquoi le pompage solaire s’est largement développé au Maroc avec plus de 30.000 installations et 400 MW de puissance installée ? Tout simplement parce que ces installations sont hors réseau et qu’il n’existe aucune réglementation pour les freiner», explique Dr Saïd Guemra, expert conseil en management de l’énergie, dans un entretien au journal, précisant que les agriculteurs ont compris que le kWh produit par le solaire est nettement moins coûteux que l’ énergie procurée par le gasoil ou même le butane subventionné.

Aujourd’hui Le Maroc

Al Moutmir d’OCP fertilise la campagne agricole 2021-2022

Le programme de semis direct Al Moutmir, qui ambitionne de couvrir plus de 25.000 hectares durant la campagne 2021- 2022, a été pensé et mis en œuvre dans le cadre d’une approche participative fédérant plusieurs acteurs: associations et coopératives, experts scientifiques, experts de l’agriculture de conservation et industriels. Selon l’OCP, «Les semoirs ont été mis à la disposition des coopératives qui se sont chargées de déployer le programme selon un cahier des charges établi et en coordination avec les ingénieurs agronomes OCP Al Moutmir. Et d’ajouter que cette dynamique a impacté positivement la relation «agriculteur» et «communauté» et a stimulé la prise de décision collective. Au total, ce sont plus de 28.500 hectares qui ont été couverts par le semis direct depuis le lancement du programme».

L’Opinion

Leila Benali: 50 projets sont en service et plus de 60 autres en cours de développement

Le Maroc aspire à renforcer la coopération internationale pour multiplier les investissements dans le domaine des énergies renouvelables, a affirmé la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali. Intervenant à distance lors d’un panel sur l’énergie propre, organisé Rome, dans le cadre de Dialogues MED 2021, Benali a fait savoir que 50 projets d’énergies renouvelables sont déjà en service et plus de 60 projets de différentes tailles sont en cours de développement ou de réalisation en partenariat avec des collaborateurs étrangers. Le Royaume, qui s’est fixé une vision ambitieuse d’ici 2030, vise à renforcer la coopération régionale et internationale afin d’atteindre les objectifs de développement durable, a souligné la ministre, dans un message vidéo adressé aux participants à ce panel, insistant sur la nécessité de renforcer l’infrastructure pour réussir la transition énergétique escomptée.

Salé: les meutes de chiens errants contrôlent la ville

Les internautes de la ville de Salé viennent de lancer une campagne sur les réseaux sociaux pour déplorer la multiplication des meutes de chiens qui envahissent la ville et menacent leur santé. En réponse à cette campagne digitale, Omar Sentissi, Maire de la ville de Salé a confirmé qu’un travail de ramassage de chiens errants se fait tous les jours. « La seule nouveauté qu’il y a c’est qu’on n’a plus le droit ni de les empoisonner ni de les abattre en public », ce qui explique le nombre croissant de ces chiens dans les rues de la ville, a-t-il déclaré au journal, soulignant qu’un projet de construction d’une clinique vétérinaire a été lancé au niveau de la wilaya afin de résoudre ce problème.

Le Matin

Omar Hilale dénonce au Conseil de Sécurité l’enrôlement militaire des enfants par les groupes armés

L’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale a dénoncé, devant le conseil de sécurité à New York, l’enrôlement militaire des enfants par les groupes armés, le qualifiant d’une des « plus graves » violations des droits de l’Homme. « Le recrutement des enfants dans les camps de réfugiés par les groupes armés est l’une des plus graves violations de leurs droits », a affirmé Hilale qui intervenait lors d’une réunion du Conseil de sécurité, en formule aria, organisée par les Missions permanentes du Vietnam, Kenya, Niger, Norvège, Russie, Etats Unis, Malte et Saint Vincent-et-les Grenadines, sous le thème “Relever les défis des enfants sans protection parentale dans les situations de conflit”. Priver ces enfants de la protection parentale et de tous leurs droits représente une violation du droit international, a-t-il indiqué, soulignant que les auteurs de ces violations d’enrôlement d’enfants soldats, ainsi que ceux qui les aident doivent être “pleinement” tenus responsables.

L’ambassadeur du Maroc à Vienne met à nu les allégations et les incohérences algériennes

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane, a mis à nu les allégations et les incohérences colportées par la représentante des autorités algériennes au sujet des relations avec le Royaume, lors d’une réunion du Conseil ministériel de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Dans un droit de réponse à la déclaration de l’Algérie, Ferhane a déploré l’attitude de l’ambassadeur de ce pays qui a consacré son intervention, à la surprise des délégations, au titre du segment des partenaires Méditerranéens de la Coopération, aux relations entre le Maroc et l’Algérie, alors que l’OSCE a toujours été immunisée des problèmes bilatéraux entre les partenaires méditerranéens de coopération de cette organisation régionale. La déclaration de l’Algérie a été faite juste après le discours de l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Vienne portant sur la vision du Royaume et les enjeux sécuritaires par rapport à la dimension méditerranéenne de l’OSCE.

Al Bayane

Entretiens maroco-jordaniens pour renforcer la coopération parlementaire

L’ambassadeur du Maroc en Jordanie, Khalid Naciri, s’est entretenu avec le président de la Chambre des représentants jordanienne, Abdelkrim Doghmi, des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment parlementaire. Naciri et Doghmi ont exprimé, lors de cette rencontre, leur fierté de la qualité des relations qui unissent les deux Royaumes sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son frère, Sa Majesté le Roi Abdallah II. Ils ont également souligné la volonté commune de consolider les relations entre les deux pays, notamment dans l’action parlementaire.

« Innovation for Nuclear – Morocco »: La première édition du 06 décembre 2021 au 06 avril 2022

La première édition du concours « Innovation for Nuclear – Morocco » se tiendra du 06 décembre 2021 au 06 avril 2022, à l’initiative de l’association « Moroccan Young Generation in Nuclear » (MYGN), dans le cadre de ses activités visant à promouvoir les activités pacifiques du nucléaire. Il s’agit d’un concours d’innovation dans le domaine nucléaire, qui s’adresse à tous les étudiants ainsi qu’aux jeunes professionnels souhaitant concevoir un projet en utilisant la technologie au service du développement des applications nucléaires au Maroc, indique un communiqué de l’association, membre du Conseil d’administration du réseau « International Youth Nuclear Congress » (IYNC).

Assahra Al Maghribia

Le Maroc accueille en novembre prochain la 38e session du Conseil des ministres arabes de la Justice

Le Conseil des ministres arabes de la Justice a décidé de tenir sa 38ème session en novembre 2022 au Royaume du Maroc, suite à la réunion du Bureau exécutif du Conseil. Cette décision a été prise à l’unanimité à l’issue de la 37ème session du Conseil, tenue lundi au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe au Caire, suite à une note soumise par la représentation permanente du Royaume du Maroc au sein de cette organisation. Par ailleurs, le Conseil des ministres arabes de la Justice a appelé à l’intensification de la coopération arabe bilatérale et multilatérale en matière d’échange d’informations sur la lutte contre le terrorisme, ainsi qu’à l’activation des dispositions de l’article 4 de la Convention arabe contre le terrorisme concernant l’échange d’informations et d’expériences.

Al Alam

Banques: Les dépôts augmentent de 7% à fin octobre

Les dépôts auprès des banques ont enregistré une hausse annuelle de 7% à plus de 1.039,1 milliards de dirhams (MMDH) durant les dix premiers mois de cette année, ressort-il du tableau de bord « crédits et dépôts bancaires » de Bank Al-Maghrib (BAM). Les dépôts des ménages se sont établis à 775,1 MMDH, en hausse annuelle de 4,4% avec 185,1 MMDH détenus par les MRE, précise la Banque centrale, notant que les dépôts des entreprises privées ont progressé de 8,8% pour atteindre 156,9 MMDH à fin octobre. Les taux de rémunération des dépôts à terme à 6 mois et de ceux à 12 mois ont enregistré, à fin octobre 2021, des baisses de 22 points de base et de 39 points pour s’établir respectivement à 2,13% et à 2,21%.