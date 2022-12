Le PLF en deuxième lecture, retour des pluies, métiers mondiaux du Maroc… Voici les principaux titres développés par la presse quotidienne de ce mardi:

Le Matin

Retour des pluies: Le moral des agriculteurs au beau fixe, rien n’est encore perdu!

Les pluies qui touchent actuellement plusieurs régions du Royaume redonnent le moral aux agriculteurs. Les producteurs céréaliers, en particulier, qui ont pratiquement bouclé leurs chantiers de semis en novembre dernier, attendaient sur de vives braises l’arrivée des premières pluies pour un bon démarrage de la campagne agricole. «Ce n’est pas vraiment trop tard pour ces pluies. Certes, l’idéal aurait été que les premières gouttes arrivent à la mi-novembre, mais rien n’est encore perdu», affirme un expert. Le monde agricole nourrit ainsi l’espoir d’une bonne campagne, pourvu que les pluies soient régulières dans le temps et bien réparties sur les différents bassins agricoles du pays. Surtout que les barrages sont remplis à moins d’un quart de leur capacité globale : 23,7% à la date d’hier.

L’Economiste

Le PLF en deuxième lecture chez les députés

Le ministère de l’Economie et des finances devait réussir à faire adopter le PLF de 2023 dans le délai réglementaire de la Chambre des conseillers fixé à 22 jours. D’ailleurs, le processus d’approbation en séance plénière était en cours. Après cette étape, le texte sera transféré à la Chambre des représentants pour la deuxième lecture. C’est au bureau de cette Chambre de fixer la date pour une réunion de sa Commission des finances, avant de la programmer pour une plénière. En effet, la Commission des finances de la Chambre des conseillers a démarré le 14 novembre l’examen du PLF de 2023. Au cours des débats, les parlementaires ont notamment invité la ministre des Finances à réformer la TVA afin de préserver la neutralité de cet impôt, la stabilité de la législation fiscale ainsi que l’activation des mécanismes de contrôle des personnes qui s’abstiennent de faire des déclarations. Et cela, à travers des moyens de recoupement pour réduire ce phénomène.

Aujourd’hui Le Maroc

Plus de 10.000 procès contre l’Etat en 2022

Selon le bilan du ministère de l’économie et des finances concernant la défense de l’Etat et la prévention des conflits administratifs, civils, pénaux et commerciaux, environ 10.000 affaires supplémentaires ont été enregistrées au cours de cette année. Un chiffre provisoire mais qui s’inscrit en baisse par rapport aux statistiques du dernier rapport de l’Agence Judiciaire du Royaume (AJR). Les responsables avaient signalé en effet que l’Agence a défendu l’Etat durant l’année 2020 dans 17.708 nouvelles affaires, contre 20.320 en 2019, 17.528 en 2018, 17.220 en 2017 et 17.864 en 2016. Les 10.000 nouvelles affaires au cours de cette année restent donc nettement inférieures aux statistiques des cinq dernières années.

Les Inspirations Eco

Métiers mondiaux: ça cartonne à l’export!

Après la claque de la pandémie de Covid-19, les métiers mondiaux du Royaume sont en pleine reprise avec au compteur de belles performances à l’export (automobile, aéronautique, agro-alimentaire, textile-cuir, électronique et offshoring). Les chiffres de l’Office des changes sont éloquents à ce sujet: +36,7% de croissance des exportations pour l’industrie de l’automobile, qui se sont établies à 89,180 Milliards de dirhams (MMDH), au terme des dix premiers mois de l’année. Pour l’industrie aéronautique, les exportations enregistrent une hausse de 45,4%, à 17,681 MMDH. L’industrie électronique et électricité enregistre 37,1% de croissance de ses ventes à l’export pour un chiffre d’affaires de 15,057 MMDH.

Al Massae

Modernisation des professions juridiques et judiciaires: un protocole d’entente entre le ministère de la Justice et la CDG

Le ministère de la Justice et la Caisse de Dépôt de Gestion (CDG) ont signé un protocole d’entente portant notamment sur la modernisation des professions juridiques et judiciaires. Cet accord vise à apporter une nouvelle dynamique aux relations établies entre les deux institutions et élargir leurs champs de coopération pour accompagner le ministère de la Justice, particulièrement dans la modernisation des professions juridiques et judiciaires, placées sous sa tutelle et dont la gestion des comptes est confiée à la CDG. Ce protocole permet également au ministère de la Justice de bénéficier de l’expertise des filiales du Groupe CDG dans l’implémentation des projets du ministère dans plusieurs domaines, tels que le tourisme, l’immobilier, l’aménagement et tout autre domaine d’intérêt commun.