La nouvelle feuille de route pour redynamiser le tourisme; de nouvelles mesures pour garantir la fiabilité des tests; Les gardiens de voitures défient les autorités à Mohammedia… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de mardi

Le Matin

Covid-19: de nouvelles mesures pour garantir « la fiabilité » des tests.

Le ministère de la Santé a annoncé, la mise en place de nouvelles mesures visant à faire face « aux problèmes des résultats discordants des tests de diagnostic de la Covid-19 causés pour différentes raisons », précisant que celles-ci entreront en vigueur « dans les trois jours à venir ». Il s’agit, tout d’abord, de « la vérification rigoureuse des réactifs à usage de diagnostic in vitro en les soumettant aux évaluations par des laboratoires désignés », indique le ministère dans un communiqué. Le nouveau dispositif porte aussi sur « le contrôle des activités des laboratoires par des visites inopinées et par l’évaluation externe de la qualité de l’analyse », ainsi que sur « l’agrément de laboratoires parmi ceux autorisés, pour réaliser les tests de diagnostic pour les personnes voyageant à l’étranger au niveau de chaque province ».

L’Economiste

Tange : le projet de téléphérique se concrétise.

Port historique de la capitale du Détroit, Tanger-ville se projette vers le futur. Le projet de reconversion lancé en 2010 touche à sa fin et l’une des dernières touches est le projet de téléphérique qui entame son avant-dernière étape. L’une des dernières étapes a été entamée en juillet dernier quand la Commune de Tanger a approuvé la création d’un service public de transport collectif urbain par téléphérique ainsi que son mode de gestion déléguée dédié. Le projet du téléphérique aura pour vocation de positionner Tanger comme une destination touristique d’excellence et de référence faisant de la zone portuaire de Tanger-ville un centre d’attraction. Il s’agira aussi de doter la ville d’une infrastructure de transport offrant une vue panoramique sur le Détroit et la cité.

Aujourd’hui le Maroc

La BBC britannique publie la carte complète du Maroc.

Alors que le Maroc et le Royaume-Uni consolident leur partenariat sur tous les niveaux, l’influant groupe médiatique britannique BBC vient de publier la carte complète du Maroc incluant les provinces du Sud. Les États-Unis d’Amérique avaient reconnu fin 2020 la marocanité du Sahara et depuis, toutes les administrations américaines publient la carte complète du Maroc. L’initiative de la BBC pousse ainsi tous les observateurs nationaux et internationaux à anticiper une prochaine décision du Royaume-Uni concernant le Sahara marocain. Pour rappel, les deux Royaumes avaient signé un accord de continuité dans le cadre du Brexit ce qui a permis aux deux pays de continuer leurs échanges économiques en dépit de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Ledit accord couvre également les provinces du Sud.

L’Opinion

Mohammedia: les gardiens de voitures défient les autorités.

Malgré la déchéance de l’accord de parking au niveau de la commune de Mohammedia, les gardiens perçoivent toujours des redevances pour l’opération de stationnement. La ville de Mohammedia est témoin d’une contestation de la part des gardiens de voitures de l’annonce par les autorités de la ville, liée à la déchéance de la date de l’accord. Cela dit, le stationnement est devenu gratuit jusqu’à nouvel ordre. Et de nombreux acteurs ont exprimé leur mécontentement face à ces exactions des gardiens de voitures, appelant les autorités locales à intervenir pour les arrêter.

Al Bayane

Tourisme: nouvelle feuille de route pour dynamiser le secteur.

La Confédération nationale du Tourisme (CNT) a validé, jeudi lors du premier Conseil d’administration de son nouveau bureau, sa nouvelle feuille de route avec l’organisation des instances de sa gouvernance, les chantiers prioritaires et le programme d’action 2021-2024. Cette feuille de route se fixe notamment des priorités pour la période allant de juillet à décembre 2021, notamment la finalisation des démarches entre les départements du Tourisme et des Finances, et la Direction générale des collectivités locales pour le report de paiement des taxes locales et de la taxe professionnelle a partir de janvier 2022, la signature de la convention spécifique avec le groupement professionnel des banques du Maroc pour permettre le reprofilage de de la dette bancaire a long terme ainsi que la signature d’un nouveau contrat-programme 2022-2024.

Al Massae

Un membre de la commission scientifique conçoit une sortie de la crise de coronavirus.

Azeddine Ibrahimi, membre du comité scientifique, a dévoilé les mesures que le Maroc peut adopter pour abandonner définitivement les différentes restrictions imposées par la pandémie, à condition d’un engagement collectif dans la vaccination. Selon Ibrahimi, le Maroc a les capacités qui lui permettent de suivre l’exemple du Danemark, qui a annoncé la levée de toutes les restrictions sanitaires à partir du 10 septembre car, selon les autorités danoises, le coronavirus ne représentait plus « une menace grave pour la société », grâce au bon taux de vaccination dans le pays, où environ 80 % de la population a achevé un parcours de vaccination. En termes d’épidémiologie et de vaccination, le Maroc n’est qu’à quelques semaines de la situation danoise et britannique, comme l’indiquent les courbes disponibles, selon M. Ibrahimi.