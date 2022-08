Appui au TPME, des barrages à sec, pénurie des médicaments… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi:

Aujourd’hui Le Maroc

Un programme d’appui en faveur de 150 TPME dans le Souss

La région Souss-Massa concrétise sur le terrain son programme d’appui aux TPME touristiques de la région, et qui bénéficiera à 150 entreprises sur trois ans. Pour faire de la TPME un levier de développement économique, un programme de soutien à la TPME a été mis en place dans le cadre d’un partenariat entre le département du tourisme, le département des finances et la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) qui vise la promotion et l’impulsion de l’entrepreneuriat touristique à travers la mise en place de programmes d’incitations (soutien au financement, conseil et expertise technique). Pour le déploiement régional de ce programme d’appui, un partenariat a été conclu entre le département en charge du tourisme, la wilaya de la région Souss Massa, le Conseil régional et la SMIT pour notamment relancer la dynamique d’investissement.

L’Economiste

Déclaration détaillée en douane: le nouveau dispositif en vigueur

Nadia Fettah Alaoui veut remettre de l’ordre dans les procédures douanières. L’un des chantiers concerne la refonte de la circulaire datant du 31 octobre 1977, portant sur le dépôt des déclarations en détail de certaines marchandises, avant leur arrivée au bureau de douane, et fixant le délai de dépôt de ces déclarations. Le nouveau texte a été publié dans la dernière édition du Bulletin officiel (BO). Dans les détails, ce nouveau texte stipule que «la déclaration en détail des marchandises peut être déposée avant l’arrivée au bureau des douanes desdites marchandises, à condition que ces dernières soient soumises à une déclaration sommaire, déposée selon la réglementation en vigueur».

L’Opinion

Barrages: le taux de remplissage atteint 26%

Le niveau des réserves en eau des barrages poursuit sa tendance baissière. Il a atteint au 28 août 2022 près de 4,2 milliards de m3, soit un taux de remplissage de 26% contre 40,8% au cours de la même période de l’année dernière. Cette baisse concerne tous les barrages du Maroc avec une nuance toutefois entre ceux installés au Nord de Oum Errabii et ceux du Sud. Le barrage Al Wahda, le plus grand du Royaume, avec une capacité de stockage de 3,52 milliards de m3, affiche un taux de remplissage de 44,3%. Mais la situation est plus compliquée pour Al Massira et Bin El Ouidane, respectivement deuxième et troisième ouvrage du Royaume, Le premier est à un taux de 4,4% seulement. Le deuxième est à 9%.

Les Inspirations Eco

Emploi: Opérateurs cherchent main-d’oeuvre qualifiée

La construction automobile peine à attirer la main-d’œuvre qualifiée dont elle s’est débarrassée aux heures chaudes de la Covid-19. «Quand on parle de crise de main-d’oeuvre dans le secteur de la construction automobile, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de ressources humaines, mais qu’il n’y a pas de main d’oeuvre qualifiée disponible sur le champ», nuance Tarik EL Khaiter, expert juridique technique pour le secteur automobile. Au pic de la pandémie, plusieurs ont brutalement mis un terme aux contrats de travail les liant à leurs collaborateurs. A la reprise, ces entreprises ont réalisé que cette main-d’œuvre avait opté pour d’autres secteurs et ne souhaitait plus revenir. D’autres se sont mis à leur compte en créant leur propre business. Tout ceci constitue des pertes de qualification et il va falloir du temps pour les compenser.

Maroc Le Jour

Ammor: les perspectives du tourisme national sont « très prometteuses »

Les perspectives du tourisme national sont “très prometteuses”, comme en témoigne la dynamique constatée depuis le début de la saison estivale, a affirmé la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor. La notoriété de la destination Maroc n’est plus à prouver et son attractivité augmente grâce à toutes les mesures incitatives prises par le Royaume, dont le lancement du visa électronique, ainsi que l’ensemble des efforts de promotion, référencement et amélioration de l’expérience du voyageur, a fait remarquer Mme Ammor dans une interview, en se félicitant de la reprise vigoureuse du secteur touristique national qui affiche des taux de récupération avancés.

Le Matin

Pénurie de médicaments: les pharmaciens appellent au droit de substitution

Des sources pharmaceutiques ont signalé l’indisponibilité de certains médicaments dans un certain nombre d’officines. Des patients ont été informés que certains de leurs traitements médicaux sont indisponibles ou existent en quantités insuffisantes. Il s’agit notamment des traitements de certaines maladies chroniques, telles que l’athérosclérose et les maladies du cœur, la tension artérielle, les maladies mentales et neurologiques ou encore les contraceptifs. A cet effet, Dr Hamza Guedira, président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a exhorté le législateur marocain à promulguer une loi spéciale sur le droit de substitution, visant à aider les patients à éviter les perturbations de telles situations de rupture et à les exempter des dépenses supplémentaires liées aux déplacements pour se procurer le médicament recherché.