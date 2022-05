La classe moyenne se porte mieux, un 1er Mai à minima, près de 20.000 réfugiés au Maroc… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi:

Le Matin

Premier mai : la fête du Travail célébrée à minima

Après avoir été suspendues ces deux dernières années en raison des restrictions sur les rassemblements imposées par la pandémie, les célébrations du 1er mai sont de retour cette année, bien qu’en berne. Coïncidant avec la fin du Ramadan et l’avènement de l’Aïd Al Fitr, la faible mobilisation de cette année s’explique également par la signature la veille, samedi 30 avril, d’un accord entre le gouvernement, les syndicats les plus représentatifs et la CGEM, cantonnant ces manifestations à leur dimension symbolique. À Casablanca, où sont basées deux grandes centrales syndicales, l’UMT et la CDT, les célébrations se sont déroulées à minima.

Les inspirations éco

Industries manufacturières: Hausse de l’indice de prix de 0,7% en mars

L’indice des prix à la production du secteur des « Industries manufacturières hors raffinage de pétrole » a enregistré une hausse de 0,7% en mars 2022 par rapport au mois précédent. Cette augmentation est la résultante de la hausse de 0,9% des prix des « Industries alimentaires », de 1,3% de la « Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques », de 8,8% du « Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège », de 2,6% de la « Fabrication de boissons », de 2,4% de la « Fabrication de textiles », de 1,2% de la « Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements » et de 4,8% dans la « Fabrication de meubles », précise le HCP.

L’Opinion

Le niveau de vie de la classe moyenne s’est améliorée

L’évolution de la classe moyenne peut être mesurée à travers l’achat de voitures, l’augmentation du taux de propriétés, les crédits octroyés à la consommation et le taux de bancarisation. « Pour ces quatre indicateurs, on constate qu’il y a une très grande évolution durant ces dernières années, notamment au niveau du taux de propriété qui a atteint 73 % dans les villes », a affirmé Driss Effina, professeur d’économie à l’Institut national de statistique et d’économie appliquée (INSEA). Ces indicateurs montrent que “le niveau de vie de la classe moyenne s’est amélioré lors de la dernière décennie”, a-t-il précisé dans un entretien au journal.

Aujourd’hui le Maroc

Le Maroc compte 19.620 réfugiés et demandeurs d’asile à fin mars 2022

Le Maroc compte de plus en plus de réfugiés et de demandeurs d’asile. Selon les derniers chiffres du Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) au Maroc, leur nombre s’élève à 19.620 à fin mars 2022. Le nombre des réfugiés s’est ainsi établi à 9.522. Les réfugiés syriens sont toujours en tête avec un total de 5.150. Le Yémen arrive en seconde position avec 1.171 réfugiés. Selon les données du HCR, 62,7% des réfugiés sont des hommes, soit un nombre établi à 5.971 contre 3.551 pour le sexe féminin (37,3%). La répartition par âge montre que la majorité des réfugiés est âgée de 18 à 59 ans. Ils représentent 66,8% de la population globale des réfugiés, soit 6.360.

Maroc le jour

Aïd Al Fitr: la NARSA appelle à davantage de vigilance sur les routes

L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) appelle les usagers de la route à redoubler de vigilance et à prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires, en prévision du trafic intense qui marque la période d’Aïd Al Fitr. Elle a souligné la nécessité pour l’ensemble des usagers de la route, en particulier les conducteurs des moyens de transport public et de marchandises et de divers types de véhicules de respecter le Code de la route et de faire preuve de davantage de vigilance, de prudence et d’indulgence lors des déplacements. La NARSA insiste, dans ce cadre, sur la nécessité pour les conducteurs de soumettre leurs véhicules à une visite mécanique et à un examen technique minutieux des systèmes de sécurité avant de prendre la route.

Al Alam

Gazoduc Nigeria-Maroc: l’OPEC Fund finance une partie de la 2è phase des études d’avant-projet

Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances a procédé, par échange de correspondance, avec Abdulhamid Al khalifa, Directeur Général de l’OPEC Fund et Amina Benkhadra, directeur Général de l’ONHYM, à la signature de la documentation juridique relative au financement, d’un montant de 14,3 millions de dollars, accordé par l’OPEC Fund à l’ONHYM au titre de sa contribution au financement de la deuxième phase de l’étude d’avant-projet détaillée (FEED – Front-End engineering design) du Gazoduc reliant la République Fédérale du Nigeria et le Royaume du Maroc. L’étude, cofinancée avec la Banque Islamique de développement, consiste à élaborer la documentation pour l’exécution du projet du Gazoduc Nigeria-Maroc et à finaliser les analyses techniques, financières et juridiques y afférentes, précise la même source.