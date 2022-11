Réforme de l’inspection du travail, inauguration de la nouvelle gare routière de Rabat, baisse de la production d’huile d’olive… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi 29 novembre:

Le Matin

Le roi inaugure la nouvelle gare routière de Rabat

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé lundi à l’inauguration de la nouvelle gare routière de Rabat, un projet qui structure l’entrée Sud de la ville, modernise le secteur du transport interurbain au niveau de la conurbation et participe à la consolidation de l’image de la Capitale du Royaume et au renforcement de son attractivité. La nouvelle gare routière de Rabat, qui s’inscrit en droite ligne des objectifs du programme intégré de développement de la ville de Rabat, baptisé « Rabat Ville Lumière, Capitale marocaine de la culture », compte 46 quais pour autocars et un parking pour stationnement de longue durée des autocars de 22 places, contre 38 quais dans l’ancienne gare routière d’ »Al Kamra ».

Aujourd’hui Le Maroc

Inspecteur du travail: des réformes prévues en 2023

Le métier d’inspecteur du travail devrait connaître plusieurs réformes durant l’année 2023, en vue de hisser cette profession au rang qu’elle mérite et ce, notamment à travers la réforme du Code de travail, a indiqué le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri. S’exprimant à l’ouverture d’une session de formation dédiée aux inspecteurs du travail, sous le thème « pour un corps inspectoral adapté aux évolutions socio-économiques », Sekkouri a, ainsi, mis en avant l’accord du dialogue social signé le 30 avril, dont les engagements ont insisté sur la réforme de ce métier, dans l’objectif d’instaurer une dynamique, une confiance et un effort collectif entre toutes les parties.

L’Opinion

Oléiculture: une baisse de 40% de la production à Béni Mellal-Khénifra

La campagne agricole 2021-2022 a enregistré une baisse de 40% de la production d’olives, selon les données de la direction régionale de l’Agriculture. La campagne oléicole, compromise par la raréfaction des pluies et les importantes baisses dans les retenues des principaux barrages de la région a pesé de tout son poids sur la production régionale qui enregistre une moyenne de 215 mille tonnes lors d’une campagne agricole normale. A Béni Mellal, une des plus grandes bases de production d’huile d’olive du Royaume, les agriculteurs sont confrontés à l’effondrement de la récolte alors que les unités de trituration commencent à tourner à plein régime.

Maroc Le jour

La RAM a renforcé la coopération entre le Maroc et l’Egypte

La compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM) est un bras exécutif dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Maroc et l’Egypte, a affirmé l’Ambassadeur du Maroc en Egypte, représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi. Intervenant lors d’une cérémonie organisée récemment par le Bureau régional de la RAM au Caire, le diplomate marocain a relevé que la compagnie aérienne nationale a réalisé d’énormes succès dans une conjoncture mondiale difficile, en raison de la pandémie de Covid-19, rappelant que la RAM a été la seule compagnie africaine à sortir les pays africains de leur isolement durant l’épidémie d’Ebola en maintenant ses vols vers de nombreux pays du continent malgré cette pandémie.

Al Massae

Cafés: l’augmentation des prix des boissons pendant les matchs de football inquiète des militants des droits de l’homme

Des militants des droits de l’homme ont dénoncé ce qu’ils ont décrit comme la « cupidité” des propriétaires de certains cafés dans les villes de Fès et de Meknès lors de la diffusion des matchs de la Coupe du monde de football, estimant que la hausse des prix des boissons appliquée par certains gérants de cafés trouble la joie du public qui fréquente ces endroits à cette occasion. Ces militants ont appelé les responsables à intervenir pour mettre un terme aux “violations” commises par certains patrons de cafés, qui n’hésitent pas à tirer profit de chaque occasion aux dépens des bourses des citoyens, qui font déjà face à une hausse excessive des prix de nombreux produits de première nécessité.