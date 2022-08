Maroc-Royaume Uni, hausse des débarquements de pêcheurs, réorganisation de l’industrie automobile… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi:

Aujourd’hui Le Maroc

Les passagers de l’aérien désormais pistés

Le système de traitement préalable des données des passagers transitant par les aéroports marocains voit le jour. En effet, le décret portant application de l’article 212 de la loi portant code de l’aviation civile vient d’être publié au Bulletin officiel. Ce texte prévoit la mise en œuvre d’un centre national de traitement des informations relatives aux passagers et aux vols aériens placé sous l’autorité du Directeur général de la sûreté nationale. Ainsi, les transporteurs aériens sont obligés d’envoyer aux autorités publiques les données API/ PNR relatives aux vols commerciaux nationaux et internationaux et de soumettre tous les vols à ces procédures. Le centre a principalement pour missions la mise en place et la gestion d’un système informatique adapté pour le traitement, l’analyse, l’échange et la préservation des informations que les transporteurs aériens et ceux qui exploitent les avions envoient.

L’Opinion

Le Maroc, sauveur du Royaume-Uni pour la résilience énergétique

Oui. Selon les médias britanniques, le Maroc est considéré comme solution irréprochable pour le Royaume-Uni, en matière de résilience énergétique. «Le Maroc est-il la réponse à la résilience énergétique du Royaume-Uni?, c’est ainsi que le média FDIntelligence a titré un article publié hier. Cette constatation se fonde sur le fait que Xlinks -entreprise britannique- veut alimenter sept millions de foyers britanniques, à l’horizon 2030, avec de l’énergie verte en provenance du Maroc. Ce premier projet de l’entreprise consiste à générer 10,5 gigawatts (GW) d’énergie renouvelable au Maroc exclusivement pour le marché britannique. Le projet vise à fournir 26 térawattheures par an.

L’Economiste

Comment le papier chauffe la rentrée scolaire…

La rentrée scolaire 2022-2023 s’annonce dans un contexte économique très délicat. Les ménages sont pourtant prêts à faire encore plus de sacrifices pour investir dans la scolarité de leurs enfants. Une femme au foyer dont le fils est au CM2 dans une école privée à Casablanca témoigne: “Les fournitures scolaires sont chères. Je fais des restrictions dans notre budget pour pouvoir acheter le nécessaire. Mon enfant va garder le même cartable, trousse et ardoise”. “Les coûts du papier ont connu une hausse vertigineuse qui s’élève à 120%”, selon Ahmed Filali Ansari, président de l’Association marocaine des éditeurs. La crise en Ukraine a accentué la flambée des coûts des hydrocarbures, chose qui, ipso facto, a impacté le prix du transport. Les éditeurs du Maroc n’échappent pas à cette inflation. Certains ont décidé de ne plus imprimer de manuel vu leur maigre marge bénéficiaire.

Les Inspirations Eco

Pêche: Hausse des débarquements de 20% à fin juillet

Les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont augmenté de 20% à 719.925 tonnes (T) durant les sept premiers mois de l’année 2022, selon l’Office national des pêches (ONP). La valeur de ces débarquements a dépassé 5,4 milliards de dirhams (MMDH), en progression de 7% comparativement à fin juillet 2021, précise l’ONP dans son récent rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Maroc Le jour

Automobile: une industrie en pleine « réorganisation »

Les chiffres relatifs au marché automobile au titre du premier semestre de l’année 2022, à l’import comme à l’export, montrent une dynamique mitigée, alors même que ce secteur clé de l’économie marocaine semble avoir fait preuve d’une certaine résilience durant la crise sanitaire. Après deux années de pandémie marquées par la fermeture de plusieurs usines à travers le monde, voilà que les contextes géopolitiques et sanitaires internationaux, à l’origine d’une inflation globale, contraignent les constructeurs à la réorganisation de leurs process, en raison de la rupture d’intrants, et bouleversent les perspectives de développement du secteur automobile mondial.