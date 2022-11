Subvention du lait en poudre, gazoduc Maroc-Nigeria, service militaire… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi:

L’Economiste

Lait en poudre: les droits et taxes pris en charge par l’Etat

Pour répondre aux besoins du marché, l’Etat prendra en charge, via le budget général, les droits et la TVA dus par les importations de lait écrémé en poudre et de beurre. La mesure entre en vigueur du 17 novembre jusqu’au 31 octobre 2023. Sur le plan procédural, chaque opération d’import donnera lieu à deux fiches, l’une pour les droits et taxes pris en charge par l’Etat et la seconde pour le reste des droits et taxes exigibles (taxe parafiscale à l’importation et la TVA à l’importation) qui reviennent à l’importateur.

Le Matin

Gazoduc Maroc-Nigéria, une structure stratégique qui servira l’Afrique et l’Europe

Le projet colossal du gazoduc Maroc-Nigéria représente une structure stratégique qui servira aussi bien l’Afrique que l’Europe, indique la fondation italienne Med’Or. Long de 6.000 kilomètres, ce projet stratégique devrait traverser treize pays africains, alimenter des États enclavés comme le Niger, le Burkina Faso et le Mali et introduire 5.000 milliards de m3 de gaz naturel dans le réseau intercontinental européen par le gazoduc Maghreb-Europe (GME), précise la fondation italienne, dans un article publié sur sa page officielle. A travers notamment ce projet, le Maroc réaffirme son engagement sur la voie de la diplomatie énergétique, souligne Med’Or.

Aujourd’hui Le Maroc

Service militaire : les premiers détails de la promotion 2023

Alors que la formation commune des appelés dans le cadre de la 37ème promotion a été achevée il y a quelques semaines, les autorités compétentes planchent déjà sur les préparatifs pour recevoir les appelés pour l’année 2023. C’est ce qui ressort de la présentation du ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé de l’Administration de la défense nationale, Abdellatif Loudiyi. Le projet de loi de Finances prévoit des crédits pour le financement de la nouvelle promotion. Ainsi, pas moins de 20.000 jeunes hommes et femmes seront concernés au cours de l’année prochaine. C’est le même effectif des appelés pour l’année en cours. Concernant le budget prévu pour la future opération d’incorporation, le ministère délégué chargé de l’Administration de la défense nationale table sur une enveloppe de 950 millions de dirhams. Ce budget est légèrement en hausse par rapport à l’année en cours puisque le dispositif a coûté 940 millions de dirhams au total.

L’Opinion

Energie verte: et si le Maroc devenait leader dans le biogaz?

En marge de la COP 27, le président de la Confédération suisse, Ignazio Cassis, et la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, ont signé un accord sur la protection du climat. D’après cet accord, la Suisse compte investir 1 milliard de dirhams au Maroc dans des projets relatifs au développement durable. Parmi les secteurs cibles, il y le développement du biogaz. Cette énergie est issue des déchets organiques et ouvre plusieurs possibilités, notamment l’autoproduction électrique ou encore l’export de biométhane. S’il existe des expériences embryonnaires au Maroc de production de biogaz, notamment dans des décharges publiques ou des STEB, les autorités souhaitent généraliser cette technique sur le territoire à l’horizon 2030.

Les Inspirations Eco

Programme Al Moutmir: l’offre se renforce et s’étend

« UM6P-Al Moutmir » compte élargir son offre pour cibler plus de 25.000 hectares (ha) au titre de la campagne agricole 2022-2023 et ce, dans le cadre de sa contribution au programme national de promotion du semis direct, selon le Groupe OCP. Ce renforcement de l’offre et élargissement de l’étendue géographique s’effectuent en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, les partenaires institutionnels et notamment les Directions Régionales de l’Agriculture, l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), l’Office National du Conseil Agricole (ONCA), indique le groupe dans un dossier d’information.

Al Massae

Enseignement privé: mise en garde contre une hausse des dépenses

L’Union des parents et des tuteurs d’élèves des établissements d’enseignement privé a affirmé suivre avec une grande inquiétude les nouvelles dispositions fiscales prévues par le projet de loi de finances pour 2023. Elle a estimé que l’augmentation de l’IR des enseignants non permanents constituerait une opportunité et un prétexte pour les établissements scolaires privés pour qu’ils recourent aux solutions faciles et augmentent ainsi les frais de scolarité, ce qui sera un fardeau de plus pour les parents. Cette Union des parents a déclaré, dans un communiqué, que la hausse prévue à 30 % du taux de l’IR l’a poussée à attirer la sonnette d’alarme sur la gravité de l’affaire et les conséquences qui en découlent, étant donné que la part des professeurs non permanents qui exercent dans le secteur dépasse 50% du personnel enseignant.