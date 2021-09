Les MRE sauvent le trafic aéroportuaire, le Maroc se rapproche de l’immunité collective; 3 nouvelles liaisons de Ryanair vers le Maroc… Voici les principaux titres développés par la presse nationale quotidienne de ce mardi 21 septembre:

L’Économiste

Aéroports : Les MRE ont permis de récupérer 65% du trafic.

C’était espéré. Le trafic aérien a réussi à se refaire une santé durant l’été dernier grâce au retour des MRE. Le bilan de l’ONDA indique que plus de 31.000 vols transportant près de 3,5 millions de passagers internationaux ont atterri sur les tarmacs des aéroports marocains et ce, du 15 juin au 31 août dernier. Des vols spéciaux programmés entre autres pour permettre aux MRE de rentrer au bercail. Ces mouvements aériens représentent un taux de récupération du trafic de 65% par rapport à la même période de 2019. Par site, c’est l’aéroport de Casablanca/Mohammed V qui a réalisé le plus gros volume en accueillant près de 1,5 million de passagers internationaux, récupérant ainsi 58% du trafic de 2019. L’aéroport de Marrakech se classe avec 565.680 passagers enregistrant un taux de récupération de 46%. D’autres sites aéroportuaires ont même dépassé leur trafic de 2019. Il s’agit notamment des aéroports de Tétouan, Nador, Tanger, Al Hoceima ou encore Oujda.

Aujourd’hui Le Maroc

Le Maroc signe la « Convention de Macolin » sur la manipulation des compétitions sportives.

Le Maroc a signé la Convention sur la manipulation des compétitions sportives dite « Convention de Macolin », un instrument juridique international ayant pour objectif de prévenir, détecter et sanctionner la manipulation des compétitions sportives et de renforcer la coopération entre les autorités publiques concernées avec les organisations sportives et les opérateurs de paris sportifs. La convention a été signée, au siège du Conseil de l’Europe à Strasbourg, par l’ambassadeur du Royaume en France, Chakib Benmoussa, et le Secrétaire Général adjoint du Conseil de l’Europe Bjorn Berge, en présence notamment du consul général du Maroc dans la ville alsacienne Driss El Kaissi. A cette occasion, Benmoussa a remis les pleins pouvoirs originaux à Berge.

Al Bayane

Covid-19: la vague liée au variant Delta en phase descendante depuis 5 semaines.

La vague actuelle liée au variant Delta est en phase descendante depuis cinq semaines, a indiqué le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Merabet. « Sauf surprise, l’amélioration continuera la semaine prochaine », a souligné Merabet sur son compte LinkedIn dans un bref commentaire sur la situation épidémiologique de Covid-19 intitulé: « le Maroc passe du niveau rouge au niveau orange ». Après huit semaines consécutives de transmission élevée du SARS-CoV-2 (niveau de criticité rouge), le Maroc passe cette semaine au niveau modéré de transmission du SARS-CoV-2: niveau de criticité orange, a-t-il relevé, notant que trois régions sont au niveau vert, cinq au niveau orange et quatre au niveau rouge.

Al Massae

Le Conseil national de l’USFP se félicite de sa participation au gouvernement.

Le Conseil national de l’USFP s’est félicité de la participation du parti au prochain gouvernement, pourvu qu’il reçoive une offre acceptable conforme à l’ambition de former un gouvernement solidaire, cohérent et fort sur la base de la priorité de la question sociale et d’un État juste et fort. Le conseil a indiqué avoir autorisé la direction du parti à gérer la prochaine étape, y compris la position du parti dans la prochaine carte politique et l’orientation qu’il devrait prendre conformément à ses choix politiques et de pensée, soulignant que l’objectif principal de sa participation à l’exécutif prochain c’est de concrétiser son choix axé sur « Le Maroc d’abord, une nouvelle alternance à vocation sociale-démocrate ».

Al Ahdath Al Maghribia

Le Maroc se rapproche de l’immunité collective.

Le Royaume va progressivement vers la réalisation d’une immunité collective contre l’épidémie de coronavirus. Le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique a indiqué que le Maroc est devenu l’un des pays du continent qui ont atteint l’objectif mondial de vaccination, alors que les spécialistes ont déclaré que le Maroc est sur le point d’atteindre l’immunité collective, fixée dans la stratégie nationale de vaccination par la vaccination de 80% des citoyens et résidents. Selon plusieurs membres du comité scientifique, 70% des adultes ont reçu au moins une dose de vaccin contre la covid-19, alors que 58% ont reçu les deux doses.

Al Alam

Ryanair lance trois nouvelles liaisons vers le Maroc depuis l’Espagne.

La compagnie irlandaise Ryanair a annoncé le lancement de trois nouvelles liaisons entre l’Espagne et le Maroc à partir de novembre prochain. Ainsi, Ryanair a décidé de relier l’aéroport de Barcelone-El Prat avec ceux de Rabat, Agadir et Oujda. Les dessertes seront effectuées deux fois par semaine, précise la même source. Le lancement de ces nouvelles dessertes s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la compagnie de renforcer sa présence au Maroc. Le conseiller délégué de Ryanair, Eddie Wilson, s’est dit ravi d’annoncer le programme d’hiver 2021 de la compagnie avec 10 nouvelles liaisons au départ de Barcelone, dont trois vers le Maroc.