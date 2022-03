Les oubliés de l’IS industriel, paiement des amendes: vers la réforme du Code de la route ou encore scénarii d’une possible entrée en scène du Maroc au Mali…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 1er mars 2022:

L’Economiste

Les oubliés de l’IS industriel

Le régime fiscal des unités industrielles a été décliné via le décret n° 2-17-743 relatif aux activités éligibles à l’IS industriel. Sauf que la liste a omis certaines branches, qui supposent des investissements capitalistiques. Parmi ces dernières, figurent la fabrication de tabac, la torréfaction de café, la fabrication de panneaux photovoltaïques… Ce qui risque de poser un problème d’interprétation par les entreprises concernées et de générer des différends avec la Direction générale des impôts, particulièrement lors d’une vérification fiscale. L’administration devrait bientôt clarifier le traitement fiscal des activités n’ayant pas été citées par le décret, sans s’écarter de l’esprit de la loi.

Dignitaires de l’État: la poursuite judiciaire bientôt possible?

Ceux qui remettaient en cause l’impartialité de la justice devront revoir leurs calculs. Si le projet de loi relatif à la procédure pénale est adopté, il sonnera alors la fin de l’exception judiciaire. Car, jusqu’ici, les dignitaires de l’Etat ne craignaient pas d’être inquiétés par la justice pendant l’exercice de leurs fonctions. Qui oserait diligenter une enquête contre un ministre, un chef de gouvernement…? Pourtant, certains membres du gouvernement étaient passibles de poursuites. En tout cas, demain, avec la mouture du projet préparée par Abdellatif Ouahbi, il sera possible d’activer des poursuites pour des actes imputés à ces dignitaires de l’Etat. En agissant ainsi, le ministre de la Justice cherche par la même occasion à adapter notre législation avec les normes européennes et internationales.

Aujourd’hui Le Maroc

Paiement des amendes: vers la réforme du Code de la route

La majorité des infractions relevées par radar fixe ne sont pas recouvrées à temps. Les chiffres sont édifiants. Sur un total de 66 millions de dirhams d’amendes, à peine 0,1% sont effectivement payées. Une situation qui pousse aujourd’hui les parties prenantes à réfléchir sur les moyens nécessaires pour remédier à ce problème. Le ministre du transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil, a fait savoir qu’un projet d’amendement du Code de la route est actuellement en cours de préparation par les services de son département. Plusieurs pistes sont à l’étude, notamment le renouvellement annuel ou périodiquement des cartes grises pour contrôler l’historique des infractions des personnes concernées et procéder ainsi au paiement. La piste des paiements des amendes en même temps que la vignette automobile au début de chaque année est également étudiée.

L’Opinion

Le Sahel après la France: Scénarii d’une possible entrée en scène du Maroc

Après des années d’engagement militaire, la France et ses alliés se sont retirés du Mali sur fond d’une crise diplomatique sans précédent entre Paris et les autorités de transition. Bamako, qui fait face au péril terroriste, se voit ainsi déserté par une coalition internationale importante, de quoi préoccuper le Maroc et les pays voisins. Consultés par « L’Opinion », Hassan Saoudi, ancien colonel de la Gendarmerie Royale retraité et chercheur associé à l’Institut Royal des Etudes Stratégiques, estime que le Maroc “est d’autant plus concerné par la situation au Sahel qu’il demeure une cible privilégiée des organisations terroristes”. Pour sa part, Nizar Derdabi, analyste en Stratégie internationale, en Défense et Sécurité, pense qu’il n’y a pour l’instant aucune menace sécuritaire directe qui pèse sur le Maroc, qui “serait fortement menacé si ces groupes armés terroristes parviennent à contrôler et sanctuariser une grande partie du territoire malien”.

Libération

Allemagne : mobilisation de la société civile marocaine à Brême pour sensibiliser à la justesse de la cause nationale

Des acteurs de la société civile marocaine en Allemagne, ont organisé le weekend, un sit-in devant le parlement régional de la ville de Brême, dans le nord-ouest du pays, dans le but de faire connaître la cause nationale auprès de l’opinion publique locale et défendre la pertinence de la proposition d’autonomie proposée par le Royaume en tant que solution unique pour clore définitivement le conflit artificiel autour du Sahara marocain. Outre le Consul honoraire du Maroc dans le Land de Brême, Volker Kröning, ce sit-in de deux jours, organisé sous le signe de « l’autonomie est l’unique solution » par l’association « Réseau pour la recherche et le dialogue », en partenariat avec les associations marocaines à Brême et Hambourg, a connu la participation de femmes sahraouies issues des provinces du sud du Royaume, de compétences marocaines résidant en Allemagne, et de membres d’associations marocaines.

Maroc Le Jour

Campagne nationale de sensibilisation sur le rhumatisme articulaire aigue

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale organise, du 28 février et au 28 mars 2022, une campagne nationale d’information et de sensibilisation sur le rhumatisme articulaire aigue (RAA) et ses complications cardiaques. Cette campagne a pour objectifs de renforcer les connaissances de la population générale sur la nécessité de traiter les angines pour éviter le RAA et les complications cardiaques cette maladie, en l’absence de prévention et d’observance thérapeutique, ainsi que de développer les connaissances des professionnels de santé en matière de diagnostic et de prise en charge de la pathologie.

Al Massaa

La Jeunesse du RNI accuse des « parties politiques » d’entraver le travail du gouvernement

La Fédération nationale de la jeunesse du RNI a annoncé son « soutien absolu » au gouvernement Akhannouch, en l’appelant à accélérer le rythme de l’action et à continuer de mettre en œuvre le programme gouvernemental. La jeunesse du parti de la Colombe a appelé le gouvernement à ne pas prêter attention à l’“enfumage” que font certains partis politiques qui ont subi une défaite électorale cuisante lors des élections du 8 septembre. Elle a en revanche salué le dynamisme qui marque l’action gouvernementale et les réalisations « historiques » du gouvernement, telles que le chantier de la protection sociale, le lancement d’un programme Awrach, l’élaboration d’un programme national de lutte contre la sécheresse et le sauvetage du secteur touristique.

Al-Alam

Covid: les experts s’attendent au retour à une vie normale fin mars

Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, a révélé des informations suscitant de l’optimisme sur l’épidémie de coronavirus au Maroc. Il a souligné dans sa dernière sortie que la situation épidémique au Maroc s’est sensiblement améliorée, ce qui permet d’entamer le retour à une vie normale. Pour étayer son opinion, Hamdi a avancé plusieurs arguments, citant notamment le taux élevé de vaccination que connaît le Maroc grâce au succès de la campagne nationale de vaccination ainsi que la grande surveillance de la propagation du virus, puisque le Maroc n’enregistre que quelques cas par jour. Il a par ailleurs déclaré au journal que la probabilité de l’émergence de variants du virus dans cet environnement épidémique est plus faible par rapport aux pays qui connaissent une large propagation du virus et de faibles taux de vaccination.

Assahra Al Maghribia

Matières premières: scénarios pour atténuer les répercussions de la hausse des prix

Les répercussions de la hausse des cours mondiaux des matières premières en raison de la diminution de la gravité de la crise sanitaire et de la hausse de la demande, en plus de la crise russo-ukrainienne, exigent de recourir à des scénarios et alternatives pour réduire l’ampleur de l’impact sur le Maroc, selon plusieurs économistes. Alors que certains estiment que l’État a assumé ses responsabilités en maintenant le prix du pain inchangé et continuant à subventionner le gaz butane et l’électricité, d’autres pensent que la situation actuelle appelle à plus de résistance aux séquelles de cette crise mondiale.