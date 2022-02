Les barrages au plus bas niveau, Intégration de l’amazigh dans l’administration locale: Le Conseil communal d’Agadir donne l’exemple, Collecter des données sur les TPE-PME, un enjeu de taille ou encore le besoin en liquidité des banques qui s’atténue à 70,8 MMDH en 2021…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 1er février 2022:

L’Economiste

Les barrages au plus bas niveau

La campagne agricole est compromise! à moins qu’un miracle ne se produise, la production céréalière risque d’être faible en 2022. A l’origine, la baisse des précipitations et son impact sur la majorité des barrages. Au 31 janvier, le taux de remplissage de l’ensemble du parc est d’à peine 33%. Soit l’un des plus bas niveaux de l’ensemble des barrages. Selon la situation quotidienne établie, hier lundi, par le ministère de l’Equipement et de l’ Eau, les retenues des principaux ouvrages ont atteint 5,4 milliards de m3. Alors que la capacité réelle des barrages dépasse les 19 milliards de m3. Cette année est donc marquée par le recul de plus de 59% des ressources hydriques.

Aujourd’hui Le Maroc

Immobilier : Près de 16 milliards de dirhams de financements participatifs à fin décembre 2021

L’engouement pour le financement participatif à l’immobilier se confirme davantage. En témoigne la progression fulgurante qu’affiche cet encours d’un mois à l’autre. Sur les 233,17 milliards de dirhams de crédits à l’habitat accordés à fin décembre 2021, 15,92 milliards ont été contractés sous forme de financement participatif à l’habitat, soit des crédits additionnels de l’ordre de 4,59 milliards de dirhams. Cette consolidation se traduit par une hausse de 41% comparé à la même période de l’année précédente. Il est à préciser que le compte de patrimoine des banques et fenêtres participatives s’est établi à fin décembre 2021 à 22,69 milliards de dirhams, en amélioration de 33,3% par rapport à la même période de l’année précédente.

Intégration de l’amazigh dans l’administration locale: Le Conseil communal d’Agadir donne l’exemple

Pour assurer le suivi et l’accompagnement de la mise en œuvre du caractère officiel de l’Amazigh, le Conseil Communal d’Agadir donne l’exemple en organisant à partir de ce mardi une session de formation sous le thème «l’Amazigh et l’administration» au profit des chefs de Services de la Commune. Cette action s’inscrit dans le cadre des efforts dudit conseil en vue d’institutionnaliser l’Amazigh en tant que langue officielle, à côté de l’Arabe. Elle vient également pour contribuer à la mise en œuvre du caractère officiel de l’Amazigh et surmonter les difficultés techniques liées à l’usage de cette langue au sein de l’administration.

L’Opinion

Collecter des données sur les TPE-PME, un enjeu de taille

Bien que les autorités de tutelle disposent de bases de données actualisées et bien renseignées sur certains types d’entreprises, la data sur les Très Petites et Moyennes Entreprises (TPME) au Maroc reste peu disponible. Tel est le constat de la dernière étude de l’Observatoire marocain de TPME (OMTPME), qui souligne que la collecte de données désagrégées permet d’acquérir une compréhension approfondie du tissu économique, offrant une vision 360 sur les TPME nationales. L’étude relève également qu’une réflexion est lancée pour trouver des solutions efficaces pour soutenir la création, la croissance ainsi que la durabilité des TPME, de manière à les aider à soutenir la création d’emplois et des richesses.

Management territorial: L’UM6P lance un nouveau master

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) vient de lancer un nouveau master à la School of Architecture, Planningg & Design (SAP+D), intitulé « Exécutif BIM for Building Performance & Territorial Management ». Ce dernier vise à répondre au besoin croissant de professionnels qualifiés dans le domaine des pratiques innovantes pour des territoires smart, résilients et durables. Mis en place à partir de mars 2022, ce master offre une formation pluridisciplinaire s’adresse à tous les professionnels opérant sur des problématiques liées à l’architecture, le génie civil, aux territoires et à l’aménagement, en termes de stratégie ou d’exécution, et pratiquant soit dans le domaine public ou privé, indique l’Université dans un communiqué.

Le Matin

La coopération dans les domaines de l’économie et de la finance au centre d’entretiens maroco- saoudiens à Riyad

La ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fattah Alaoui, a eu un entretien, lundi à Riyad, avec le ministre saoudien des Finances, Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan. Au cours de cette entrevue, les deux responsables «ont discuté des moyens de renforcer la coopération dans les domaines financier et économique, et examiné plusieurs sujets d’intérêt pour les ministères des Finances des deux pays frères». Cette rencontre a eu lieu en présence de hauts fonctionnaires du ministère marocain de l’Économie et des finances et du ministère saoudien des Finances.

Le Maroc, 1er fournisseur du Brésil en engrais en décembre dernier

Le Maroc a été le premier exportateur d’engrais minéraux ou chimiques contenant des substances additionnelles vers le Brésil en décembre dernier. Les importations brésiliennes de ce produit depuis le Royaume ont atteint 75,37 millions de dollars, selon les dernières données de la Chambre arabo-brésilienne de commerce, soit 62,91% des importations brésiliennes de ce produit le mois dernier (119,8 millions de dollars). Les importations brésiliennes depuis le Royaume ont atteint 1,9 milliard de dollars en 2021, en hausse de 70,29% sur un an et de 98,29% par rapport à 2019, avait annoncé pour sa part, il y a quelques jours, le ministère brésilien de l’Économie.

Libération

Le besoin en liquidité des banques s’atténue à 70,8 MMDH en 2021

Le besoin en liquidité des banques s’est atténué en 2021 pour se situer en moyenne hebdomadaire à 70,8 milliards de dirhams (MMDH), selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). « Après un creusement depuis l’année 2017, le besoin de liquidité des banques s’est atténué au cours de l’année 2021 pour s’établir en moyenne hebdomadaire à 70,8 milliards de dirhams après 90,2 milliards en 2020. De ce fait, Bank Al-Maghrib a réduit le volume de ses injections de liquidité qui a atteint en moyenne hebdomadaire 82,9 milliards de dirhams après 96,3 milliards en 2020 », fait savoir la DEPF dans sa note de conjoncture de janvier 2022. Ladite note fait aussi ressortir qu’après l’accentuation enregistrée au cours du 3è trimestre 2021, le besoin en liquidité des banques s’est atténué au 4è trimestre 2021 à 70 MMDH en moyenne hebdomadaire.

Al Bayane

Le Maroc sera dans 4 à 5 ans un acteur « indispensable » sur l’échiquier international en termes de vaccins

Dans quatre à cinq ans, le Maroc sera un acteur « indispensable sur l’échiquier international en termes de vaccins » grâce à la mise en place du projet de l’unité de fabrication et de mise en seringue de vaccins anti-Covid et autres vaccins au Maroc, dont la cérémonie de lancement des travaux de réalisation a été présidée, jeudi à Benslimane, par SM le Roi Mohammed VI, a affirmé l’expert international en biotechnologie industrielle, Samir Machour. Ce projet stratégique permettra au Royaume, d’ici à 2030, d’acquérir la capacité scientifique nécessaire dans le domaine de la recherche et du développement, ce qui permettra, avec l’apport de nos universités et instituts, de développer des formations pertinentes, et mettre ainsi les bases d’un éco-système de l’industrie du vaccin, a souligné Machour dans un entretien à la MAP. La mise en place de cet écosystème est l’objectif ultime auquel aspire le Maroc conformément à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, qui permettra la réalisation de la souveraineté sanitaire du Royaume, a souligné Machour.

AL Alam

Dessalement d’eau de mer: Mise en service de la station de Chtouka-Aït Baha d’un coût global de 4,4 MMDH

La station de dessalement de Chtouka-Aït Baha vient d’entrer en service avec la livraison des premiers volumes d’eau dessalée destinés à l’alimentation en eau potable du Grand Agadir, a annoncé l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Souss-Massa (ORMVA/SM). La mise en service de l’infrastructure d’irrigation est prévue dans les prochaines semaines, a indiqué l’ORMVA/SM, tout en félicitant l’ensemble des partenaires institutionnels et professionnels, ainsi que les autorités au niveau régional et provincial pour les louables efforts consentis et l’esprit de collaboration ayant contribué à l’aboutissement de cet ambitieux projet. D’un coût global de 4,4 Milliards de dirhams, la station de dessalement de Chtouka-Aït Baha est le fruit de la mutualisation des efforts et des moyens entre le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE). Ce projet de Partenariat Public-Privé, permettra la sécurisation de l’irrigation de 15.000 ha dans la plaine de Chtouka par le dessalement de l’eau de mer en substitution à l’eau souterraine et profitera à 1500 exploitations agricoles.

Bayane Al Yaoum

Le Maroc, un modèle en matière de sécurité et de stabilité et un acteur agissant en Afrique

L’ambassadeur et chef de la délégation de l’Union Européenne (UE) au Maroc, Patricia Llombart Cussac, a affirmé, à Rabat, que le Maroc est « un modèle en matière de sécurité et de stabilité » et « un acteur agissant sur le Continent africain ». Lors d’une rencontre avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, Mme Cussac a relevé que l’UE et le Maroc sont engagés dans un partenariat stratégique multidimensionnel et partagent de grandes ambitions et défis communs tels que l’environnement, la transition énergétique, l’économie verte, la migration et autres, louant « les réformes engagées dans le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI », indique un communiqué de la première Chambre. Cussac a souligné que le Parlement européen attache une grande importance à l’établissement de relations solides avec le Royaume, saluant le partenariat entre le Parlement marocain et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et les résultats « fructueux » du programme de coopération entre l’UE et la Chambre des représentants dans le cadre du jumelage institutionnel.

Rissalat Al Oumma

Indice Road Trip: le Maroc classé 2e dans la région MENA et 28e mondial

Selon l’indice meilleurs pays en matière de Road Trip, le Maroc a été classé en deuxième place au niveau de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), et 28e au niveau international sur 118 pays. Le rapport de l’indice, publié sur le site allemand « Holido » spécialisé dans les voyages, a été basé sur une analyse d’un ensemble de de facteurs, pris en compte par quiconque cherche à planifier un Road Trip, qui comprennent les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, la vie sauvage, les ressources naturelles et nombre de villes mondiales, ainsi que des facteurs logistiques, notamment la qualité des routes, les prix de l’essence… Le rapport a souligné que le Maroc regorge neuf sites du patrimoine mondial de l’UNESCO et compte 480 espèces animales différentes et une variété de paysages, en plus de longues routes.