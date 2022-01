OPA sur le Conseil de la concurrence?, vols internationaux: plaidoyer pour une fin de lockdown aérien, pêche: hausse de la valeur des produits commercialisés de 36% en 2021 ou encore le Ministère de la Justice et le Ministère Public qui se lancent dans la numérisation…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 18 janvier 2022:

L’Economiste

Le gouvernement veut remettre de l’ordre dans le secteur de la pêche maritime. Ce dernier représente un apport entre 1 et 2% du PIB, avec une participation à hauteur de 700.000 emplois directs et indirects. Aujourd’hui, un nouveau projet de loi ambitionne de moderniser la gestion de ce secteur, régi actuellement par le dahir datant de 1973. L’idée est de consacrer les filières de pêche comme de véritables leviers stratégiques du développement durable. Le nouveau dispositif a pour objectif d’en finir avec certaines pratiques comme la pêche illégale et non organisée, qui menacent certaines espèces halieutiques. Le nouveau texte, actuellement au niveau du Secrétariat général du gouvernement (SGG) vise une mise à niveau des filières de la pêche maritime, pour être en phase avec les transformations du secteur.

Aujourd’hui Le Maroc

L’Opinion

Selon le département Recherche de l’agence de notation Fitch Solutions, la croissance du PIB au Maroc devrait s’établir à 3,2 % en 2022, au lieu d’une prévision initiale de 3,4, à cause des mesures restrictives prises par le gouvernement pour lutter contre la multiplication des cas de contamination au variant Omicron. Dans une note récente consacrée aux prévisions économiques concernant le Maroc, l’agence souligne que certains aspects comme le soutien gouvernemental caractérisé par une politique budgétaire «favorable» pour stimuler la consommation privée « restera le principal moteur de la croissance en 2022». Il s’agit, entre autres, du programme nommé « Awrach , lancé par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et auquel un montant de 2,25 milliards de dirhams a été attribué.

Depuis le 28 novembre dernier, le Maroc maintient ses frontières aériennes fermées. A quelques jours de l’échéance de cette mesure prévue pour le 31 janvier, rien ne laisse présager de ce que décidera le Comité interministériel de suivi du Covid. En attendant, compte tenu du coût élevé de la suspension des vols sur l’économie nationale et notamment le tourisme, plusieurs voix s’élèvent pour revendiquer la levée de la suspension des vols internationaux, d’autant que le variant Omicron est amplement installé au Maroc. Une mesure faisable et soutenable sur le plan sanitaire, selon plusieurs experts qui estiment que la réouverture des frontières ne présente aucun risque pour la situation épidémiologique.

Libération

Le dirham s’est déprécié de 0,36% face à l’euro et est resté quasi-stable vis-à-vis du dollar américain durant la période allant du 06 au 12 janvier, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune offre n’a été enregistrée dans le cadre des adjudications de devises organisées par BAM, indique la Banque Centrale dans son récent bulletin hebdomadaire. Au 7 janvier 2022, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 329,8 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 0,4% d’une semaine à l’autre et en hausse de 6,8% en glissement annuel, précise la même source.

Maroc Le Jour

Les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont enregistré, en termes de valeur, une hausse de 36% à plus de 9,10 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, selon l’Office national des pêches (ONP). Le poids de ces débarquements s’est établi à 1.332.748 tonnes (T), en augmentation de 3% par rapport à l’année précédente, fait savoir l’ONP dans sa récente note relative aux statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc de l’année 2021. Par espèce, les débarquements des céphalopodes, des crustacés, du poisson blanc et des poissons pélagiques ont augmenté en valeur respectivement de 85%, 49%, 16% et 6%. En revanche, les valeurs des coquillages et des algues ont reculé respectivement de 21% et 7%.

Al Massae

Le Ministère de la Justice et le Ministère Public se lancent dans la numérisation de la justice

Compte tenu de la dimension sociétale du chantier de réforme de la justice, le ministère de la Justice, dès les premières étapes de l’élaboration du projet de transformation numérique de la justice, a adopté une démarche participative avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la Présidence du ministère public, a indiqué le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi. Pour consacrer davantage cette démarche, le ministère de la Justice a également élargi ses consultations avec les autres partenaires au niveau national concernés par la numérisation des procédures judiciaires, dans le but d’améliorer ce projet et de l’adapter aux attentes de l’ensemble des acteurs institutionnels, a-t-il dit. Ouahbi, qui intervenait à l’ouverture d’un séminaire international sous le thème « fondement législatif de la numérisation des procédures judiciaires », a souligné que pour réaliser une réforme globale et profonde de la justice au Maroc, dont les objectifs rejoignent les orientations stratégiques du Nouveau modèle de développement, le ministère de la Justice a adopté une approche de gouvernance qui s’appuie sur la modernisation de l’arsenal législatif et son adaptation aux transformations profondes et importantes que connaît le pays à tous les niveaux.

Vols spéciaux pour rapatrier les Marocains bloqués à l’étranger

La compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc a annoncé une programmation des vols exceptionnels (soumis à autorisation exceptionnelle ) du Maroc vers la Belgique, Canada, Côte d’Ivoire, Espagne, USA, France, Italie, Sénégal et la Turquie, et ce jusqu’au 31 janvier 2022. Elle a invité les voyageurs à se conformer aux exigences sanitaires des pays de départ et d’arrivée. Les frontières aériennes du Maroc sont fermées jusqu’au 31 janvier 2022 à cause notamment du nouveau variant Omicron.