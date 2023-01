Les dessous de la baisse du taux de chômage; Maroc-Israël: une nouvelle mission d’affaires à Tel Aviv; Produits touristiques: une offre nationale des plus riches; Un pôle industriel interprovincial en projet à Béni Mellal-Khénifra; Evaluation financière: Moody’s distingue OCP par la notation Baa3…Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi:

L’Economiste

Les dessous de la baisse du taux de chômage

Malgré le ralentissement de l’économie, le chômage a baissé en 2022. Son taux est descendu à 11,6% contre 12,3% en 2021. Mais en y regardant de plus près, la bonne nouvelle n’en est malheureusement pas une. Le reflux de 0,6 point ne tient pas à une performance de l’économie. L’année dernière la croissance a tourné au ralenti: elle n’a pas dépassé 1,3% après le rebond de 7,9% enregistré en 2021. Ce recul du taux de chômage s’explique notamment par la baisse du taux d’activité dont le niveau exact sera dévoilé au cours de prochaines semaines à l’occasion de la publication détaillée des chiffres de l’emploi et du chômage au titre de l’année 2022.

Maroc-Israël: une nouvelle mission d’affaires à Tel Aviv

Après un rapprochement diplomatique initié en décembre 2020, le Maroc et Israël multiplient les initiatives pour renforcer leurs relations économiques. Une nouvelle mission B2B aura lieu du 27 février au 1er mars prochain à Tel- Aviv. Une délégation d’hommes d’affaires marocains fera le déplacement pour nouer des partenariats avec les opérateurs israéliens. Cette mission économique est organisée par l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX), en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements (AMDI) et le ministère de l’Economie et des Finances. Du côté israélien, se mobilisent le Bureau de liaison à Rabat et la Fédération des chambres de commerce. Au programme de ces trois jours de travail, des rencontres d’affaires avec des importateurs et des enseignes de distribution israéliennes opérant dans différents secteurs clés.

Les Inspirations éco

Produits touristiques: une offre nationale des plus riches

Le Maroc regorge de richesses naturelles touristiques, que la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) a mis en avant à travers une stratégie dédiée et des produits sur mesure. Au-delà de la diversité et de la richesse de ses paysages (déserts, montagnes, plages, lacs…), le Maroc peut également capitaliser sur sa richesse culturelle (folklore, arts populaires…), l’artisanat et le savoir-faire, le patrimoine et l’architecture typique (ksours et kasbahs, sites historiques…), ainsi que sur l’hospitalité légendaire des communautés locales pour développer une offre touristique à forte valeur ajoutée. De nombreuses typologies de produits touristiques peuvent être développées dans ce sens, notamment le produit saharien, le produit oasien, les stations vertes et le produit écotouristique dans les parcs nationaux.

Evaluation financière: Moody’s distingue OCP par la notation Baa3

Le groupe OCP a décroché une notation inaugurale de Investment grade (Baa3) par l’agence de notation Mood’ys. Et c’est la perspective stable du groupe qui lui a valu cette notation. Dans ce sens, Moody’s prévoit un renforcement continu des indicateurs financiers de OCP, avant de marquer une légère baisse en 2023 et 2024, en raison de leur anticipation d’une baisse des prix et des marges des engrais phosphatés.

Le Matin

Un pôle industriel interprovincial en projet à Béni Mellal-Khénifra

L’activité d’exploitation des carrières dans la région de Béni Mellal-Khénifra est promise à de belles perspectives de développement. La région étudie, en effet, la faisabilité de la mise en place d’un pôle industriel interprovincial pour la valorisation des produits des carrières sur l’axe Khouribga-Khénifra. Une banque d’opportunités sera ainsi constituée avec un plan d’action marketing pour drainer les investisseurs potentiels.

Baisse des prix des médicaments : environ 6.000 concernés et d’autres dans le pipe

Le ministre de la santé Khalid, Aït Taleb, a souligné que le gouvernement a réalisé un énorme effort pour réduire les prix des médicaments. À ce jour, cette baisse a concerné environ 6.000 médicaments. Un travail est en cours avec un bureau d’étude pour généraliser la baisse à d’autres médicaments, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le ministre a souligné l’importance d’investir dans la fabrication des médicaments génériques. Ce marché pourrait, selon lui, contribuer à faire baisser davantage les prix des médicaments au Maroc. Le Royaume ne consomme aujourd’hui que 40% des médicaments génériques qu’il fabrique, a-t-il indiqué.