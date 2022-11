Conseil supérieur de l’éducation, fonds spécial covid, prolifération des méduses… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi:

Le Matin

Le roi nomme Habib El Malki à la tête du Conseil supérieur de l’éducation

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu, lundi 14 novembre 2022 au Palais Royal de Rabat, Habib El Malki, que le Souverain a nommé Président du Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique. Au cours de cette audience, SM le Roi, que Dieu Le glorifie, a donné Ses Hautes Orientations au nouveau président du Conseil pour la mise en oeuvre optimale des missions confiées par la Constitution à cette Institution, en vue de promouvoir l’école marocaine, émettre des avis au sujet de toutes les politiques publiques et les questions nationales concernant l’éducation, la formation et la recherche scientifique, et de contribuer à l’évaluation des politiques et programmes publics dans ce secteur crucial pour l’avenir du Maroc.

L’Economiste

Fonds spécial Covid: le dernier bilan

Avec la reprise de la hausse du nombre des contaminations quotidiennes, le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19 est remonté à la surface.L’Etat, sous l’impulsion royale, a donné la priorité à la santé des citoyens puisque les dépenses de ce Fonds ont totalisé plus de 42,06 milliards de DH. La répartition de cette enveloppe place le Soutien aux familles en tête. En effet, cet appui décisif a mobilisé 16 milliards de DH. II est suivi par l’appui à l’économie nationale et la préservation des postes d’emploi, qui a canalisé 8,53 milliards de DH. La campagne de vaccination contre Covid-19 n’a pas été en reste. En effet, depuis son lancement en 2021 et en 2022, l’achat des vaccins a coûté 8,35 milliards de DH.

Aujourd’hui le Maroc

Le Maroc se lance dans l’industrie ferroviaire

Après l’aéronautique et l’automobile, le Maroc prend le train de l’industrie ferroviaire. Le Royaume se fixe ainsi pour objectif de se doter d’un écosystème national de l’industrie ferroviaire à court et moyen termes. Pour ce faire, les responsables veulent attirer des investisseurs étrangers pour poser les jalons de cette industrie au niveau national. Concrètement, il est question, selon les données du ministère du transport et de la logistique, de construire une unité industrielle spécialisée dans la fabrication des trains. Si les investissements sont généralement très lourds dans ce domaine et les marchés fortement concurrentiels, les responsables espèrent attirer les potentiels investisseurs grâce aux carnets de commandes locales. Un engagement a déjà été pris pour acquérir pas moins de 80 trains auprès de la future unité de construction.

L’Opinion

Casablanca: campagne de sensibilisation au profit des sujets diabétiques

La Société Marocaine de Pharmacologie et des Thérapeutiques (SMPT) a organisé, à l’espace des jeunes Hay Mohammadi à Casablanca, une campagne de sensibilisation aux profit des sujets diabétiques. Initiée en partenariat avec l’arrondissement Hay Mohammadi, cette campagne, mise en place à l’occasion de la journée mondiale du diabète, cible plus de 500 personnes. Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continue de la MAP, la présidente de la SMPT, Pr Houda Filali a affirmé que cette rencontre vise à vulgariser l’éducation thérapeutique au profit des patients et insister sur l’importance de l’observance.

Les Inspirations Eco

Prolifération des méduses: une résolution proposée par le Maroc adoptée par la FAO

Une proposition du Maroc visant à lancer un programme de recherche sur la prolifération des espèces de méduses en Méditerranée occidentale a été adoptée sous forme de résolution, à Tirana, par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Ce programme consacrera des recherches sur les espèces spécifiques causant des effets néfastes sur les industries de la pêche, de l’aquaculture et du tourisme, dans l’espoir de développer une méthodologie scientifique pouvant servir de base à la réplication dans tout le bassin, indique la CGPM dans un communiqué.