Finances publiques: la compensation croit, l’investissement baisse, le Maroc et la BERD signent un mémorandum d’entente, les options du gouvernement pour éviter une loi de finances rectificative ou encore la sécheresse qui provoque le déracinement de milliers d’arbres…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 15 mars 2022:

L’Économiste

Finances publiques: la compensation croit, l’investissement baisse

La flambée des cours du gaz et du blé à l’international se fait sentir sur le budget de l’État. A fin février, les dépenses de la compensation ont atteint 5,4 milliards de DH, ce qui représente 31,7% du budget consacré dans la loi de finances. L’impact pourrait être plus lourd sur les prochains mois. Ce qui se traduirait par le dépassement du budget alloué à la compensation. Pour ces deux premiers mois de l’année, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 21% tirés par la hausse du matériel qui a pris 20,1% et les charges communes qui ont augmenté de 418,3% sous l’effet de la compensation. Scruté par les opérateurs économiques, l’investissement a fléchi de 2,5% à 14,9 milliards de DH. Sur un budget de 87,4 milliards de DH, 17% ont été réalisés. A priori, le gouvernement ne compte pas toucher à ce poste budgétaire pour faire face aux imprévus générés par la guerre en Ukraine.

Aujourd’hui Le Maroc

Le Maroc et la BERD signent un mémorandum d’entente

Le Maroc et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont signé un mémorandum d’entente relatif à l’organisation de l’édition 2022 de l’assemblée annuelle de la Banque prévue du 10 au 12 mai prochain à Marrakech. La tenue de cet évènement au Maroc « témoigne de la résilience » du Royaume, et “permettra de mettre en avant son attractivité en tant que pôle d’affaires et destination touristique de premier ordre”, a affirmé Kazuhiko Koguchi, secrétaire général de la BERD. Cet événement constitue un moment pour faire le point sur l’activité de la Banque et plus spécifiquement sur les partenariats entre la BERD et le Maroc, ainsi que sur les belles réalisations sur les 10 dernières années, notamment en matière d’accompagnement du secteur privé, indique Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des finances. L’assemblée annuelle de la BERD est une manifestation organisée annuellement dans un des 38 pays dans lesquels la Banque investit.

L’Opinion

Les options du gouvernement pour éviter une loi de finances rectificative

Compte tenu de la hausse des dépenses liées à la compensation des prix des matières premières, un éventuel recours à une Loi des Finances rectificative s’invite de plus en plus dans le débat public. Le gouvernement est contraint de chercher 15 MMDH supplémentaires pour financer les plans d’urgence et compenser la hausse faramineuse des prix du blé et du gaz, sans oublier les hydrocarbures, qui suscitent l’ire des Marocains et notamment les professionnels du transport qui vont bientôt obtenir une aide financière de l’État après de longs pourparlers avec le ministère de tutelle. Le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a écarté cette hypothèse, assurant que le gouvernement est capable de mobiliser les financements nécessaires sans toucher aux dépenses liées à l’investissement public.

Les Inspirations éco

Remboursement du crédit TVA: de gros efforts déjà réalisés

Selon les chiffres de la TGR, à fin février, les remboursements de TVA à l’intérieur et à l’importation ont atteint 1,596 MMDH contre 1,057 MMDH un an plus tôt, affichant une hausse de 51%, soit plus de 539 MDH supplémentaires décaissés par rapport à 2021. Au vu des chiffres, il est évident que tous les créanciers de l’État n’ont pas encore été remboursés. Pour prouver la bonne foi de l’Exécutif, le ministère de l’Économie et des finances ainsi que la TGR demandent aux responsables du patronat de leur transmettre la liste des entreprises qui ont déposé leur dossier complet et qui n’ont pas encore été remboursées. “Leur liste va être adressée aux personnes adéquates au ministère des Finances afin de l’être avant la fin du mois d’avril”, a expliqué Hakim Marrakchi, président de la commission douane et fiscalité de la CGEM.

Le Matin

La pénurie annoncée du néon purifié, l’autre menace pour les industries automobile et électronique

Les conséquences de la guerre en Ukraine s’annoncent multiples, notamment pour l’industrie automobile et électronique, y compris au Maroc. L’Ukraine produit, en effet, 50% du volume mondial de néon et 40% du krypton, deux gaz indispensables à la fabrication de semi-conducteurs. «Un impact à venir directement chez les fabricants automobiles et informatiques dans 3 à 4 mois et le Maroc ne sera en aucun cas épargné par cette nouvelle série de pénuries et de hausse des prix», affirme au journal un concessionnaire de la place.

Maroc Le Jour

Cancer du col de l’utérus : L’AMECHO organise une journée de sensibilisation au profit du corps médical

L’Association Marocaine des omnipraticiens échographistes (AMECHO) a organisé une journée ouverte pour la sensibilisation au cancer du col de l’utérus, au profit des médecins généralistes. Organisée en partenariat avec l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) et avec le soutien de MSD (Merck Sharp and Dohme), cette journée visait à sensibiliser le corps médical à l’importance de la prévention, du dépistage et de la prise en charge précoce. Au Maroc, le cancer du col de l’utérus constitue un réel problème de santé publique, étant le deuxième cancer le plus répandu chez la femme derrière le cancer du sein, de par sa fréquence et son taux de mortalité.

Al Massae

La sécheresse provoque le déracinement de milliers d’arbres, des agriculteurs proposent leurs fermes à bas prix

Selon des informations exclusives obtenues par le journal, la crise de l’eau dans les régions d’Imouzzer et d’Azrou et leurs banlieues a récemment causé la destruction de milliers d’arbres fruitiers, dont des pommiers, des cerisiers et des poiriers, qui ont été principalement plantés dans des domaines agricoles sur une superficie allant de 30 à 40 hectares. Les mêmes sources ont indiqué que la baisse importante du niveau de l’eau à Dayet Awwaa, la rivière Azrou et plusieurs puits et sources, est la principale raison qui a incité les agriculteurs à recourir à la réduction du nombre d’arbres fruitiers dans chaque village en déracinant la moitié d’entre eux, dans le but de fournir suffisamment d’eau d’irrigation pour les autres arbres. A cause du problème de l’eau, d’autres agriculteurs ont beau décidé d’offrir leurs domaines agricoles à bas prix.

Rissalat Al Oumma

Les provinces du Sud doivent être la future trame géopolitique des relations Sud-Sud (Élue française)

Les provinces du Sud du Royaume doivent être la future trame géopolitique sur laquelle se fonderont les nouvelles relations Sud-Sud, a estimé la conseillère municipale de la commune d’Ivry-Sur-Seine, Rachida Kaaout. S’exprimant lors d’un panel organisé dans le cadre de la 1ére journée de la promotion et de l’investissement de Dakhla, Mme Kaaout, également candidate aux élections législatives de la 9e circonscription des Français de l’étranger, a affirmé que SM le Roi Mohammed VI a fait du Maroc un précurseur de progrès et un hub pour la destination Afrique, notant que les chefs d’État africains assurent un rôle important pour accompagner cet élan fédérateur.