Indemnité tourisme: le projet de décret toujours dans le circuit, charte d’investissement : ce que demandent les exportateurs, Israël déterminé à soutenir le Maroc pour la promotion du Made In Morocco ou encore hausse des prix: L’opposition demande des réunions des commissions parlementaires…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 15 février 2022:

L’Economiste

Indemnité tourisme: Le projet de décret toujours dans le circuit

Les tractations pour la validation du projet de décret sur la prorogation de l’indemnité Covid au profit du secteur du tourisme vont bon train. Le texte serait actuellement au niveau du ministère des Finances et pourrait être présenté au prochain Conseil de gouvernement. La mesure s’inscrit dans le cadre d’un plan d’aide à l’industrie du tourisme fortement impactée par la crise sanitaire, aggravée par la fermeture des frontières pendant plus de deux mois correspondant à la plus haute saison pour les opérateurs. Prélevée sur le fonds spécial de gestion de la pandémie, l’aide publique cible les salariés des établissements d’hébergement classé, des sociétés de transport touristique, des agences de voyages agréées, des intérimaires liés au secteur du tourisme, les guides touristiques agréés.

Retraites/Contrôle de vie: ce qui a changé

L’opération de contrôle de vie des retraités se poursuit. Elle est marquée par la simplification des procédures des différents régimes. La démarche a changé depuis la publication de la loi avec la suppression entre autres du certificat de vie. A la CNSS, la campagne a démarré au mois de novembre dernier et se poursuivra jusqu’en mars prochain. Comme c’est le cas pour la CMR, le RCAR et la CIMR, la CNSS a mis en place un dispositif pour ses pensionnés. Il repose sur l’échange électronique de données avec des administrations et institutions partenaires, leur évitant ainsi le déplacement. A la CNSS, un premier «tri» auprès de 600.000 pensionnés a été effectué via un échange avec les données AMO.

Aujourd’hui le Maroc

Charte d’investissement : Ce que demandent les exportateurs

Dans le cadre du lancement de la charte d’investissement, la communauté des exportateurs livre ses propositions pour redynamiser les exportations marocaines et renforcer le positionnement du Maroc sur le marché international. L’ASMEX a dans ce sens préparé une série de recommandations qui seront présentées très prochainement à Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques. Concernant l’environnement lié à l’export, l’ASMEX plaide dans ce sens pour un cadre incitatif afin d’exhorter les opérateurs à se développer à l’extérieur. L’heure étant de créer le comité paritaire de pilotage des exportations (Copex), demandé par l’ASMEX depuis plusieurs années. A cela s’ajoute la mise en place d’un Fonds de développement des exportations (FODEX) en vue d’encourager la capacité de développement des exportations, et en assurer la qualité et la pérennité.

L’Opinion

Israël déterminé à soutenir le Maroc pour la promotion du Made In Morocco

Le Maroc est actuellement en train de réaliser son ambition de devenir un hub économique et financier en Afrique, et cela est perçu avec enthousiasme en Israël qui est prêt à satisfaire les besoins du Royaume en matière de nouvelles technologies pour raffermir sa propre industrie et promouvoir le « Made in Morocco », a affirmé, Einat Levi, chargée des affaires économiques au Bureau de liaison d’Israël au Maroc, dans une interview accordée au journal, soulignant que la reprise des relations diplomatiques permettra aux deux pays d’explorer de nouvelles opportunités dans de nouveaux secteurs prometteurs tels que les énergies renouvelables, le dessalement et le traitement de l’eau, l’aéronautique et l’aérospatial, la cybertech, la télémédecine, l’automobile…

Energie: La recette de l’lSPI pour accélérer la transition énergétique au Maroc

Le Maroc figure parmi les pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Malgré cela, le Royaume dispose d’un fort potentiel en termes d’énergies renouvelables, et fait de la transition énergétique une priorité pour s’engager dans la voie du développement durable. C’est ce que souligne Rim Berahab, économiste au Policy Center for The New South, dans un policy paper sur la transition énergétique au Maroc, fraîchement publié par l’Institut italien pour les études de politique internationale (ISPI). La transition énergétique représente une opportunité de taille pour faire du pays une référence dans la production d’énergie décarbonée et dans la lutte contre le changement climatique en Afrique. Un objectif qui reste entravé par des limitations au développement des énergies renouvelables qui nécessitent une refonte des cadres institutionnels et réglementaires.

Le Matin

Retard des pluies au Maroc: les explications du climatologue Mohamed-Saïd Karrouk

Le Maroc a enregistré un retard de pluies pendant la saison hivernale, une situation imputée à « l’installation d’une crête planétaire au-dessus de l’Afrique du Nord et de l’Europe du Sud-Ouest », empêchant la condensation de se réaliser, a indiqué Mohamed-Saïd Karrouk, professeur de climatologie à l’Université Hassan II de Casablanca. La situation météorologique actuelle est un « peu différente » de ce que le Maroc a vécu au cours de la période 2006-2018, durant laquelle une « circulation atmosphérique méridienne » s’était installée au niveau de « l’hémisphère nord », ce qui a permis à l’Afrique du Nord de bénéficier d’une bonne partie des précipitations, a expliqué Karrouk dans un entretien accordé à la presse. Ces précipitations n’ont pas duré en raison notamment de « l’installation d’une crête » (anticyclone, stabilité, sécheresse) au-dessus de l’Afrique du Nord et de l’Europe du Sud-Ouest, ce qui a empêché la condensation en raison des flux descendants », a-t-il clarifié.

Al Bayane

Parlatino: le Maroc convaincu de l’importance des blocs régionaux

Le président de la Chambre des Conseillers, Naama Mayara, a souligné, à Panama City, que le Maroc est fermement convaincu de l’importance des blocs régionaux pour faire face aux défis mondiaux. Dans un discours prononcé à l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle du parlement latino-américain et des Caraïbes (Parlatino), Mayara a indiqué que l’adhésion du Parlement marocain au bloc régional Parlatino « illustre la ferme conviction du Maroc de l’importance du rôle pionnier joué aujourd’hui par des blocs régionaux dans un monde en perpétuelle mutation. » Il a expliqué que l’engagement du Maroc à renforcer sa coopération avec ce groupement régional découle de la ferme conviction de l’importance de soutenir toutes les initiatives de solidarité et les projets d’intégration, en particulier en rapport avec la coopération Sud-Sud, conformément au choix stratégique du Royaume sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Al Massae

Hausse des prix: L’opposition demande des réunions des commissions parlementaires concernées

Les députés des partis de l’opposition ont adressé une correspondance aux présidents de quatre commissions parlementaires permanentes demandant la tenue des réunions urgentes sur la hausse des prix des carburants, des denrées alimentaires, des fourrages et les répercussions négatives de la sécheresse. Ainsi, les présidents des groupes PPS, USFP et MP et du groupement PJD ont demandé aux présidents de quatre commissions à savoir, la Commission des finances et du développement économique, la Commission des secteurs productifs, la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement et la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville, de convoquer en urgence des réunions en présence des ministres concernés.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Des experts mettent à nu les véritables desseins des ONG internationales à l’égard du Royaume

Plusieurs politologues invités à l’émission « Le Débrief », diffusée par la chaîne Medi1TV Afrique, ont mis à nu les véritables motivations des attaques répétées contre le Maroc de la part de prétendues ONG internationales des droits de l’Homme, soulignant à l’unanimité le caractère caduque des différents rapports et documents émanant de ces organismes. Les publications de ces ONG sont sans intérêt et ne pèsent pas sur la vie politique nationale, a ainsi estimé le politologue et professeur de Droit, Mustapha Sehimi lors de cette émission consacrée au « Militantisme et droits de l’Homme: le rôle des ONG en question », jugeant nécessaire de « porter le débat » chez ces organisations et de les interpeller en mobilisant « notre communication institutionnelle, partisane et parlementaire et autres (…) sans aucun complexe ». Le politologue a aussi évoqué l’instrumentalisation faite par ces ONG en direction du continent (Afrique-NDLR), notant que ces instances fonctionnent dans des conditions qui ne sont pas transparentes, c’est-à-dire, dans l’opacité, à l’image d’Amnesty international (AI) qui ne publie pas ses états financiers depuis 2014.

Al Ahdath Al Maghribia

Banques: Le déficit de liquidité se creuse à 79,2 MMDH

Le déficit de liquidité bancaire s’est creusé de 11,2%, durant la période allant du 03 au 09 février 2022, pour se fixer à -79,2 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire, selon BMCE Capital Global Research (BKGR). « Le déficit de liquidité bancaire s’est creusé de +11,2% pour se fixer à -79,2 MMDH en moyenne hebdomadaire alors que Bank Al-Maghrib a légèrement baissé ses avances à 7 jours qui passent de 35,8 MMDH à 34 MMDH », indique BKGR dans sa récente note « Fixed income weekly ». En parallèle, les placements du Trésor ont considérablement augmenté de 15,4 MMDH à 21,7 MMDH, fait savoir BKGR, notant que le Taux moyen pondéré continue d’être stable à 1,50% tandis que le MONIA ressort à 1,425%.