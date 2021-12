L’inclusion financière au Maroc sous la loupe du Réseau euro-méditerranéen

Au Maroc, plusieurs initiatives ont été entreprises au cours de la dernière décennie afin d’élargir l’accès aux services financiers au profit des différents segments de la population, particuliers et entreprises. Malgré les progrès réalisés, l’accès aux services financiers formels demeure limité et inégal. Selon le Réseau euro-méditerranéen d’études économiques (EMNES), ceci est dû à plusieurs facteurs: manque de fonds chez la majorité des Marocains, faible nombre d’agences bancaires, méfiance envers les institutions financières, coûts élevés de l’ouverture et du maintien d’un compte bancaire et manque de personnel qualifié et compétitif… Pourtant, de nombreuses actions ont été initiées pour stimuler l’inclusion financière, dont la Stratégie nationale d’investissement financier, les Politiques d’appui au financement des PME et les Politiques d’appui à l’accès au logement des ménages modestes.

La Zlecaf jouera un rôle majeur dans le développement des échanges entre le Maroc et le Nigeria

La zone de libre-échange africaine (Zlecaf) jouera un rôle majeur dans le développement des échanges entre le Maroc et le Nigeria, qui ont la responsabilité de « tirer vers le haut » le continent, ont souligné les participants à un webinaire organisé par l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Abuja. Dans son mot d’ouverture adressé aux 200 entreprises présentes lors de ce webinaire intitulé « Morocco-Nigeria: Enhancing opportunities for your business », le président de l’ASMEX, Hassan Sentissi El Idrissi, a souligné ainsi que les opportunités d’investissement existent partout, mais il faut savoir comment les saisir et en tirer le meilleur, notamment grâce à la Zlecaf qui a pour but de renforcer les échanges entre les pays du continent en général et les échanges entre le Maroc et le Nigeria en particulier.

Sefrou: Hausse de 4% de la production oléicole en 2021

La production des olives au titre de l’année 2021 est estimée à 66.000 tonnes, en hausse de 4% par rapport à l’année précédente, selon la direction provinciale d’agriculture de Sefrou (DPA). Le démarrage de l’activité de récolte des olives a connu un retard dans la province de Sefrou compte tenue des spécificités pédo-climatiques et n’a commencé que vers le mi-novembre, souligne la DAP, précisant que le rendement moyen est de l’ordre de 2,2 tonnes/hectare, avec des rendements de l’olivier en irrigué de 4,4 t/Ha. La même source relève que la production des olives est orientée à 85% vers la trituration et l’extraction de l’huile d’olive, 10% vers l’autoconsommation et 5% vers la conservation par les méthodes traditionnelles.

Des experts appellent à intégrer le tourisme interne dans leurs démarches commerciales

Les stratégies permettant au secteur hôtelier de remonter la crise induite par la pandémie de Covid-19 ont été au menu d’un webinaire organisé par l’École de tourisme « Ostelea ». Intervenant à cette rencontre, Zineb Jabri, consultante en revenue management, a appelé les hôteliers à une révision des standards opérationnels et des stratégies tarifaires et à une refonte de l’offre commerciale pour se préparer à une réouverture dans les meilleures conditions. Il s’agit aussi de se positionner correctement sur le marché local, vu les exigences des clients marocains, dont une grande partie a déjà voyagé à l’étranger, a-t-elle ajouté. En outre, elle a jugé important de rétablir l’attractivité du secteur hôtelier pour les employés à travers un type de management plus adapté pour une meilleure rétention du personnel opérant dans les hôtels.

