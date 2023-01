Banques: le déficit de liquidité s’améliore; Délais de paiement: le projet de loi enfin voté; Produits agricoles et maritimes: record des exportations ; Finance climatique: le Maroc, leader maghrébin…Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi:

Al Bayane

Banques: le déficit de liquidité s’améliore

Le déficit de liquidité bancaire poursuit son amélioration et ce, compte tenu de l’appréciation des réserves de changes à plus de 337 milliards de dirhams (MMDH), indique Attijari Global Research (AGR). Bank Al-Maghrib (BAM) continue, par conséquent, de satisfaire la totalité de la Demande du système bancaire en abaissant l’encours de ses interventions à travers ses opérations principales et à long terme, souligne AGR dans sa note « Hebdo Taux-Fixed Income » de la semaine du 30 décembre 2022 au 05 janvier 2023, notant que celles-ci s’établissent à 102,3 MMDH, contre 114,4 MMDH une semaine auparavant.

L’Economiste

Délais de paiement: le projet de loi enfin voté

Le projet de loi sur les délais de paiement n°69-21, modifiant la loi n°015-95, était programmé pour le vote par la commission des secteurs productifs, lundi 9 janvier. Les infractions à la loi seront sanctionnées d’une amende équivalant au montant du taux directeur de Bank Al-Maghrib, qui est actuellement de 2,5%, majorée de 0,85% pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Ne sont pas concernées par cette amende (article 78-3) les factures émises avant le 1er janvier 2025 et dont le montant est inférieur ou égal à 10.000 DH TTC. Les personnes morales et physiques réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 2 millions de DH seront tenues de souscrire une déclaration électronique trimestrielle auprès des services des impôts et ce, avant la fin du mois suivant l’expiration du trimestre.

Hydrogène vert: les prochains défis

« L’hydrogène, c’est l’avenir de la mobilité. Les circuits de cette technologie exigent plus de sécurité dans la distribution. D’ailleurs, le Maroc sera l’un des acteurs majeurs incontournables de l’hydrogène vert», a annoncé le ministre de l’Industrie. Et à Ryad Mezzour d’ajouter: la production de l’hydrogène vert fera du Maroc un hub énergétique mondial. Elle devra favoriser sa croissance économique et contribuera à l’accélération de la décarbonation de son industrie. Elle permettra aussi de renforcer la sécurité de son approvisionnement en intrants énergétiques et non énergétiques. Le Maroc compte investir 90 milliards de DH dans l’hydrogène vert d’ici 2030.

Produits agricoles et maritimes: record des exportations

Les exportations des produits alimentaires agricoles et maritimes ont dépassé pour la première fois le seuil des 80 milliards de DH en 2022 et enregistrent une hausse de près de 20% par rapport à 2021 C’est ce que rapporte le ministère de l’Agriculture de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Ce secteur occupe la 3ème position parmi les secteurs d’exportation marocains.

Le Matin

Finance climatique: le Maroc, leader maghrébin

Le Maroc est leader au Maghreb dans la préparation de son système financier pour faire face aux risques climatiques et soutenir l’action y afférente. C’est ce qui ressort du rapport «Climate Finance Readiness Index» couvrant la région MENA et la Turquie, publié par le cabinet Green For South. Le Royaume est ainsi mieux noté que la Tunisie où aucune émission d’obligations vertes ou de «Sukuk» n’a été menée et où les dispositions de sensibilisation sont encore limitées. Le Royaume fait également mieux que l’Algérie qui ne dispose d’aucune réglementation dans le secteur financier pour soutenir l’action climatique et où l’activité de financement climatique est balbutiante.

Les Inspirations Éco

Immobilier professionnel: la demande fait défaut

Le secteur de l’immobilier professionnel bat de l’aile. Selon l’étude réalisée par Mubawab (site immobilier au Maroc) sur l’immobilier de l’entreprise, il enregistre une baisse vertigineuse aussi bien à la vente qu’à la location. Depuis février dernier, une contraction de 21% a été observée sur les bureaux dédiés à la location. Pour la vente, la baisse a été de l’ordre de 30%, à la même période. En revanche, tant sur la location que sur la vente, les prix au m2 ont enregistré une augmentation moyenne de 2% entre janvier et novembre 2022.