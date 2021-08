El Othmani veut rendre la vaccination obligatoire, le nouveau variant n’exclut aucune tranche d’âge, la croissance marocaine sera la plus rapide en Afrique e 2021… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de mardi:

L’Economiste

Aéronautique: Moulay Hafid Elalamy promeut le Maroc aux Etats-Unis.

Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique, a entamé une visite de travail aux Etats-Unis pour promouvoir le potentiel du secteur aéronautique national auprès des investisseurs américains. Ce déplacement permettra de faire connaître les atouts de la plateforme industrielle marocaine auprès des fournisseurs de l’avionneur américain, particulièrement l’écosystème Boeing. Objectif : renforcer la supply-chain locale via l’implantation de nouveaux projets d’investissement.

Maroc le Jour

Covid-19: le nouveau variant n’exclut aucune tranche d’âge.

Le Maroc avance d’un pas ferme vers l’aboutissement de sa campagne nationale de vaccination anti Covid-19, en particulier après avoir élargi cette opération à la catégorie d’âge de 20 ans et plus, a affirmé Khalid Fathi, professeur à la faculté de médecine de l’Université Mohammed V de Rabat. L’élargissement des groupes cibles de la vaccination aux jeunes indique que le Maroc dispose d’un stock abondant des vaccins et qu’il n’y a plus de problème d’approvisionnement, malgré la rareté des vaccins au niveau mondial, a souligné Fathi, qui était l’invité de l’émission matinale de la Radio d’information marocaine « RIM RADIO ». La stratégie du ministère de la Santé vise à élargir l’opération de vaccination à toutes les catégories de jeunes afin d’attirer les personnes convaincues des bienfaits de la vaccination, a-t-il soutenu, appelant les jeunes à adhérer à cette campagne d’envergure puisque le nouveau variant n’exclut aucune tranche d’âge.

L’Opinion

Tests salivaires: les pharmaciens ne lâchent pas prise et organisent la contre-attaque.

La polémique sur le retrait des tests salivaires des officines est toujours d’actualité. Les pharmaciens viennent ainsi de trouver une parade à la décision de la tutelle qui n’exige le retrait que d’un seul modèle de tests salivaires. Une décision qui vient en réaction à la prolifération des annonces de vente de tests sur différents sites marchands, au double du prix pratiqué par les pharmaciens. Le tarif prohibitif du test PCR représente le principal grief des internautes qui revendiquent soit une baisse du prix de ce dernier, soit le retour des tests salivaires dont le prix permet aux Marocains de se tester régulièrement à prix pas cher.

Al Bayane

La grogne des gérants de Hammams

Les propriétaires des bains publics expriment leur grogne et se sentent lésés dans leurs droits, suite aux dernières décisions du gouvernement renforçant les mesures sanitaires. La décision du gouvernement ordonnant la fermeture des salles de bains suscite plusieurs interrogations, surtout que l’on voit que d’autres secteurs continuent leurs activités malgré une grande affluence, indique un communiqué de la Fédération.

Al Yaoum Al Maghribi

La croissance de l’économie marocaine sera la plus rapide en Afrique en 2021.

Le Maroc, « qui progresse à des pas de géant », figure en tête des cinq économies qui connaîtront les taux de croissance les plus rapides en Afrique en 2021, a souligné lundi Global Data, une société internationale de conseil et d’analyse de données dans son dernier rapport.Global Data table sur une croissance de 5,19% pour le Royaume, soit le taux le plus élevé à l’échelle continentale en 2021.

Al Massae

Le chef de gouvernement ouvre la porte à la possibilité d’instaurer la vaccination obligatoire.

Cette option était pourtant écartée auparavant. « Alors que la vaccination n’est pas obligatoire aujourd’hui, mais le débat est toujours en cours et pourrait déboucher sur le contraire dans le futur », a-t-il déclaré à la Chaîne TV Al Araby, soulignant la détermination du Maroc à accélérer le rythme de la vaccination en cas de disponibilité de davantage de doses du vaccin. Il a en outre affirmé que l’opération de la vaccination va bon train grâce aux efforts déployés par le Maroc, qui a réalisé des records dans le continent africain.