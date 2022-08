Des balises pour le PLF 2023; souveraineté alimentaire; marché des changes…, voici les principaux titres de la presse nationale de ce lundi 8 août

L’Economiste

Les balises pour préparer le PLF 2023

Le chef du gouvernement vient de signer la note d’orientation pour la préparation du projet de loi de finances pour 2023. Celle-ci a fixé 4 priorités, inspirées des orientations royales, du nouveau modèle de développement et du programme gouvernemental.

Il s’agit notamment du renforcement des fondements de l’Etat social, de la relance de l’économie à travers l’appui de l’investissement et de la consécration de l’équité spatiale. La dernière priorité porte sur le rétablissement des marges financières pour assurer la soutenabilité des réformes.

En tout cas, sur les chantiers à mener, le gouvernement place en tête, notamment ceux de l’éducation nationale, de la santé dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la généralisation de la protection sociale.

Le Matin

Agro-industrie et souveraineté alimentaire

Le gouvernement devra enclencher en septembre prochain le processus de préparation de la nouvelle stratégie de développement de l’agro-industrie. La feuille de route en projet couvrira une période de 5 ans et intégrera les recommandations du nouveau modèle de développement.

La R&D, la formation et une approche territoriale devront ainsi constituer la trame de fond de ce futur cadre contractuel qui concourra vers un objectif en or : assurer la souveraineté alimentaire du Royaume.

Le Matin

Secteur énergétique: les explications de Leila Benali

Malgré les nombreuses réalisations, le secteur énergétique connaît des évolutions rapides et restera toujours impacté par plusieurs défis géopolitiques, climatiques, économiques et environnementaux, a déclaré Leila Benali dans un entretien au journal. Pour la ministre, l’atteinte des objectifs nécessite une réadaptation continue du cadre d’investissement et l’amélioration de la gouvernance du secteur, notamment via une architecture institutionnelle claire et simplifiée autour d’un régulateur fort, indépendant et transparent qui permettrait de contribuer à réduire les coûts de l’énergie. Le tout en parfait alignement avec les recommandations du nouveau modèle de développement.

Sur le volet investissement, le secteur offre des opportunités, particulièrement dans le développement de l’hydrogène, le programme de décarbonation industrielle, la valorisation énergétique de la biomasse, l’exploitation du potentiel en énergie marine et l’alimentation des stations de dessalement d’eau de mer par des unités de production d’EnR.

Aujourd’hui Le Maroc

Consommation d’eau: Lancement d’une campagne de sensibilisation à Agadir

L’Agence du bassin hydraulique Souss Massa vient de lancer à Agadir en coordination avec les autorités locales de la ville une campagne de sensibilisation à la rationalisation de l’utilisation de la ressource en eau. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation lancée par le ministère de l’équipement et de l’eau auprès du grand public pour mieux optimiser la consommation de cette denrée rare. A cet égard, ces affiches ont été placées dans les lieux et les parcs publics et sur les taxis et les bus de transports en commun. Parallèlement, des banderoles de sensibilisation ont été installées dans les principales rues de la ville.

L’Opinion

Quads, buggys…, ces engins qui transforment les vacances d’été en drame

Se balader en quad dans les dunes, sur les plages ou encore dans les sentiers forestiers, fait partie des activités qui marquent la saison estivale. Cependant, si les passionnés des quadricycles et des bruits de leurs pots d’échappement trouvent un plaisir dans ces activités, d’autres y voient un danger, notamment suite aux accidents qui se multiplient en été. Des drames qui incitent à réexaminer l’encadrement des quadricycles à moteur qui, en dépit d’être soumis à une réglementation claire, constituent parfois un danger pour les conducteurs, les riverains et l’environnement. Faut-il un permis pour pouvoir conduire un quad au Maroc? Si certains pays n’imposent pas de contrainte de permis pour conduire certaines catégories de quadricycles à moteurs, la loi au Maroc est claire: il est obligatoire d’obtenir un permis spécifique pour pouvoir le faire en toute légalité.

Les Inspirations éco

Liquidité bancaire: le déficit continue à s’alléger

Le déficit de liquidité bancaire continue à s’alléger d’une semaine à l’autre. Après une régression constatée la semaine d’avant, les analystes de BMCE Capital Global Research (BKGR) annoncent un nouvel allégement lors de la semaine écoulée. Le déficit de liquidité bancaire s’est ainsi établi à -93,7 milliards de dirhams (MMDH), contre -97 MMDH la semaine précédente. Les analystes relèvent de ce fait, dans la récente note «Fixed income weekly», que «cet allégement est constaté «au moment où les avances à 7 jours baissent de 3,36 MMDH à 38,34 MMDH. S’agissant des placements du Trésor, BKGR note que ces derniers ressortent en hausse.

Al Bayane

Marché des changes: le dirham quasi stable face au dollar

Le dirham est resté quasi-stable face au dollar américain et s’est déprécié de 0,26% face à l’euro, durant la période allant du 28 juillet au 03 août, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique la Banque centrale dans son dernier bulletin hebdomadaire. Au 29 juillet 2022, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 330,1 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 1,1% d’une semaine à l’autre et de 9,7% en glissement annuel.