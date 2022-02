Les écoles privées transforment leurs bachelors en licences, le stress test de l’industrie automobile, Agro-industrie : La Fenagri dresse les priorités ou encore Agriculture et services, les pourvoyeurs d’emploi…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 7 février 2022: L’Economiste

Les écoles privées transforment leurs bachelors en licences Le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui, ne l’a pas encore annoncé officiellement, mais c’en est bel et bien fini du bachelor. C’est d’ailleurs l’un des reproches qui reviennent souvent dans la bouche des opérateurs du privé, le manque de communication du ministère. «Aujourd’hui nous sommes dans le flou. Comme la décision n’est pas encore officialisée, nous ne savons pas quoi faire pour les accréditations des filières par exemple. Doit-on déposer des bachelors ou des licences ? Nous ne savons pas non plus comment orienter notre communication », relève le patron d’une école. Les établissements ont, toutefois, pris les devants. Ceux qui ont lancé des filières bachelor cette année sont en train de les transformer en licences, selon la Conférence des grandes écoles. Le stress test de l’industrie automobile «L’année 2022 sera pire que 2021!» s’accordent à dire les patrons de l’industrie automobile. La crise des semi-conducteurs devrait s’accentuer durant ce premier semestre avec des conséquences lourdes sur les indicateurs de ce secteur stratégique. C’est ce qui ressort de la dernière rencontre du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, avec les opérateurs économiques et dirigeants de la CGEM. «La particularité de notre secteur est qu’il s’inscrit dans une logique globale. De plus, il interagit directement avec les industries mondiales, les chaînes de valeur, le marché des commodités… Il a aussi des interactions à la fois régionales et nationales», tient à préciser Mohamed Bachiri, en sa qualité de directeur du groupe Renault Maroc et coordinateur du Pôle industriel. Aujourd’hui Le Maroc

Agro-industrie : La Fenagri dresse les priorités Les agro-industriels marocains examinent les pistes potentielles qui leur permettront d’effectuer leur sourcing au niveau local. Une analyse approfondie est actuellement en cours pour déterminer les nouvelles orientations à suivre pour atteindre cette étape. Les conclusions de cette étude menée conjointement par la Fenagri et le ministère de l’industrie et du commerce seront dévoilées dans les prochains jours. Les premières indiscrétions font écho d’un potentiel énorme qui permettra à l’agro-industrie de contribuer à la création de valeurs d’autres secteurs. C’est ce qui a été annoncé lors d’une rencontre organisée par la CGEM en partenariat avec la Fédération nationale de l’agroalimentaire (FENAGRI).

Libération

Le projet des lignes Casabusway entame les travaux de revêtement final des voiries et des carrefours

Les aménagements de façade à façade le long des lignes Casabusway Bw1 et Bw2 entrent dans les tronçons les plus avancés en phase de revêtement final et de renforcement de voirie, indique la Société de développement local Casa Transport. Ces travaux se dérouleront par étapes afin de minimiser la gêne de la circulation. Toutefois, des fermetures temporaires de certains carrefours et parties de boulevards ne peuvent être évités, indique Casa Transport. Dans les jours à venir, plusieurs fronts seront ouverts au niveau de la Ligne Bw 1: Laymoun – Salmia (12,5 km), précise Casa Transport.

Al Bayane

Agriculture et services, les pourvoyeurs d’emploi

Les secteurs des services et de l' »agriculture, forêt et pêche » demeurent les premiers pourvoyeurs d’emploi en 2021, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Parmi les 10.772.000 actifs occupés estimés en 2021, le secteur des « services » emploie 45,8%, suivi de l' »agriculture, forêt et pêche » avec 31,2%, de l' »industrie y compris l’artisanat » avec 11,7% (dont 44 ,6% sont des activités artisanales), et des « BTP » avec 11,2%, précise le HCP dans sa récente note d’information relative à la situation du marché du travail en 2021. Et d’ajouter que près de 7 actifs occupés ruraux sur 10 (67,8%) exercent dans le secteur de l’agriculture, forêt et pêche, et près de deux tiers des actifs occupés citadins (65,8%) travaillent dans le secteur des services.

Al Massae

Le marché obligataire se stabilise après un mois mouvementé (AGR)

Le marché obligataire s’est stabilisé durant la période allant du 28 janvier au 03 février 2022 et ce, après un mois mouvementé, indique Attijari Global Research (AGR). « Durant cette 1ère séance d’adjudication du mois de février 2022, le marché obligataire connait une accalmie après une levée importante au cours du mois de janvier dépassant les 24 milliards de dirhams (MMDH). Au cours de cette séance, le Trésor revient sur le segment MT (moyen terme) et lève 2,8 MMDH sur la maturité 2 ans, dans un contexte où les besoins mensuels du Trésor ne sont pas encore annoncés », fait savoir AGR dans sa récente note « Weekly Hebdo Taux – Fixed Income ». Après avoir dépassé les 10 MMDH en moyenne durant le mois dernier, la Demande se contracte à 7,6 MMDH au cours de cette séance, soit un taux de satisfaction de 36%, précise la même source.

Assahra Al Maghribia

Aéroport Marrakech-Ménara: Après près de 3 mois de fermeture, 28 vols programmés lundi

Selon le programme de vols de l’aéroport international Marrakech-Ménara, première destination touristique du Maroc, 28 vols ont été programmés ce lundi, 22 vols mardi, et 34 vols mercredi. Parmi ces vols internationaux, 12 vols d’un total de 1945 passagers, 6 en provenance de la France (3 de Paris, 1 de Nantes et 1 de Lyon, 1 de Marseille), 2 en provenance de l’Espagne (Barcelone et Madrid), 2 du Portugal (Lisbonne), 1 de Genève et 1 d’Istanbul. Selon les informations obtenues par le journal, l’aéroport devrait enregistrer une amélioration du trafic aérien, passant à 45 vols jeudi prochain, puis 57, 53 et 52 vols dans les jours suivants, avec un total de 291 vols par semaine.