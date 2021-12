L’Opinion Gouvernement: Signature de la charte de la majorité par les leaders de l’Istiqlal, du RNI et du PAM Les leaders de la coalition Aziz gouvernementale, Akhannouch, Nizar Baraka et Abdellatif Ouahbi, ont décidé de se réunir, ce lundi, pour conclure le pacte de la majorité un acte par lequel ils engagent Communément les trois partis, RNI, Istiqlal et PAM, à consolider «une alliance gouvernementale de confiance, de respect mutuel et d’actions collectives harmonieuses». Cette cérémonie de signature tripartite était prévue depuis la formation du nouveau gouvernement né des élections législatives du 8 septembre 2021. La Commission de la Cacheroute à Casablanca fait peau neuve La nouvelle commission de la Cacheroute de la communauté juive de Casablanca, seul organisme habilité à délivrer les autorisations «Teoudoth » et le droit d’usage du label «Cacher Maroc », a été mise en place officiellement lundi 29 novembre 2021, annonce un communiqué de la commission de la Cacheroute de la Communauté Israélite de Casablanca (CIC). La Commission est composée de Beth Din du Maroc, qui est le seul organe responsable de toutes les questions liées au respect des instructions religieuses, fait savoir le communiqué. Le Beth Din du Maroc se compose de Av Beth Din, Rabbi Yossef Israel, le Grand Rabbin de Casablanca, Rabbin-juge Gabriel Kessous, responsable de l’abattage rituel, Rabbin-juge Nessim Sebag, Rabbin-juge Michael Moyal, Rabbin-juge Simon Zagury, détaille la même source, ajoutant que l’Administration a été confiée à Isaac Bousldla. Le Matin Nador West Med : 300 millions de dollars supplémentaires en négociation avec un bailleur de fonds multilatéral L’État négocie avec un grand bailleur de fonds multilatéral un prêt de 300 millions de dollars en faveur du complexe industrialo-portuaire Nador West Med. Les deux parties sont parvenues à un accord de principe sur ce financement qui devra être accordé avant juin 2022. Ces fonds cofinanceront le développement de la zone franche et de la zone d’activités économiques ainsi que les infrastructures pour améliorer la connectivité physique du port, notamment avec les autres pôles régionaux. Création du «Cercle d’amitié Maroc-Israël» Le «Cercle d’Amitié Maroc-Israël», présidé par Gabriel Banon, un ancien conseiller de Yasser Arafat, vient de voir le jour à Casablanca, indique un communiqué de cette Association, qui a été autorisée jeudi par les autorités administratives compétentes. Lors de cette assemblée constitutive, les membres ont élu leur conseil d’administration : Gabriel Banon (président), Jacques Knafo (vice-président), Mustapha Sehimi (secrétaire général), Jean-Luc Martinet (trésorier), Mohamed Berrada, Souad Mekkaoui, Nadia Salah, Valérie Benjio, Abdelkader Retnani et Naïm Guessous. Ce Cercle entend œuvrer dans le cadre de la Déclaration historique du 22 décembre 2020 signée entre la délégation américano-israélienne de haut niveau et le Maroc qui « a mis l’accent sur l’ouverture d’une ère nouvelle dans les relations entre le Royaume du Maroc et l’État d’Israël », note le Cercle d’Amitié.

Al Yaoum Al Maghribi

Hilale: Le Maroc résolument engagé contre la violence faite aux femmes

Le Maroc est partie prenante aux efforts internationaux visant à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, a affirmé, à New York, l’ambassadeur, Représentant permanent du Royaume auprès de l’ONU, Omar Hilale. L’ambassadeur intervenait dans le cadre d’une réunion de haut niveau marquant le premier anniversaire de la création du Groupe d’amis contre la violence à l’égard des femmes dont le Maroc est membre fondateur. En avril 2020, le Maroc « n’a pas hésité à rejoindre les efforts de l’Union européenne, l’Argentine, la Mongolie, la Nouvelle Zélande, la Namibie, et la Turquie pour adopter une Déclaration conjointe en soutien à l’appel du Secrétaire général de l’ONU “pour la paix à la maison, dans les foyers, à travers le monde entier », a souligné Hilale lors de cette réunion de haut niveau qui se tenait sous le thème “L’autonomisation économique des femmes et la pandémie de l’ombre”.

Assahra Al Maghribia

Coprésidé par le Maroc, l’Africa Focus Group permettra de renforcer les capacités de lutte antiterroriste

Coprésidé par le Maroc, l’Africa Focus Group relevant de la Coalition Internationale contre Daesh, permettra de renforcer les capacités civiles de lutte contre la menace terroriste en Afrique, a indiqué le département d’Etat américain. « L’Africa Focus Group permettra à la Coalition d’entreprendre des programmes de renforcement des capacités civiles pour aider à faire face à la menace de Daesh en Afrique, et de synchroniser ces efforts avec les initiatives existantes sur le terrain », a indiqué la diplomatie américaine dans un communiqué diffusé suite à la réunion des Directeurs politiques de la Coalition Internationale contre Daesh, tenue à Bruxelles, avec la participation du Royaume. S’exprimant lors de la session inaugurale de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, a indiqué que le Maroc a toujours attiré l’attention de la communauté internationale, en général, et de la Coalition mondiale contre Daesh, en particulier, sur la nécessité de faire face à la menace « croissante » des groupes terroristes en Afrique.

Al Alam

INDH: 1066 projets réalisés pour un investissement de 462 millions de dirhams

Depuis son lancement en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) est constamment mobilisée, pour la dignité des personnes à besoins spécifiques, contribuant ainsi à favoriser leur intégration dans la société. A travers le Programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité, l’INDH a mis en œuvre de nombreux projets de prise en charge des personnes handicapées sans ressources dans des centres spécialisés, répartis sur l’ensemble du territoire national. Depuis septembre 2018, qui marque le lancement de la phase III de l’INDH, les prestations assurées par ces centres ont été sensiblement améliorées. Par ailleurs, dès le début effectif de la 3e phase en 2019, l’INDH a piloté 1066 projets et actions, et mis en œuvre un investissement de 462 millions de dirhams qui a bénéficié à plus de 150 000 personnes ces trois dernières années, réparties sur tout le territoire national.