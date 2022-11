Taxation des avocats, profs vacataires, recommandations du CESE… Voici les principaux titres développés par la presse quotidienne de ce vendredi 4 novembre:

Le Matin

IR pour les avocats : Mustapha Baitas admet des difficultés d’application

Les nouvelles mesures fiscales portant sur l’impôt sur le revenu applicable aux professions libérales ont provoqué un tollé général parmi ces catégories de professionnels, notamment les avocats. Les robes noires s’opposent farouchement aux mesures prévues dans le projet de loi de Finances pour 2023 relatives à leur taxation et des barreaux ont déjà décrété des grèves. Interpellé sur cette question, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a reconnu que les discussions menées avec les avocats ont montré que l’application de ce nouveau système fiscal pose effectivement des difficultés.

L’Economiste

Profs vacataires: fini la récréation fiscale!

À partir du 1er janvier 2023, les vacataires de l’enseignement et de la formation professionnelle privés verront leur rémunération baisser sensiblement. En effet, le projet de loi de finances pour 2023 prévoit de relever le montant de la retenue à la source de 17% à 30%. Une mesure assortie de l’obligation de déclarer l’ensemble des revenus générés au cours de l’année. La même ponction concernera également les enseignants auto-entrepreneurs. Une autre mesure portera sur le doublement du taux de taxation qui passera d’ici 2026 de 10% à 20% pour les sociétés réalisant un bénéfice net de moins 300.000 DH.

Les Inspirations Eco

Banque Mondiale: investissements climatiques, une source de profits

Pour ancrer le Maroc sur une trajectoire de résilience et bas carbone à l’horizon 2050, il faut mobiliser des investissements de l’ordre de 78 MMDH. C’est la principale recommandation du rapport sur le climat et le développement, qui vient d’être publié par la Banque mondiale. En effet, ce rapport met l’accent sur l’importance que l’investissement dans le climat peut procurer comme avantages pour le Royaume. « Cela permettra de créer de nouveaux emplois, de redynamiser les zones rurales et de transformer le pays en un pôle industriel ‘vert’ tout en l’aidant à atteindre plus largement ses objectifs de développement », dixit la Banque mondiale. Parmi les bénéfices escomptés, figurent également l’environnement attractif pour les investissements étrangers directs, un centre d’exportations, en plus de la stimulation de la croissance économique.

Aujourd’hui le Maroc

HCP : Le taux de chômage a baissé de 0,4 point en une année

Le taux de chômage a baissé de 0,4 point au niveau national entre le troisième trimestre de 2021 et celui de 2022, en passant de 11,8 à 11,4%. Dans sa note d’information sur la situation du marché du travail au troisième trimestre 2022, le HCP précise que le taux de chômage a régressé de 1 point en milieu urbain, passant de 16 à 15% alors qu’il a stagné en milieu rural en s’établissant à 5,2%. En l’espace d’une année, le nombre de chômeurs a baissé de 70.000 personnes, passant de 1.447.000 à 1.378.000 chômeurs, ce qui correspond à une baisse de 5%. Cette tendance baissière résulte d’une diminution de 62.000 chômeurs en milieu urbain et de 8.000 en milieu rural.

Bayane Al Yaoum

Choc inflationniste: les recommandations du CESE

Le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) a recommandé, dans son dernier rapport annuel, d’envisager la distribution d’aides ciblées aux catégories les plus vulnérables afin de faire face au choc inflationniste récent. S’agissant des actions à caractère immédiat, et outre la distribution d’aides ciblées aux catégories les plus vulnérables, le CESE a également recommandé le maintien des droits de douane sur certains produits de base importés à des niveaux bas, ainsi que le renforcement du contrôle du respect de la concurrence dans les différents secteurs, en particulier ceux relatifs aux biens de première nécessité et produits de base, avec des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’infractions.