Colère des transporteurs routiers, hélicoptères de combat, registre nationale unifié… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi 31 octobre:

L’Opinion

Hélicoptère H135 : éclaircissement sur la commande marocaine

Engagées dans un vaste chantier de modernisation de leur flotte aérienne, les Forces Armées Royales diversifient leurs achats d’aéronefs. En plus de sa panoplie d’avions de chasse, le Royaume tourne son regard vers les hélicoptères appelés à renforcer sa flotte. Après s’être doté des fameux hélicoptères de combat américain «Apache» et des BELL 412 EPI à usage maritime, le Maroc mise également sur les aéronefs de transport et d’entraînement, dont les H135 qu’il a commandés à Airbus. Une source autorisée du constructeur aérien a indiqué que le H135 est conçu pour une grande variété de missions. « Il peut effectuer des missions de transport de personnes, de sauvetage, de police, de transport médicalisé ou encore de formation et d’entraînement », a-t-il révélé au journal.

Aujoud’hui le Maroc

Registre national de la population : La généralisation déployée

Le Registre national de la population (RNP) désormais élargi à de nouveaux territoires. Alors que le gouvernement s’est engagé à accélérer le déploiement du nouveau système de ciblage pour les aides directes, il a été procédé il y a quelques jours à la généralisation progressive du RNP à de nouvelles provinces et préfectures au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra. C’est ce qui ressort d’une nouvelle décision du ministre de l’intérieur Abdelouafi Laftit. Cette décision stipule que le Registre national de la population entrera en fonction le 27 octobre 2022 dans les provinces et préfectures suivantes : préfecture de Salé, préfecture de Skhirat-Temara, province de Khemisset, province de Sidi Kacem et province de Sidi Slimane.

Le Matin

Investissements privés : des contrats d’application régionaux et sectoriels arrivent !

L’Etat entend favoriser la montée en puissance des investissements portés par le secteur privé. Une étude de déclinaison régionale et sectorielle de la stratégie nationale de développement des investissements privés est dans le pipe. Celle-ci aboutira à l’élaboration de contrats d’application par région et par secteur avec des objectifs chiffrés en concertation avec l’ensemble des partie prenantes. Le premier objectif étant de porter la part du privé à hauteur de 50% dans le total des investissements mobilisés à l’horizon 2026 et à 65% d’ici 2035.

Les Inspirations éco

Défaillances d’entreprises: 2023 sera mortelle!

L’effet de la crise économique sur les défaillances d’entreprises commencera à se faire percevoir avec davantage d’acuité en 2023. Les pressions inflationnistes, le resserrement monétaire, la crise énergétique et les perturbations des chaînes d’approvisionnement mettent la trésorerie des entreprises en péril. Un taux de 44% de hausse des défaillances d’entreprises au Maroc, escompté en 2023 comparativement à 2019, est spectaculairement élevé, estime Hicham Bensaid Alaoui, directeur général d’Allianz Trade au Maroc. Au niveau mondial, ce chiffre est de seulement de 2%, alors qu’il est de l’ordre de 23% pour les pays de la zone Euro. En prenant l’exemple de pays européens potentiellement comparables, ce chiffre est de fait inférieur à 20% en Roumanie et au Portugal, par exemple, révélant ainsi la sensibilité de la situation dans notre pays.

Al Massae

Les syndicats du transport routier protestent contre la dégradation des conditions de leurs professionnels

La Coordination des Syndicats du secteur du transport routier de marchandises au Maroc a indiqué que les conditions du secteur se détériorent de plus en plus. Elle a demandé au chef du gouvernement Aziz Akhannouch d’intervenir pour prendre toutes les mesures susceptibles de relancer ce secteur, et ouvrir un vrai dialogue qui tienne compte de la réelle représentativité sectorielle. La coordination, qui regroupe les syndicats du transport routier de marchandises affiliés à la CDT, à l’UGTM et à l’UNTM, a fait part, dans un communiqué conjoint, de son intention de recourir à tous les moyens d’action, y compris une grève nationale, appelant le gouvernement à augmenter la valeur de la subvention, en attendant de plafonner les prix des carburants des professionnels dans les plus brefs délais. Les syndicats ont estimé que la hausse successive des prix des produits de première nécessité, notamment du carburant, a aggravé la souffrance des professionnels.