La production électrique en hausse, Driss Lachgar réélu, progression du trafic portuaire… Voici les principaux titres développés par la presse nationale parue lundi:

L’Economiste

Le crédit à l’équipement reprend de la vigueur

Éprouvées par plusieurs mois de crise sanitaire, les entreprises semblent s’accommoder de la situation et le risque de nouvelles restrictions. Même si c’est encore le brouillard dans certaines branches d’activité, elles se montrent dans l’ensemble moins hésitantes que par le passé, et se projettent un peu plus. Les crédits destinés à l’équipement se sont accélérés à partir de septembre, un regain de forme qui a été favorable à la croissance économique. Il faut voir si cette dynamique se poursuit sur les premiers mois de 2022, ce qui serait une bonne nouvelle.

Aujourd’hui Le Maroc

Digitalisation: Un Maroc à deux vitesses

Face à une forte volonté des pouvoirs publics, il existe malheureusement une faible adhésion des acteurs sur le marché. Le récent appel du HCP à l’adhésion à ses efforts en dit long sur la situation. Alors que le Haut-commissariat au Plan a mis en place des plateformes pour digitaliser ses échanges avec les institutions, celles- ci, à quelques exceptions près, ne suivent pas l’effort. Trois ou quatre institutions auraient joué le jeu avec le HCP. Ce dernier, dans le cadre de son programme de transformation digitale, vient de réitérer son appel aux entreprises à souscrire à la plate-forme digitale d’échange d’informations sur la conjoncture économique nationale. Cette plateforme de collecte de données statistiques à distance pour les enquêtes de conjoncture auprès des entreprises, mise en place au troisième trimestre 2021, utilisera le canal «Internet» et mettra à la disposition des entreprises des formulaires en ligne qui remplaceront ainsi les anciens questionnaires «papier», indique un communiqué du HCP.

Le Matin

Énergie électrique: La production en hausse de 6,1% à fin novembre 2021

La production de l’énergie électrique au niveau national s’est accrue de 6,1% à fin novembre 2021, après une baisse de 4,2% une année auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Cette évolution fait suite à l’accroissement de la production privée de l’énergie électrique (+6,2%), de la production de l’ONEE (+10,1%) et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 (+4,7%), précise la DEPF dans sa note de conjoncture de janvier 2022, ajoutant que comparativement à son niveau pré-crise, cette production est en amélioration de 1,7% après +1,3% à fin septembre 2021. La production de l’énergie électrique, au niveau national, s’est renforcée davantage au T4 – 2021 comme le traduit la hausse de 5,8%, au titre des deux premiers mois de ce trimestre. Cette évolution fait suite à une hausse de cette production de 3,3% au T3, de 15,5% au T2 et de 0,7% au T1- 2021.

L’Opinion

Hydrogène: le Maroc, futur leader énergétique

Selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), l’hydrogène vert pourrait couvrir jusqu’à 12 % de la consommation mondiale d’énergie en 2050, ce qui affecterait considérablement les changements géopolitiques et géoéconomiques et créerait de nouvelles relations mondiales dans le commerce de l’énergie. Le Maroc s’est classé au quatrième rang mondial des pays candidats pour devenir de grands producteurs d’hydrogène, après l’Australie, le Chili et l’Arabie saoudite, et devant de nombreux pays qui occupent actuellement une part importante du commerce du pétrole et du gaz, avec en tête les Etats-Unis, l’Algérie, le Qatar, le Sultanat d’Oman, les Emirats arabes unis et le Royaume- Uni. Le rapport place le Maroc sur la carte des pays qui pourraient devenir des acteurs majeurs dans la course à l’hydrogène vert, aux côtés du Chili, de l’Australie et de l’Arabie saoudite. Ces pays pourraient devenir des fournisseurs mondiaux de carburants propres d’ici le milieu du siècle.

Al Yaoum Al Maghribi

Driss Lachgar, réélu premier secrétaire de l’USFP pour un 3ème mandat

Driss Lachgar a été réélu premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) pour un troisième mandat, à l’issue des travaux du 11e congrès national du parti qui s’est tenu au Complexe Moulay Rachid de la jeunesse et de l’enfance à Bouznika. Lachgar a été reconduit à la tête de l’USFP à la majorité absolue après avoir obtenu 1158 voix contre 77 en faveur de Tarik Sellam, sur 1235 suffrages exprimés (1344 congressistes). Dans une allocution à cette occasion, Lachgar a adressé ses remerciements et exprimé sa gratitude aux membres du parti pour leur contribution au succès du Congrès national, inaugurant ainsi une nouvelle étape dans le processus mené par l’USFP, qui a été fondé comme étant un projet collectif visant l’émancipation économique et sociale.

Al Ahdath Al Maghribia

Le trafic portuaire passe à 192,1 millions de tonnes en 2021

Les ports marocains ont enregistré une évolution importante du trafic portuaire global qui est passé de 172,1 millions de tonnes en 2020 à 192,1 millions de tonnes en 2021, soit une hausse de 11,6%. Selon un communiqué du ministère de l’Equipement et de l’Eau, le trafic domestique a enregistré un volume de 111,5 millions de tonnes (+1,5%) tandis que le transbordement a atteint un volume de 80,5 millions de tonnes, soit une croissance significative de 29,5% par rapport à 2020. En effet, malgré les effets de la crise sanitaire mondiale, les secteurs maritime et portuaire ont globalement montré une grande résilience vis-à-vis de la pandémie de la Covid-19, en assurant la continuité des chaines d’approvisionnement mondiales durant l’année 2021, se félicite le ministère. L’année dernière a été marquée par la prédominance de l’activité de transbordement par rapport aux importations, une première dans l’histoire des trafics portuaires au Maroc, a fait savoir le ministère, précisant que le transbordement a représenté 41,9% du trafic global, suivi des importations de 33,3%, des exportations de 20,8%, du cabotage de 3,2% et du soutage de 0,8%.