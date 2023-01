Sociétés régionales multiservices: pourquoi l’UMT dit non au projet de loi 83-21; Aït Taleb: la réforme de la santé va révolutionner le secteur sur le long termes; Avis préalable/Immobilier: pas avant juillet prochain; Carburants: la consommation se tasse, les recettes de la TIC aussi… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi:

Le Matin

L’Iraq réitère sa position ferme en soutien à l’intégrité territoriale du Royaume

L’Irak a réitéré, samedi, sa position ferme en soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc. « Je réitère la position constante de l’Irak sur la question du Sahara marocain et son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc », a déclaré le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, tenue à l’issue de leurs entretiens à Bagdad. Il a ajouté que l’Irak se tient aux côtés du Maroc concernant la question de son intégrité territoriale nationale.

Sociétés régionales multiservices: pourquoi l’UMT dit non au projet de loi 83-21

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi dernier, a examiné et adopté le projet de loi 83-21 relatif aux sociétés régionales multiservices. À terme, ces sociétés seront les seuls opérateurs chargés de la gestion des services publics de distribution d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide dans chaque région. La Fédération nationale de l’eau potable, affiliée à l’Union marocaine du travail (UMT), oppose toutefois son «niet» à ce projet, car elle y voit une tentative visant à privatiser ce secteur.

Aït Taleb: la réforme de la santé va révolutionner le secteur sur le long termes

Invité à l’émission «Décryptage » diffusée sur la station de radio «MFM», le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Aït Taleb a souligné que la future réforme de la santé offrira de nouvelles perspectives à même de créer une révolution dans le secteur de la santé à moyen et long termes. «La nouvelle réforme, qui place le patient au cœur de toutes les stratégies, portera ses premiers fruits à partir de 2024. C’est un chantier colossal qui va permettre non seulement de doter le système de santé d’une organisation et d’une architecture révolutionnaires, mais permettra également d’humaniser l’offre de soin et de la rendre plus efficiente à travers la création d’un système d’information intégré pour collecter et exploiter toute l’information relative au système de santé», note Khalid Aït Taleb.

L’Economiste

Avis préalable/Immobilier: pas avant juillet prochain

La procédure relative à l’avis préalable avant la cession d’une résidence principale ne sera mise en œuvre qu’en juillet prochain. La date d’entrée en vigueur de la mesure prévue par la loi de finances 2023 ayant été fixée via l’article 241 bis-II-C du code général des impôts. Un délai qui devrait permettre à la DGI de préparer le mécanisme nécessaire, notamment le paramétrage de sa plateforme puisque la demande devra être souscrite en ligne. Toutefois, la condition de délai a été ramenée à 5 ans au lieu de 6 ans.

Tourisme: L’ONMT primé en France

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a été primé en France pour sa campagne « Maroc, Terre de Lumière ». « La campagne ‘Maroc-Terre de Lumière’ lancée par l’Office National Marocain du Tourisme continue de faire rêver dans le monde entier. Le groupe média français spécialisé TourMaG vient en effet de l’élire comme ‘la Meilleure campagne de promotion internationale’ pour l’année 2022 », indique l’Office dans un communiqué.

L’Opinion

L’usine de production d’hydrogène vert, fleuron de la coopération bilatérale

L’incontournable dialogue stratégique entre l’Allemagne et le Maroc permet d’avancer plus efficacement et plus rapidement sur les questions bilatérales et internationales, a souligné l’Ambassadeur allemand au Maroc, Robert Dölger. De ces négociations bilatérales est née une récente action concrète, à savoir la construction d’une installation industrielle de pointe pour la production d’hydrogène vert, a fait savoir Dölger, notant que la question de l’hydrogène vert (Power-to-X) présente un enjeu particulier. « Power-to-X devrait en outre à moyen terme faire en sorte que le Maroc passe du statut d’importateur de combustibles fossiles à celui de fournisseur de produits d’hydrogène vert de haute qualité, et même à celui d’exportateur de sources d’énergie », a-t-il dit dans un entretien au journal.

Agadir/Salon “Halieutis”: 50.000 visiteurs attendus à une plateforme de référence

Le Salon Halieutis dont la 6ème édition se tiendra du 02 au 05 février prochain à Agadir, sous le thème: « Pêche et Aquaculture durables : leviers pour une Economie Bleue inclusive et performante », se veut une plateforme de référence au niveau national et international pour la promotion du secteur halieutique. Dans une déclaration à la presse, la présidente de l’Association du Salon Halieutis, Amina Figuigui, a souligné que ce Salon, qui ouvrira ses portes au grand public les 4 et 5 février 2023, constitue un événement d’une importance majeure sur les plans national et international. Organisée au parc des expositions d’Agadir, sur plus de 16.000 m², cette manifestation sera marquée par la participation de plusieurs pays et devrait accueillir plus de 50.000 visiteurs, a-t-elle ajouté.

Les Inspirations Éco

Carburants: la consommation se tasse, les recettes de la TIC aussi

Le mois de décembre 2022 s’achève avec une baisse de 5% des recettes de la Taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques par rapport à leur niveau de fin décembre 2021. En termes de montant, cela fait 15,969 milliards de dirhams (MMDH) de recettes à fin décembre contre 16,775 MMDH à fin décembre 2021, soit une différence de 806 millions de dirhams. En effet, la baisse de la TIC traduit un repli de la consommation de carburant à la pompe. Face à ces chiffres, il est important de noter qu’à la contraction des recettes de la TIC correspond une diminution de la consommation de carburant. Cela signifie que les automobilistes utilisent moins de carburant pour leurs déplacements quotidiens, soit en optant pour des moyens de transport plus économes en énergie, soit en réduisant leurs déplacements, notamment ceux qui sont non-essentiels.

Finance climatique: Le Maroc surclasse les pays du Maghreb

Le Maroc a réussi encore une fois à se placer à la tête des pays maghrébins en matière de préparation des systèmes financiers afin de soutenir l’action climatique, selon le rapport «Climate Finance Readiness Index» couvrant la région Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de la Turquie (MENAT). Publié récemment par le cabinet de consulting Green For South basé à Toronto et Casablanca, le rapport souligne que le Royaume, dans sa sous-région qui comprend également l’Algérie et la Tunisie, est le premier à avoir adopté des « réglementations et des lignes directrices appropriées (principalement volontaires à ce stade), un volume intéressant de l’activité de financement climatique (traitant avec des fonds internationaux et émettant des obligations vertes) et des dispositifs de sensibilisation efficaces».