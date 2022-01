Les clignotants de l’export au vert, textile : Un bouclier de protection prorogé jusqu’à fin 2022, Plaidoyer pour la montée en force d’un tiers-secteur mal exploité ou encore la demande intérieure qui augmente de 8,3% au 3e trimestre 2021…, voici les principaux titres de la presse nationale parue lundi 3 janvier 2022:

L’Economiste

Les clignotants de l’export au vert

En attendant la situation annuelle, les échanges commerciaux à fin novembre poursuivent leur tendance haussière. Les exportations sont en expansion de 22,5%, selon l’Office des changes. Tous les secteurs exportateurs ont repris et affichent des progressions intéressantes. Seule ombre au tableau, le risque Omicron et les incertitudes qu’il engendre. Les exportations sont tirées par la hausse des cours du phosphate et dérivés et les ventes du secteur automobile malgré les difficultés d’approvisionnement en semi-conducteurs que connaît le secteur au niveau mondial. Une dynamique qui devrait se poursuivre en 2022, année durant laquelle une accélération des ventes de la construction automobile est attendue.

Contribution sociale: la machine à sous reprend service

Le régime fiscal des sociétés CFC aura connu cette année deux importants réajustements à la faveur de la loi de finances 2022. En plus de la généralisation du nouveau barème 15% au lieu de 8,75% à partir du 1er janvier 2023, les structures CFC seront soumises à la contribution de solidarité sociale au titre de l’exercice comptable 2021. C’est la première fois qu’elles sont invitées à participer à l’effort fiscal national pour faire face aux effets économiques négatifs de la pandémie et au financement de la généralisation de la couverture sociale. La contribution sociale, qui a été mise en place à trois reprises au cours de ces dernières années, n’a pas été accueillie avec joie. Ni par les personnes physiques, ni les personnes morales concernées

Aujourd’hui Le Maroc

Textile : Un bouclier de protection prorogé jusqu’à fin 2022

Une première circulaire de la Douane prévoyait des mesures de sauvegarde contre certains produits textiles issus de la Turquie avec comme date d’échéance le 3 décembre 2021. Cela dit, un arrêté conjoint du ministère de l’économie et des finances ainsi que celui de l’industrie et du commerce est venu prolonger le délai. Dans les détails, l’Administration de la douane et des impôts indirects informe ses services que cette décision a été prorogée d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Concrètement, ladite mesure de sauvegarde préférentielle sur les importations turques prévoit l’application d’un droit additionnel ad-valorem équivalent à 90% du droit d’importation applicable dans le cadre du droit commun.

Crédits bancaires : Un encours de 965,34 MMDH à fin novembre

Le crédit bancaire au secteur non financier ressort stable au onzième mois de l’année. C’est ce que l’on peut relever des dernières statistiques monétaires de Bank Al-Maghrib. Le rythme de croissance de ces prêts ressort à 4,1% en novembre 2021, soit un encours de 845,36 milliards de dirhams. Commentant cette évolution, la banque centrale indique « qu’elle reflète une hausse de 4% en novembre après 3,9% en octobre des crédits aux sociétés non financières privées et une augmentation des prêts aux ménages de 5% ».

Libération

La demande intérieure augmente de 8,3% au 3e trimestre 2021

La demande intérieure a progressé de 8,3% au troisième trimestre (T3) 2021 au lieu d’une baisse de 6,5% la même période de l’année 2020, selon le HCP. Cette demande a ainsi contribué pour 8,8 points à la croissance économique nationale au lieu d’une contribution négative de 7 points, indique le HCP dans une note d’information sur la situation économique nationale au cours du T3-2021. Dans ce cadre, les dépenses de consommation finale des ménages ont connu une hausse de 5,8% au lieu d’une baisse de 5,7%, contribuant pour 3,2 points à la croissance au lieu d’une contribution négative de 3,1 points.

Industrie médicale : ABA Technology et MMI Cluster s’allient pour promouvoir le « Made in Morocco »

Le Groupe ABA Technology et le Moroccan Medical & Biomedical Industrial Cluster (MMI) ont signé une convention de partenariat pour le développement de l’industrialisation de dispositifs médicaux « Made in Morocco ». Ce partenariat s’appuie sur l’expertise du groupe marocain ABA Technology en matière d’Internet des Objets (IoT: Internet of Things), d’électronique et de life science pour accompagner MMI Cluster dans l’industrialisation des solutions health-tech et des dispositifs médicaux innovants.