voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 27 décembre 2021 :

L’Économiste

La situation est très critique! Le tourisme reste de loin le secteur le plus impacté par la crise Covid. Cela fait 21 mois que les opérateurs ne travaillent pas (hôteliers, voyagistes, restaurateurs..). Selon la ministre de tutelle, la destination Maroc est passée de 13 millions de touristes à 3,7 millions à fin novembre dernier, avec la perte sèche de 50 milliards de DH de recettes! C’est-à-dire que le modèle économique s’essouffle. Pour réactiver les moteurs, il est temps de changer de logiciel. Les décideurs et les opérateurs devront concevoir de nouvelles offres, des incitations, injecter de nouveaux produits. A ce jour, le segment du tourisme interne reste la meilleure alternative. L’ONMT vient de réaliser une étude détaillée sur la typologie du touriste marocain pour mieux coller aux attentes de ce marché porteur.

Une première dans la filière industrielle automobile en Afrique, l’écosystème industriel de Renault Maroc s’offre de nouvelles installations et équipements de dernière génération. Le constructeur vient de donner le coup d’envoi à une pièce maîtresse de son outil industriel à l’usine de Tanger (Melloussa). Il s’agit d’une presse d’emboutissage de haute performance industrielle: « Press XL High Spced ». « C’est une nouvelle ligne d’emboutissage de haute précision technologique. Une première dans la filière industrielle non seulement au Maroc mais sur l’ensemble du continent.. Et c’est une cinquième à l’échelle mondiale », explique le constructeur.

Aujourd’hui Le Maroc

Le ministère de l’Industrie et du commerce vient de déposer un avant-projet de loi sur la question des délais de paiement au Secrétariat général du gouvernement. Effet pandémie oblige, le gouvernement propose une période transitoire de deux ans pour les délais de paiement à compter de janvier 2022. Le texte propose à titre transitoire de suspendre l’application des délais légaux dès le début de l’année prochaine et pour une durée de deux années. Le délai au cours de cette période transitoire sera porté à 120 jours voire 180 pour certains secteurs particuliers dans le cadre des accords professionnels. La signature de ces derniers doit cependant intervenir avant fin 2023.

Le gouvernement fédéral du Nigeria, en collaboration avec le Maroc et le gouvernement de l’État de Jigawa, travaille sur la mise en place d’initiatives d’énergie solaire afin de stimuler l’utilisation de l’énergie dans la zone nord-ouest et dans d’autres régions du pays, a révélé le commissaire de l’État de Jigawa pour les terres, le logement et la planification urbaine et régionale, Sagir Musa Ahmed. Ahmed a indiqué que le projet prévu serait implanté dans le conseil local de Gwiwa, zone du gouvernement local de l’État de Jigawa, avec une allocation de terres estimée à 200.000 hectares pour le projet, rapporte le journal local « The Guardian ».

L’Opinion

La question de l’ampleur du fardeau fiscal au Maroc pour les entreprises se pose avec acuité dans ce contexte économique difficile marqué par un renforcement de la compétition internationale conjugué à une pression fiscale jugée relativement importante au Maroc. Souvent présenté comme un instrument budgétaire efficace pour encourager l’investissement, le sujet de l’impôt sur les Sociétés (IS) reste problématique. Ainsi, une récente étude menée par le département de la recherche de Bank A-Maghrib (BAM) démontre qu’une baisse de l’IS à elle seule est loin d’être suffisante pour renforcer l’attractivité de l’économie marocaine. Selon les experts de BAM, la solution passe par l’urgence de tenir en compte l’importance de l’investissement dans la politique budgétaire publique et la mise en place des règles budgétaires afin de préserver cet investissement.

À l’instar de tous les segments du secteur, le fret aérien est lourdement impacté par la baisse des activités aéroportuaires. Face à la flambée du fret maritime, il devait constituer la solution de repli pour les exportateurs. Un « plan B » qui peine pour le moment à s’activer, avec seulement 35.236 tonnes de marchandises affrétées par voie aérienne lors des six premiers mois de l’année contre 48.696 tonnes lors de la même période en 2019. Une situation qui s’explique en partie par la nouvelle fermeture des frontières aériennes. Au Royaume, Royal Air Maroc domine le segment du fret, mais peut davantage en tirer profit en se focalisant sur les marchés d’Afrique subsaharienne, où l’aérien a toutes les chances de se positionner en tant que voie logistique pour les flux en marchandises face aux problèmes de connectivité.

Al Bayane

C’est en temps de crise qu’apparait la force de l’amitié et il ne fait aucun doute que la crise de Covid-19 qui a frappé de plein fouet l’ensemble de la planète a bien démontré la profondeur des liens d’amitié et de coopération entre le Maroc et la Chine, lesquels liens sont un modèle de solidarité et de coopération en temps de pandémie. En effet, la coopération entre le Maroc, leader en Afrique, et la Chine, géant asiatique, a été consolidée en temps de pandémie, et elle ne s’est pas limitée à la fourniture de vaccins et à l’échange d’expériences dans le domaine de la santé, mais bien au delà. Les deux pays se sont engagés dans un projet ambitieux de fabrication de vaccins contre Covid-19. Une démarche qui témoigne, si besoin est, du niveau distingué des relations bilatérales et renforce le dynamisme du partenariat stratégique entre les deux pays qui apportera à coup sûr ses bienfaits aux différents pays du continent africain.

Les éléments du service préfectoral de la Police judiciaire de Tanger ont interpellé, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, cinq individus soupçonnés d’être impliqués dans des affaires de sextorsion. Le principal suspect, un multirécidiviste impliqué dans des affaires d’extorsion et faisant l’objet d’un avis de recherche au niveau national pour sextorsion, a été interpellé, a indiqué la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que quatre autres complices dans ces actes criminels ont été appréhendés dans un appartement qu’ils louent à Tanger.