Retour du télétravail à Casablanca, le PLF 2022 bientôt présenté, le Maroc accélère la vaccination… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de lundi:

Le Matin

Parlement: Présentation du PLF-2022, mercredi prochain.

La Commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants et celle des finances, de la planification et du développement économique de la Chambre des conseillers tiendront, mercredi prochain à Rabat, une réunion conjointe sur le projet de Loi de finances 2022 (PLF-2022). Cette réunion, qui sera organisée au siège de la Chambre des représentants, sera l’occasion pour le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration de présenter le cadre général de l’élaboration du PLF-2022, indiquent les Chambres des représentants et des conseillers dans un communiqué conjoint. Cette rencontre se déroulera dans le strict respect des mesures de prévention et de protection mises en place par les deux Chambres, conclut la même source.

L’Economiste

Le Foncier public pour relancer l’investissement.

Des dizaines de milliers d’hectares du domaine privé de l’Etat ont été mobilisés en 2020 pour relancer l’investissement essentiel pour la reprise de l’activité économique. Les secteurs concernés sont les services, le tourisme, l’industrie et l’agro-industrie. C’est ce qui ressort du rapport d’activité pour 2020 de la Direction des domaines de l’Etat, relevant du ministère des Finances. Sur son tableau de bord également, le chantier de l’apurement juridique du patrimoine foncier avec une opération d’immatriculation dépassant 55,7%. • L’automobile cartonne encore à l’export. L’automobile a enregistré l’une des plus fortes progressions du secteur manufacturier à l’export à fin mai dernier, avec une progression des exportations de 49,5%. L’industrie automobile devance ainsi l’électronique et électricité (+40,2%), le textile et cuir (+38,8%), les dérivés du phosphate (+22,3%) et l’industrie alimentaire (+10,8%). De manière générale, à fin mai 2021, les exportations se sont consolidées de 23,5% à 126,7 milliards de DH, retrouvant ainsi leur niveau d’avant la crise (126,4 milliards de DH). Toutefois, le déficit commercial s’est creusé de 10,4% pour s’établir à près de 81 milliards de DH.

Aujourd’hui le Maroc

Vaccination: le Maroc accélère le process.

La situation épidémiologique au Maroc devient de plus en plus alarmante. Tous les indicateurs grimpent en flèche: les cas de contamination, les cas actifs, les décès, les cas sévères ou critiques, le taux d’occupation des lits de réanimation Covid- 19. Le pays a enregistré samedi 24 juillet un nouveau pic avec 5.494 nouveaux cas. Le nombre de patients admis en réanimation ou soins intensifs ne cesse d’augmenter de jour en jour. A cet effet, le Maroc va entamer la vaccination des 25-29 ans dès ce lundi. Le vaccin protège des formes graves à 90%. C’est pourquoi le seul moyen de contrer la propagation du virus est d’accélérer la vaccination. Pour ce faire, les autorités ont pris toutes les mesures. Il faut signaler à ce sujet l’ouverture des centres de vaccination anti-Covid le lendemain de l’Aïd Al Adha. Le ministère de la santé a aussi annoncé, samedi, l’ouverture des centres de vaccination tous les jours jusqu’à 20 heures et ce dès le dimanche 25 juillet. Une mesure qui s’inscrit dans le cadre de l’accélération du processus de vaccination.

L’Opinion

Casablanca-Settat : les entreprises du secteur privé appelées à privilégier le télétravail.

Face à l’évolution inquiétante de la situation épidémiologique due particulièrement aux nouveaux variants du coronavirus, la Wilaya de la région de Casablanca-Settat appelle la population au maintien de la vigilance et de la mobilisation individuelle et collective pour faire face à la propagation rapide du virus. La Wilaya exhorte, dans un communiqué, la population éligible non encore vaccinée à se rendre massivement aux centres dédiés pour se faire vacciner étant donné que la vaccination constitue aujourd’hui le seul moyen pour se protéger individuellement et collectivement contre cette pandémie et freiner ainsi sa propagation. Les doses du vaccin sont disponibles et les centres de vaccination sont ouverts, alors que de nombreuses personnes ne sont pas encore vaccinées, relève le communiqué.

Assahraa Al Maghribiya

Des délais de paiement plus courts

La moyenne des délais de paiement déclarés par l’ensemble des établissements et entreprises publics (EEP) a atteint 40,4 jours au titre des six premiers mois de cette année, contre 40,58 jours à fin juin 2020, selon la Direction des entreprises publiques et de la privatisation (DEPP) relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration. « Le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration (MEFRA) a publié, le vendredi 23 juillet 2021, les délais de paiement déclarés par les EEP concernant le mois de juin 2021 et ce, au niveau de la rubrique de l’Observatoire des Délais de Paiement (ODP) sur le portail dudit ministère », indique la DEPP dans un avis. Cette publication à caractère trimestriel s’inscrit dans le cadre de la démarche progressive adoptée par le MEFRA depuis la première publication effectuée le 31 octobre 2019, fait savoir la même source.