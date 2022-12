Dialogue social, indice de l’innovation, baisse des crimes violents… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi:

L’Economiste

Le dialogue social en panne

Le laborieux dialogue social entre le gouvernement, le patronat et les syndicats les plus représentatifs (UMT, UGTM et CDT) avait débouché, le 30 avril dernier, sur un accord portant sur plusieurs points. Certains, tels qu’une première hausse de 5% du salaire minimum le 1er septembre dernier avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, ont déjà été mis en ceuvre. Mais beaucoup d’autres points sont largement en retard. Parmi ces derniers, figure la promulgation de la loi sur l’exercice du droit de grève. Or, le texte était prévu dans le cadre de ce même dialogue social pour le mois de janvier 2023 au plus tard. A moins d’une semaine de la fin de l’année, aucun projet de loi n’a vu le jour. Par conséquent, il ne pourra jamais être discuté entre les parties prenantes avant son introduction dans le circuit législatif. Certaines sources proches du dossier parlent de fin janvier 2023.

L’Economiste

Indice mondial de l’innovation: le Maroc gagne 10 places

Le Maroc a gagné 10 places dans l’Indice mondial de l’innovation (Global Innovation Index-GII) de 2022. Le Royaume s’est particulièrement illustré dans la composante des actifs immatériels, avec son classement à la 23è place. Il est classé 9è selon l’indicateur relatif aux dépôts de designs par origine et PIB, 33è dans l’indicateur relatif aux dépôts des marques par origine et PIB, et 5l ème pour les demandes de brevet déposées au niveau international selon le traité de coopération en matière de brevets (PCT) par origine et PIB.

L’Opinion

Sapins de Noël: un marché timide au Maroc, mais qui gagne en ampleur

Au lendemain de Noël, ce sont des centaines de milliers de sapins qui ont été utilisés, partout dans le monde, pour les décorations de cette occasion festive. Le Maroc n’échappe pas à la règle où plusieurs familles profitent de la soirée du 25 décembre pour créer une ambiance festive. Que ce soit chez des pépinières ou des entreprises spécialisées, les revendeurs ne chôment pas en cette période de l’année. Si les pépinières offrent des sapins variés avec diverses tailles et différentes variétés de sapins de petite taille, le sapin Nordmann de grande taille est importé, puisqu’il ne peut être cultivé au Maroc. Les sapins Nordmann d’importation se vendent à partir de 500 dirhams pour les petits arbres de 1m50 et peuvent aller jusqu’à 3700 dirhams pour les sapins de 4 mètres.

Les Inspirations éco

Education: le chantier est sur la bonne voie

En plein chantier, la réforme de l’éducation est visiblement sur la bonne voie, à en croire les avancées indiquées par Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports. Celui-ci a annoncé que l’année scolaire 2021-2022 a vu la construction et la réhabilitation de 11.000 écoles publiques, dont 7.000 en milieu rural. Cette année, 169 nouvelles écoles publiques ont été ouvertes, dont 97 en milieu rural. Les travaux de construction continuent dans 419 établissements scolaires et 136 internats, selon le ministre. Il ajoute qu’un accord-cadre a été signé par son département et les ministères de l’Economie et des finances, de l’Equipement et de l’Eau et l’Agence nationale des équipements publics (ANEP) afin d’assurer le suivi des projets de construction et de réhabilitation des établissements d’enseignement public.

Maroc le jour

La DGSN fait état d’une baisse des indicateurs des crimes violents

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a entamé, au cours de cette année, la mise en œuvre du programme périodique de la Stratégie de sécurité 2022-2026, qui table sur le renforcement des structures de lutte contre la criminalité, le développement des laboratoires de la police scientifique et technique et le recours systématique aux mécanismes d’instruction pénale et d’appui technique dans les différentes enquêtes. Cette stratégie vise aussi à consacrer la dimension des droits de l’Homme dans la fonction policière, y compris les procédures de garde à vue et de surveillance dans les lieux de détention, en plus de la consolidation de la coordination et de la coopération avec les services de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) concernant les affaires très complexes, souligne la DGSN dans son bilan 2022.