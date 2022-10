Les enjeux du PLF 2023, financement par l’Allemagne d’une usine à hydrogène, développement de l’industrie militaire… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi:

Aujourd’hui Le Maroc

Les nouveaux enjeux du PLF 2023

La projet de loi de Finances 2023 muscle le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent. Alors que le Maroc s’apprête à quitter la liste grise du Groupe d’action financière, les autorités continuent de mettre en œuvre des mesures destinées à endiguer tous risques liés au blanchiment de capitaux ou bien au financement du terrorisme. Le PLF 2023 permet aux autorités compétentes de procéder à des saisies en cas de soupçons. Par ailleurs, ce projet de loi fixe un autre défi tout aussi stratégique et important pour le pays, à savoir la récupération de «l’investment grade». Cet objectif devient une priorité pour le gouvernement qui espère retrouver sa note souveraine d’avant la crise sanitaire dès l’année prochaine.

L’Opinion

Réforme de l’IS: des barèmes qui ne font pas l’unanimité

Peu de temps après l’adoption de la loi-cadre relative à la réforme fiscale, le gouvernement a commencé à appliquer l’une de ses mesures phares, en entamant l’harmonisation du barème de l’Impôt sur les Sociétés. Une mesure qui signifie la marche vers un taux unifié de 20% pour une grande partie d’entreprises avec une augmentation à 35% du taux appliqué aux bénéfices supérieurs à 100 MDH. D’aucuns y voient une hausse de la pression fiscale, d’autres une façon de trouver un équilibre. En tout cas, le gouvernement compte, pour sa part, accroître les recettes de l’IS en 2023, au moment où l’investissement public a atteint un niveau record.

L’Economiste

Coface: Risque « assez élevé »

Dans un contexte mondial de crise et de guerre, le Maroc se voit attribuer la note «B» par Coface, traduisant un risque «assez élevé» en matière d’évaluation des risques pays. En comparaison, et en dépit de ce rating, le Maroc se voit mieux classé que d’autres pays de la région Mena. C’est grâce à sa stabilité politique et à ses avantages économiques que le Maroc garde le “lead régional”, ont toujours insisté les économistes de Coface. Malgré une croissance marocaine encore volatile, les différentes stratégies sectorielles ouvrent plusieurs opportunités.

Le Matin

Le Maroc reçoit un appui financier de l’Allemagne pour la construction d’une usine d’hydrogène vert

L’Allemagne soutient le Maroc dans ses grands projets de développement économique et social, notamment le chantier de la généralisation de la protection sociale, l’eau et les énergies renouvelables. Une importante délégation marocaine s’est rendue cette semaine en Allemagne dans le cadre des sessions de négociations gouvernementales entre les deux pays dans plusieurs domaines. Il a été convenu dans ce cadre de lancer l’exécution d’un nouveau programme d’appui au Maroc d’un montant de plus de 243 millions d’euros au titre de l’année 2023. Ce programme concerne plusieurs domaines, en particulier ceux liés au développement social et à l’économie durable.

L’Opinion

Vers La localisation de la maintenance des équipements militaires

Dans le cadre de la stratégie de modernisation de ses capacités militaires, le Maroc multiplie les initiatives pour développer une industrie de la Défense performante. En témoignent les partenariats signés dernièrement avec Israël en vue de fabriquer des drones. Or, fabriquer des drones et acquérir des avions et appareils militaires de dernière génération ne peut se concrétiser en l’absence de centres de maintenance et d’entretien de ces équipements. Pour combler ce vide, un partenariat a été bouclé avec le groupe Orizio, en vue de mettre en place un centre dans la région de Benslimane dédié à la maintenance et à l’entretien des appareils militaires nationaux et même ceux des pays de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique (EMOA).