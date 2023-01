Sale temps pour les agrumes, hausse des pensions de la CMR, des élections anticipées le 16 février… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi:

L’Economiste

Saison critique pour les agrumes

La rareté de l’eau, conjuguée au coût élevé de la production, frappe de plein fouet la filière des agrumes. La campagne agrumicole 2022-2023 risque d’être compromise. La production sera marquée par un important recul, estimé à plus de 30% par rapport à la campagne précédente, selon l’Association des producteurs d’agrumes du Maroc (ASPAM). Les exportations, pour leur part, suivront le même trend baissier. En cause, la faible demande à l’étranger. En dépit du contexte international difficile, le marché russe reste incontournable pour les professionnels marocains.

L’Economiste

CMR: hausse du montant net des pensions

Plus de 170.000 pensions connaîtront une augmentation de leur montant net, à compter de l’échéance du mois de janvier, a annoncé la Caisse marocaine des retraites (CMR). Cette hausse intervient en application de la nouvelle disposition fiscale relative au relèvement du taux d’abattement forfaitaire applicable en matière de pensions et rentes viagères.

Le Matin

Le ministère de l’Intérieur fixe au 16 février la tenue des scrutins dans une quarantaine de circonscriptions

Seize mois après le scrutin relatif aux élections communales du 8 septembre 2021, des élections partielles relatives à 43 sièges sont programmées dans 43 circonscriptions appartenant à 41 communes, de même que l’élection des conseillers dans les 23 circonscriptions de la commune de Beni Ayaat à Azilal. Ces Scrutins, qui interviennent après l’invalidation des sièges remportés par huit formations politiques, vont avoir lieu le 16 février.

L’Opinion

Stratégie énergétique: La longue marche du Maroc vers une industrie propre et performance

13 années d’expérience, 4,1 GW d’énergie renouvelable (EnR) installée et 4,2 GW de projets en cours de développement…, les chiffres de la stratégie énergétique lancée par le Royaume montrent le niveau d’engagement du pays en faveur de la transition énergétique. Cependant, avec un potentiel de plus de 400 GW en EnR, soit 40 fois la taille actuelle du marché marocain, le chemin vers le statut de leader régional est encore loin. Pour atteindre le cap, l’Exécutif a pris une série d’initiatives qui incitent les potentiels investisseurs à apporter leur pierre à l’édifice, dont des projets de loi et des mesures incitatives à l’investissement.

Les inspirations Eco

Eau potable et de l’assainissement liquide: L’ONEE et le Sénégal explorent les opportunités de coopération

Le Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, s’est entretenu récemment à Rabat, avec le ministre de l’Eau et de l’Assainissement de la République du Sénégal, Serigne Mbaye Thiam, autour des nouvelles opportunités de coopération dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement liquide. S’inscrivant dans le cadre de la visite de travail effectuée par la délégation sénégalaise au Maroc, du 16 au 20 janvier 2023, cette rencontre a été l’occasion d’échanger autour des opportunités et perspectives de renforcement de la coopération dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement liquide entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, indique un communiqué de l’ONEE.

Al Bayane

Coran brûlé en Suède: Le Maroc condamne vivement «un acte odieux»

Le Royaume du Maroc condamne vivement les agissements d’extrémistes suédois qui ont brûlé le Saint Coran samedi à Stockholm, tout en exprimant « son rejet catégorique de cet acte dangereux ». Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger souligne que « le Royaume du Maroc s’étonne de l’autorisation par les autorités suédoises de cet acte inacceptable qui s’est déroulé devant les forces de l’ordre suédoises, en leur demandant d’intervenir pour empêcher de porter atteinte au Saint Coran et aux symboles religieux sacrés des Musulmans ».