Discours du roi, programme Intelaka, Jouahri meilleur dirigeant de banque centrale du monde… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi:

Aujourd’hui Le Maroc

Sahara, le Souverain décrète la fin de l’ambivalence

C’est un signal on ne peut plus clair adressé aux indécis et autres amateurs des zones grises, le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international, et l’aune qui mesure la sincérité des amitiés et l’efficacité des partenariats que le Royaume établit. Le discours royal adressé à la Nation à l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple est sans équivoque. SM le Roi a, dans ce sens, adressé un message clair à certains pays comptant parmi les partenaires, traditionnels ou nouveaux, du Maroc, et qui affichent des positions «ambiguës» au sujet de la question du Sahara marocain, pour qu’ils clarifient et revoient le fond de leur positionnement, d’une manière qui ne prête à aucune équivoque.

Aujourd’hui Le Maroc

Intelaka le plus connu chez 71,52% des jeunes

Intelaka est le programme des jeunes le plus connu à hauteur de 71,52%. Le taux ressort du sondage initié par le Conseil économique, social et environnemental (CESE), dans le cadre de l’élaboration de son avis, suite à la demande de la Chambre des conseillers, sur les programmes publics destinés aux jeunes durant la période 2016-2021. A cet effet, le CESE a sollicité, du 29 juin au 22 juillet 2022, la contribution des citoyen(ne)s à travers sa plateforme «oucha- riko.ma». Dans les détails, la phase III de l’INDH occupe, tel que l’avance la même étude, «la deuxième place (43,28%), tandis que les programmes d’insertion des jeunes sur le marché du travail (IDMAJ, TAHFIZ, TAEHIL) semblent relativement peu connus du public (entre 15,97% et 25,69%)».

L’Economiste

Classement de Shanghai: Pourquoi aucune université marocaine ne peut y figurer

Ce sont les universités qui jouent dans la première division mondiale de recherche scientifique qui arrivent à figurer dans le classement de Shanghai. Celles qui comptent des Prix Nobel, Politzer, Turing.., ou encore, des médailles Fields, et qui déboursent des montants parfois astronomiques pour la recherche. Il est donc plutôt «normal» que l’on ne retrouve aucune université marocaine dans le top 1.000 du prestigieux ranking. Cela renvoie vers un seul constat: la situation de la recherche dans les universités marocaines est plus critique qu’on ne le pensait. Comment se distinguer avec une moyenne de moins d’un demi article par enseignant-chercheur et par an? La production des universités publiques marocaines laisse clairement à désirer.

Les Inspirations Eco

Impôts: Sociétés mises en veille, le fisc vous regarde!

Au moins un tiers des 420.000 sociétés immatriculées à l’impôt sur les sociétés (IS) seraient mises en veille. Dans la majorité des cas, elles ne reprennent jamais d’activité. Par ailleurs, quelques milliers d’entreprises individuelles choisissent également de «marquer une pause», faute de business. Attention, dans les deux cas, les obligations en matière de déclarations fiscales et de paiement d’impôt, elles, restent actives. Attention à ne pas faire “le mort” face au fisc car les conséquences peuvent être très lourdes.

Al Alam

Jouahri parmi les meilleurs banquiers centraux au monde

Le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, figure parmi les meilleurs banquiers centraux au monde, selon le dernier classement du magazine américain Global Finance. Jouahri a obtenu la note « A- » attribuée par le magazine new-yorkais dans son rapport intitulé « Central Banker Report Cards 2022 ». Le « Central Banker Report Cards », publié annuellement par Global Finance depuis 1994, classe les gouverneurs des banques centrales de plus de 96 pays clés, y compris l’Union européenne, la Banque centrale des Caraïbes orientales, la Banque des États d’Afrique centrale et la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest.