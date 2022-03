Délais de paiement: les grandes entreprises font la loi, Agriculture solidaire: l’ADA accompagne l’émergence d’une nouvelle génération de projets, irrigation : 180 millions de dollars pour renforcer la gouvernance de l’eau…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 21 mars 2022:

L’Économiste

Délais de paiement: les grandes entreprises font la loi

La gangrène des délais de paiement attend toujours son traitement. Le projet de loi transmis au Conseil de la concurrence pour avis avant d’intégrer le circuit législatif devrait, une fois adopté et publié, inverser la tendance. Les longs délais sont à l’origine de l’agonie d’un pan entier de petites et moyennes structures. La loi devrait enclencher le processus de changement «de logiciel» qui devrait garantir en particulier aux PME et TPE des paiements dans des délais normaux. En 2020, année marquée par la crise de Covid-19 et ses impacts sur l’économie, ces structures se sont heurtées au rallongement des délais. Ces derniers se sont dégradés de 66 jours à 279 jours en moyenne pour les TPE en 2020 selon l’enquête d’Inforisk. Un niveau alarmant qui ne peut que dégrader le climat des affaires. Car, au lieu de se focaliser sur le développement de son activité et la recherche de nouveaux marchés, le chef d’entreprise passe son temps à «courir» derrière le recouvrement.

Aujourd’hui le Maroc

Agriculture solidaire, l’ADA accompagne l’émergence d’une nouvelle génération de projets

Faire émerger une nouvelle génération de projets d’agriculture solidaire. C’est l’une des grandes ambitions de la nouvelle vision de développement agricole. «Cette nouvelle génération de projets consiste en une intervention élargie à l’échelle d’un territoire principalement via l’investissement public. Elle cible les petits agriculteurs vulnérables, les jeunes ruraux et les femmes rurales au niveau des zones vulnérables (vulnérabilité sociale, économique, écologique…), notamment les zones de montagnes, les zones oasiennes, les zones pluviales et désertiques», indique l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) qui se penche actuellement sur l’accompagnement des directions régionales de l’Agriculture pour la préparation et la planification des projets de l’Agriculture Solidaire de nouvelle génération. Il s’agit essentiellement de la réalisation d’un diagnostic territorial dans les 12 régions du Maroc et du renforcement des capacités du personnel concerné dans la planification des projets de l’agriculture solidaire. Un guide pratique de conduite de diagnostic territorial sera également réalisé.

Les Inspirations ÉCO

Électricité: Le régulateur dévoile ses chantiers

Après avoir lancé le tout premier grid code du Royaume, le 3 janvier dernier, le président de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE), Abdellatif Bardach a révélé, en marge de la 15e conférence de la Fédération de l’énergie, tenue en début de semaine dernière à Rabat, que l’institution qu’il préside est en train de plancher sur plusieurs autres chantiers, destinés à garantir rapidement au secteur électrique un cadre attractif, clair, transparent, souple et non-discriminatoire. Il s’agit de la séparation comptable entre l’activité de transport et les autres activités de l’ONEE, de l’approbation du programme pluriannuel d’investissements du gestionnaire du réseau de transport (GRT), de la tarification et du code de bonne conduite. A l’exception de la tarification, tous ces chantiers font, actuellement, l’objet d’un échange préalable entre l’ONEE et l’ANRE, sachant qu’il appartient au GRT c’est-à-dire l’ONEE, de préparer les documents y afférents et de les soumettre à l’ANRE pour approbation, conformément aux dispositions de la loi 48.15, a-t-il expliqué.

L’Opinion

OICS: Les efforts du Maroc dans la lutte contre le trafic et le blanchiment d’argent applaudis

L’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) vante les efforts déployés par le Maroc pour lutter contre la drogue et le blanchiment d’argent. Dans un nouveau rapport de 158 pages, l’agence onusienne spécialisée note que le Royaume a pris un ensemble de mesures pour contrer ces fléaux. Parmi les réalisations les plus importantes dans ce domaine figure l’adoption de la loi 13.21 instaurant un régime d’autorisations en vue d’encadrer l’ensemble des activités liées à la culture, la production, l’industrialisation, le transport et la commercialisation du cannabis et des produits dérivés dans le contexte de l’adoption par la Commission de la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé portant sur le reclassement du cannabis en vue de permettre son utilisation à des fins médicales et scientifiques.

Le Matin

Irrigation : 180 millions de dollars pour renforcer la gouvernance de l’eau

La Banque mondiale accélère et diversifie ses financements pour le Maroc. Elle s’apprête, selon les informations du journal, à accorder un nouveau prêt de 180 millions de dollars au gouvernement. Des fonds destinés à financer un programme de résilience et de durabilité des eaux d’irrigation qui doit être mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture. Ce chantier a pour objectif de renforcer la gouvernance de l’eau dans l’agriculture dans un contexte de rareté croissante de cette ressource et d’améliorer la qualité des services d’irrigation et de Conseil agricole ainsi que l’accès aux technologies modernes d’irrigation. Selon une source officielle, le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale doit approuver ce nouveau prêt avant fin mars 2022. Le programme est structuré en 3 principaux axes. Le premier porte sur le renforcement de la gouvernance de l’eau dans l’agriculture. Il vise à améliorer la gestion durable des ressources en eau dans l’irrigation en améliorant, notamment le processus d’allocation de l’eau ainsi que la connaissance technique des agriculteurs.

Al Massae

Les étudiants en médecine contre l’intégration de leurs confrères de retour d’Ukraine

La Commission nationale des étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie a réitéré la nécessité de pomper les budgets nécessaires pour augmenter le nombre de professeurs et de personnel, de préparer d’abord les terrains de formation et d’adopter des lois qui répondent fondamentalement aux problèmes liés à la gouvernance et à la coordination. Elle a expliqué, dans un communiqué, que la situation actuelle, caractérisée par une surcharge sans précédent, ne permet aucune augmentation du nombre d’étudiants, expliquant que cette situation pousse de nombreux services au niveau des CHU à répartir les étudiants en groupes afin qu’ils puissent bénéficier de la formation de façon périodique tout au long de la semaine. La Commission a en outre affirmé suivre la situation en Ukraine de près, ainsi que les informations qui circulent autour de l’intégration des étudiants qui ont quitté le territoire ukrainien à cause du conflit avec la Russie, se disant contre cette intégration à cause de la situation difficile où se trouvent les Facultés publiques et les hôpitaux universitaires, ainsi que les difficultés de formation rencontrées par les étudiants. Elle a souligné la nécessité d’examiner d’autres solutions qui n’affectent pas négativement la qualité de la formation.

Al Alam

Nécessité d’accompagner les agriculteurs pour adopter des cultures alternatives

Une rencontre régionale du groupe istiqlalien tenue à Marrakech sur la politique de l’eau a mis en lumière un problème très préoccupant : la faiblesse des ressources en eau et ses multiples dimensions en ce qui concerne l’exploitation de l’eau potable, devenue une priorité par rapport à d’autres activités nécessitant l’utilisation de l’eau, en particulier l’agriculture. Maroua Al Ansari, membre du groupe istiqlalien à la Chambre des représentants, a expliqué que la situation actuelle exige la gouvernance et une gestion rationnelle des ressources en eau qui existent dans les bassins et les barrages, précisant que le ministère de l’Agriculture est aujourd’hui tenu d’accompagner les agriculteurs afin d’adopter des cultures agricoles alternatives, notamment dans certaines zones qui connaissent une pression sur l’eau, notamment la région de l’Orient qui abrite des plantations d’agrumes et de primeurs, et Zagora, connue pour ses cultures de pastèques nécessitant d’importantes quantités d’eau d’irrigation. De ce fait, elle a souligné la nécessité d’accompagner les activités agricoles et d’encadrer les agriculteurs au lieu d’arrêter complètement l’activité agricole, vu ses répercussions sur les revenus et les besoins des familles du monde rural.

Al Bayane

Une rencontre virtuelle « Morocco Israel Tourism Investment Summit »

Une rencontre d’affaires virtuelle de haut niveau entre les investisseurs marocains et israéliens, aura lieu le 22 mars 2022, sous le thème « Morocco Israel Tourism Investment Summit ». Organisé par la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire et son homologue israélien, cet événement d’envergure s’inscrit en droite ligne des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, en faveur du renforcement des relations bilatérales israélo-marocaines ainsi que la dynamisation de l’essor économique notamment dans le domaine de l’investissement touristique. L’organisation de ce webinaire, qui constitue un fer de lance de partenariat économique avec les investisseurs israéliens, apporte dans son sillage le rétablissement et le raffermissement des relations diplomatiques, économiques entre le Maroc et l’Israël, qui depuis décembre 2020, est entré dans sa phase de concrétisation, indique un communiqué des organisateurs.