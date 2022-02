Tourisme/taxe professionnelle: le mode opératoire, études en médecine: ce qui va changer, finance: les cinq grandes banques marocaines sous la loupe de Fitch Ratings ou encore le gouvernement ne rectifiera pas la loi de finances…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 21 février 2022:

L’Economiste

Tourisme/taxe professionnelle: le mode opératoire

La taxe professionnelle au titre des exercices 2021 et 2022, due par les établissements d’hébergement touristiques, sera prise en charge par l’État. C’est la deuxième composante du plan d’urgence dévoilé il y a quelques jours par le gouvernement au profit du secteur touristique. Sont exclus les agences de voyages, les sociétés de transport touristique et les restaurants touristiques. Les entreprises éligibles ont jusqu’au ler mai prochain pour effectuer leur demande auprès des associations régionales de l’industrie hôtelière qui joueront un rôle de guichet unique.

Maroc-Israël: un comité économique mixte pour doper les échanges

La ministre israélienne de l’Économie et de l’Industrie, Orna Barbivai, a affirmé que le Maroc est une destination « privilégiée » pour les investisseurs venant d’Israël et même d’autres pays. Dans une interview accordée au journal, Barbivai, attendue lundi, a expliqué que la fluidité des affaires au Maroc favorise des investissements “dans les meilleurs délais et en toute sécurité”. Un comité économique conjoint sera constitué “afin de réfléchir ensemble sur les obstacles commerciaux”, a-t-elle ajouté.

Aujourd’hui Le Maroc

Études en médecine: ce qui va changer

Le gouvernement travaille sur la possibilité de réduire la durée de la formation en médecine actuellement de 7 ans pour la ramener à 6 seulement, selon une note adressée par le ministère de l’enseignement supérieur aux présidents des universités L’Exécutif part d’un constat selon lequel le rythme actuel de formation ne permettra pas au pays de répondre à ses besoins et d’améliorer son système de santé à l’horizon 2035. Dans ce sens, le gouvernement par la voix du ministre de l’enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui, compte agir sur deux leviers, à savoir la réduction de la durée de formation d’une année et l’augmentation du nombre des étudiants intégrant chaque année les facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire du pays.

Protection sociale: le gouvernement accélère la cadence

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, les travaux du comité de pilotage pour l’opérationnalisation du chantier de protection sociale, et ce dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de ce chantier et de l’évaluation de l’état d’avancement de ses travaux, particulièrement dans son volet lié à la généralisation de la couverture sanitaire. Lors de cette réunion, Akhannouch a rappelé, dans son allocution, les Hautes instructions royales contenues dans le discours du Souverain à l’occasion de l’ouverture de l’année législative octobre 2020, dans lequel SM le Roi Mohammed VI a appelé à la généralisation de la couverture médicale à l’ensemble des Marocains d’ici fin 2022, et à l’implication du gouvernement dans la mise en œuvre de ce projet conformément à l’échéancier fixé.

L’Opinion

Finance: les cinq grandes banques marocaines sous la loupe de Fitch Ratings

Selon Fitch Ratings, les cinq grandes banques marocaines continueront de fournir des mesures financières résilientes en 2022 malgré les risques actuels induits par la pandémie. Fitch Ratings vient d’annoncer l’achèvement de l’examen de cinq grandes banques marocaines qui représentent environ 77 % des actifs du système bancaire national. Il s’agit d’Attijariwafa Bank (AWB), de Bank of Africa, de Crédit Immobilier et Hôtelier, de la Société Générale Marocaine de Banques et de la Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie. Hors AWB, les notations internationales et nationales pour les quatre autres banques sont confirmées. «La notation nationale à long terme d’AWB a été rehaussée à « AA (mars)»/Stable, reflétant le bilan prolongé de la banque en matière de performance résiliente, en particulier au cours du cycle récent, soutenu par un profil d’activité stable et diversifié et une croissance prudente.

Assahra Al Maghribia

Youssef Amrani : L’Afrique et l’UE ont besoin de construire un espace de prospérité partagée

L’Afrique et l’Union Européenne ont, plus que jamais, besoin l’un de l’autre pour construire ensemble un espace de prospérité partagée qui préside à tout partenariat cohérent, a indiqué l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani. Dans une tribune publiée au journal sud-africain à grand tirage «The Star» en marge du 6ème sommet UE-UA tenu jeudi et vendredi à Bruxelles, Amrani a souligné que «la multiplication des enjeux et des crises qu’ils soient migratoire, climatique, sanitaire ou sécuritaire ne doit pas être prétexte à approfondir les fossés entre les rives méditerranéennes, au risque de paralyser les projets ambitieux que nous avons en commun ». Il a, dans ce contexte, relevé que la récente élection du Maroc pour un mandat de trois ans au Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA) fait écho à cet engagement continental à l’endroit d’une sérénité durable, inclusive et globale.

Bayane Al Yaoum

Expo 2020 Dubaï: organisation d’une journée agricole au sein du pavillon marocain

Une journée agricole a été organisée, vendredi, au sein du pavillon marocain à l’Expo 2020 Dubaï, sous le thème « Le Maroc, Royaume du goût et terre d’opportunités », indique le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Cette journée, qui a été présidée par le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Redouane Arrach, a pour objectif de promouvoir l’attractivité et les opportunités d’investissement qu’offrent les secteurs de l’agriculture et de la pêche au Maroc, fait savoir un communiqué du ministère. Ladite journée s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’alimentation et de l’agriculture « Alimentation, Agriculture et Moyens de Subsistance », organisée par Expo 2020 Dubaï du 17 au 23 février 2022.

Al Ahdath Al Maghribia

Le gouvernement ne rectifiera pas la loi de finances

Malgré les contraintes auxquelles il est confronté à cause des effets de la sécheresse, le gouvernement ne compte pas modifier les dispositions de la loi de finances de 2022, selon une source du journal. Les projections de cette loi ne tablent pas sur une récolte céréalière supérieure à celle réalisée en 2021, le gouvernement ayant misé sur une valeur ajoutée agricole moyenne, a jugé cette source qui a requis l’anonymat. Dans un contexte similaire, la même source a indiqué que le gouvernement s’apprête à soutenir certains catégories afin d’éviter l’augmentation des prix, estimant qu’il a dépensé en janvier dernier une subvention nette pour le blé de près d’un milliard de dirhams et se dirige dans les prochains jours à fournir du soutien à certaines catégories de professionnels du secteur des transports afin d’éviter l’impact de la hausse des cours des carburants sur les prix des biens et des marchandises.

Al Massae

Immobilier: Les prix reculent de 3,2% en 2021

L’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) s’est déprécié de 3,2% sur l’ensemble de l’année 2021, indiquent Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC). Cette évolution recouvre les diminutions de 4% des prix des actifs résidentiels, de 1,7% de ceux des terrains et de 4,3% de ceux des biens à usage professionnel, précisent BAM et ANCFCC dans une note sur la tendance globale du marché immobilier au cours du 4ème trimestre 2021. Le nombre de transactions, de son côté, a enregistré une hausse de 32,8% sur l’ensemble de l’année 2021, et ce après une année 2020 marquée par l’avènement de la crise sanitaire. Cette hausse reflète les augmentations de 26,1% pour le résidentiel, de 50,1% pour les terrains et de 45,9% pour les biens à usage professionnel, précise la note.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Des élus mexicains soulignent l’importance de stimuler la coopération économique avec le Maroc

Des élus du Congrès mexicain ont souligné l’importance de renforcer la coopération avec le Maroc, notamment au niveau économique, eu égard à la position géographique et la stabilité politique du Royaume qui en font une destination de choix pour les investisseurs. La délégation parlementaire mexicaine, qui a participé à une récente rencontre à l’ambassade du Royaume à Mexico, comprenait notamment la sénatrice Veronica Martinez Garcia, et les députés Cristina Amezcua, Rodrigo Fuentes, Tereso Medina, Jaime Bueno et José Antonio Gutiérez. Ces élus du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) ont relevé, lors de cette rencontre avec l’ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah Lebbar, que le Maroc est particulièrement attractif pour l’investissement étranger, étant un des pays les plus compétitifs dans la région.

Al Alam

Agriculture: le programme exceptionnel, une mesure « indispensable » pour soutenir la campagne actuelle

Le programme exceptionnel, élaboré par le gouvernement, en exécution des Hautes Orientations Royales proactives, pour atténuer les effets du retard des précipitations, se veut une mesure « indispensable » visant à soutenir la campagne agricole actuelle, a indiqué le président du Centre marocain pour la gouvernance et le management (CMGM), Youssef Guerraoui Filali. Ce programme, qui a aussi pour objectif d’alléger l’impact sur l’activité agricole et fournir l’aide aux agriculteurs et aux éleveurs concernés, intervient au bon moment, au regard de la conjoncture actuelle marquée par un grand déficit pluviométrique, a fait savoir Guerraoui Filali dans une déclaration à la presse.

Citic Dicastal se dote d’une 3ème usine à Kénitra

Le groupe chinois Citic Dicastal a donné, à Kénitra, le coup d’envoi à la construction de sa nouvelle unité industrielle, pour un investissement global de 1,8 milliard de dirhams (MMDH). Spécialisée dans le moulage et l’usinage de composants de châssis en aluminium, cette usine, qui a été inaugurée lors d’une cérémonie marquée par la présence du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, du gouverneur de la province de Kénitra, Fouad M’Hamdi, de l’ambassadeur de la république populaire de Chine au Maroc, Li Changlin et du vice-président directeur général de Dicastal Morocco Africa, Badr Lahmoudi, est dotée d’une capacité de production de 10 millions d’unités, qui permettra la création de 766 emplois directs qualifiés. Etalé sur une superficie de 20.000 m² dans un terrain de 12 hectares, ce projet du nom de « Dika Morroco Castings – DMC » dotera le Maroc, dans six mois, de sa première usine de production des composants en fonte d’aluminium pour les blocs motopropulseurs et les châssis.