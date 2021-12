Tourisme: » Il est fondamental de soutenir les opérateurs qui ont tant investi », la CNSS réactive les indemnités Covid pour le tourisme, migration: L’OIM et le Maroc sensibilisent à la mobilité humaine à l’international, santé publique/Médicaments: Les pharmaciens alertent sur “l’explosion” du marché noir, le Maroc, de pays de transit à terre d’accueil, Omar Hilale met en avant l’engagement de la jeunesse en faveur de l’action climatique, Agenzia Stampa Italia: Le Maroc mène une ‘’lutte efficace’’ contre le terrorisme, signature de sept conventions pour réaliser des projets d’intérêt économique au profit des CCIS, emploi : le programme gouvernemental « Awrach » débutera effectivement en janvier 2022, saisie d’accessoires de téléphones mobiles d’une valeur de 2,5 MDH, lutte anti-terroriste: Washington salue la stratégie du Maroc…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 20 décembre 2021 :

L’Economiste

Tourisme: » Il est fondamental de soutenir les opérateurs qui ont tant investi »

L’objectif, après avoir acté le versement de l’indemnité pour les employés, est d’apporter une aide conséquente aux opérateurs pour les aider à traverser cette crise, a souligné la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatima-Zahra Ammor, dans une interview au journal, ajoutant qu’il est fondamental que les opérateurs qui ont tant investi dans ce secteur, soient soutenus pendant cette période difficile. Conscient de l’impact majeur de la fermeture pour le secteur, le ministère a entrepris deux axes d’action, d’abord continuer les mesures de soutien aux opérateurs et aux salariés du secteur, et négocier avec le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) un moratoire pour les transporteurs touristiques afin d’alléger la pression qui pèse sur eux, a-t-elle annoncé.

Aujourd’hui Le Maroc

La CNSS réactive les indemnités Covid pour le tourisme

La CNSS vient d’annoncer l’offre d’une indemnité forfaitaire au profit des salariés et stagiaires de plusieurs acteurs exerçant dans certains sous-secteurs du tourisme, et qui ont été impactés par la pandémie de Covid-19. Il s’agit des établissements d’hébergement classés, des agences de voyages agréées par l’autorité gouvernementale en charge du tourisme, du transport touristique pour les personnes autorisées par l’autorité gouvernementale en charge du transport, et des entreprises d’intérim ayant des contrats avec les employeurs des sous-secteurs du tourisme précités, signés avant fin février 2020, précise la CNSS.

Migration: L’OIM et le Maroc sensibilisent à la mobilité humaine à l’international

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Maroc, en partenariat avec le ministère de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, organise une campagne de sensibilisation nationale sur le recrutement éthique et équitable. Cette campagne est destinée à informer les travailleuses et travailleurs marocain-e-s sur les risques de pratiques frauduleuses lors de recrutements vers l’étranger pouvant mener jusqu’au travail forcé. Elle vise aussi à sensibiliser les acteurs publics et privés impliqués dans le recrutement international sur l’importance du respect des normes internationales pour garantir la protection des travailleurs. Aujourd’hui, selon les Nations Unies, sur les 281 millions de migrant-e-s internationaux dans le monde, 169 millions sont des travailleuses et travailleurs migrant-e-s, constituant presque 5% de la main- d’œuvre mondiale.

L’Opinion

Santé publique/Médicaments: Les pharmaciens alertent sur “l’explosion” du marché noir

Le marché noir des produits pharmaceutiques constitue une menace croissante, avec des implications désastreuses tant pour la santé publique comme pour le secteur pharmaceutique. En dépit des acquis en matière de généralisation de la couverture sanitaire, les difficultés d’accès aux médicaments persistent pour les populations démunies, les poussant à s’approvisionner au marché noir afin de bénéficier de prix plus abordables. «Une alternative» dont les circuits de distribution se mêlent avec celui du trafic de drogue. Face à l’hermétisation des frontières et à la sophistication des moyens de contrôle, les réseaux criminels, loin de rester les bras croisés, diversifient également leurs activités qui englobent désormais la promotion des produits illicites sur Internet, ouvrant un nouveau front pour les autorités et les acteurs du secteur.

Le Maroc, de pays de transit à terre d’accueil

Le Maroc, grâce à sa position géographique et sa politique migratoire, devient de plus en plus un carrefour migratoire. Alors que le dernier recensement général de la population et de l’habitat qui remonte à 2014 compte près de 86.000 migrants installés au Maroc, des chercheurs et sociologues estiment que ce chiffre dépasse 200.000 aujourd’hui. Cette évolution est principalement due aux initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a mis en place, en 2013, la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile. Ainsi, deux campagnes de régularisation ont été organisées (2014 et 2018) d’un total de 50.000 ressortissants subsahariens. Cette stratégie s’est en outre renforcée lorsqu’en janvier 2020 l’Union Africaine avait accordé pour la première fois de son histoire, à SM le Roi le titre de leader africain sur les questions de la migration, puis a inauguré l’Observatoire Africain des Migrations à Rabat.

Libération

Omar Hilale met en avant l’engagement de la jeunesse en faveur de l’action climatique

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale a mis en avant à New York, l’engagement « accru » de la jeunesse internationale et marocaine dans les efforts visant à lutter contre le dérèglement climatique dans le monde. « La jeunesse internationale et marocaine est de plus en plus impliquée dans l’action climatique », a souligné Hilale lors d’une réunion virtuelle du Groupe des Amis sur le changement climatique qu’il co-présidait avec son homologue français Nicolas de Rivière. L’ambassadeur a relevé que le Maroc est fort de sa conviction en faveur de l’action-climat, et s’engage de manière multidimensionnelle en faveur des questions climatiques, en rehaussant ambitieusement le seuil de sa contribution déterminée au niveau national, soit l’équivalent d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 45,5% d’ici 2030.

Agenzia Stampa Italia: Le Maroc mène une ‘’lutte efficace’’ contre le terrorisme

Le Maroc mène une »lutte efficace’’ contre le terrorisme, a indiqué l’agence de presse italienne « Agenzia Stampa Italia ». Le rapport 2020 sur le terrorisme que vient de publier le département d’État américain témoigne de ‘’l’efficacité de la lutte du Maroc contre le terrorisme’’, a souligné l’agence italienne. Citant le rapport américain, Agenzia Stampa Italia a mis en avant les efforts déployés par le Royaume dans la lutte contre le terrorisme, relevant que ‘’le gouvernement marocain a poursuivi sa stratégie globale, qui comprend des mesures de sécurité, de coopération et des politiques régionales et internationales et de lutte contre la radicalisation’’.

Al Alam

Signature de sept conventions pour réaliser des projets d’intérêt économique au profit des CCIS

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour et les président des Chambres de Commerce, d’Industrie et de Services (CCIS) de Mohammedia, Fès, Dakhla, Tétouan, Agadir, Marrakech et Oujda ont signé sept conventions pour le financement de projets d’intérêt économique au profit de ces Chambres, sélectionnés suite à un appel à manifestation d’intérêt. Ces projets, portant sur un investissement total de 325,6 millions de dirhams (MDH), permettront de créer plus de 4.200 emplois et de générer des recettes additionnelles qui contribueront à renforcer l’autonomie financière des CCIS. Ils consistent à réaliser 3 centres d’affaires polyvalents à Mohammedia, Fès et Dakhla, 3 infrastructures d’exposition et de services à Tétouan, Agadir et Marrakech et un incubateur pour le lancement de startups à Oujda.

Al Massae

Emploi : le programme gouvernemental « Awrach » débutera effectivement en janvier 2022

Le programme gouvernemental de création d’emploi « Awrach », doté de 2,25 milliards de dirhams (MMDH) et qui devra profiter à 125.000 personnes en 2022, sera effectivement lancé au cours des « premières semaines du mois de janvier » prochain, a annoncé à Guelmim, le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri. Le programme « Awrach » profitera sur une période de deux ans à un total de 250.000 Marocains et Marocaines au niveau de l’ensemble des régions et provinces du Royaume, dans le cadre de chantiers temporaires, a précisé le ministre à l’occasion d’une rencontre de concertation sur les moyens de promouvoir l’emploi et l’inclusion économique et professionnelle, tenue avec les responsables, les élus et les différents acteurs et intervenants au niveau de la région Guelmim Oued-Noun.

Saisie d’accessoires de téléphones mobiles d’une valeur de 2,5 MDH

Les éléments des Douanes relevant de la Direction régionale de l’Administration des douanes et des impôts indirects de l’Oriental ont saisi, vendredi au port de Nador, une grande quantité d’accessoires de téléphones mobiles d’une valeur totale de plus de 2,5 millions de dirhams. Ces marchandises ont été importées selon de procédés frauduleux et sans déclaration préalable, dans le but d’éviter de payer les droits de douane et d’échapper au contrôle strict des normes imposées sur ce genre de produits contrefaits, qui constituent un danger pour les usagers au vu des accidents et incendies qu’ils peuvent provoquer, a indiqué un communiqué de la Direction régionale.

Bayane Al Yaoum

Lutte anti-terroriste: Washington salue la stratégie du Maroc

La stratégie de lutte anti-terroriste du Maroc a été saluée dans le rapport 2020 sur le terrorisme publié jeudi par le département d’Etat américain, qui a souligné que « les États-Unis et le Maroc entretiennent une coopération solide et de longue date » dans ce domaine. Ce rapport annuel s’est félicité des efforts déployés par le Royaume en matière de lutte contre le terrorisme, faisant savoir que « le Gouvernement marocain a poursuivi sa stratégie globale, qui comprend des mesures de sécurité vigilantes, une coopération régionale et internationale et des politiques de lutte contre la radicalisation ». « En 2020, les efforts du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme ont largement atténué le risque d’actes terroristes », selon la même source.